Infinix wprowadza technologię 180W Thunder Charge i awangardowe doświadczenia mobilne w ramach serii urządzeń ZERO

Infinix ogłasza nową serię urządzeń ZERO zapewniających wrażenia klasy premium, w tym pierwsze w historii zastosowanie technologii ładowania 180W Thunder Charge i pierwszy na rynku aparat przedni 60MP z OIS.

SZANGHAJ, 5 października 2022 r. /PRNewswire/ -- Infinix zaprezentował dzisiaj serię ZERO obejmującą flagowe smartfony ZERO ULTRA i ZERO 20 oraz zupełnie nową rodzinę laptopów, ZERO BOOK. Nowa oferta smartfonów marki przynosi flagowe doświadczenia klasy premium, zaawansowane aktualizacje aparatu i pierwszy smartfon na świecie wykorzystujący innowacyjną technologię 180W Thunder Charge. Nowe zestawienie produktów daje konsumentom wgląd w przyszłość dzięki efektywnym energetycznie urządzeniom o doskonałych parametrach, które cechują się unikalnym designem, zupełnie nowym interfejsem użytkownika XOS 12 i pierwszą w branży kamerą przednią 60MP z OIS.

„Infinix szturmem zdobywa rynek wprowadzając szereg zupełnie nowych rozwiązań, od debiutu technologii szybkiego ładowania 180W Thunder Charge w modelu ZERO ULTRA, po pierwszy aparat przedni 60MP z OIS w modelu ZERO 20 doskonały do wideoblogów i selfie – powiedział Manfred Hong, starszy dyrektor ds. produktów w Infinix. - Seria ZERO przesuwa granice innowacji i zapewnia wysoką wydajność i doświadczenia klasy premium dzięki efektywności ładowania, potężnym układom obliczeniowym, imponującemu wyświetlaczowi, zaktualizowanemu interfejsowi oraz zaawansowanym możliwościom fotograficznym i filmowym".

Pierwsze urządzenie z superszybkim ładowaniem Thunder Charge

Model ZERO ULTRA posiada tytuł pierwszego na świecie smartfona, wykorzystującego technologię ładowania 180W Thunder Charge, ustanawiając nowy standard w zakresie sprawności energetycznej w branży szybkiego ładowania. Pozwalająca na naładowanie baterii o pojemności 4500 mAh do 100 procent w zaledwie dwanaście minut w trybie Furious, nieprawdopodobna prędkość ładowania modelu ZERO ULTRA wynika z posiadania dwóch 8-ogniwowych baterii, które pracują z mocą 90W w czasie ładowania oraz trzech równoległych pomp ładowania obsługujących konwersję o najwyższej mocy dostępnej jak dotąd na urządzeniu Infinix. System ładowania został zaprojektowany tak, by redukować nagrzewanie i wydłużać żywotność urządzenia, nawet przy wysokiej temperaturze otoczenia – do 40 stopni Celsjusza. Łącząc w sobie 20 czujników temperatury i 111 programowych i sprzętowych mechanizmów zabezpieczeń, ZERO ULTRA oferuje bezpieczniejszy sposób ładowania, co pozwoliło na uzyskanie przez ZERO ULTRA imponującej akredytacji TÜV Safe Fast Charging Certification (certyfikatu bezpieczeństwa szybkiego ładowania).

Jednocześnie ZERO 20 wnosi nową wartość do swojego segmentu cenowego, integrując certyfikowaną przez TÜV Rheinland technologię superszybkiego ładowania 4500mAh+45W, aby użytkownicy mogli spędzać mniej czasu na ładowaniu i więcej w ruchu.

Uchwyć chwile w wysokiej jakości dzięki usprawnieniom aparatu

Infinix dąży do zapewniania najlepszych wrażeń z korzystania z aparatu, zarówno w zakresie uchwycenia własnego wizerunku kamerą przednią ZERO 20, czy też otoczenia dzięki kamerze tylnej ZERO ULTRA. Infinix i Discovery Channel wkrótce rozpoczną współpracę w mediach społecznościowych, której zamysłem jest inspirowanie i prezentowanie najlepszych treści stworzonych dzięki fotografii i wideografii cyfrowej. Globalna kampania #DiscoverYourOwnStory będzie nagradzać kreatywność i pasję użytkowników urządzeń Infinix wyrażaną w formie zdjęć i wideoblogów, celebrując różne estetyki i tworzenie treści skoncentrowanych na człowieku.

Zaprojektowany dla twórców opowieści i miłośników fotografii, ZERO 20 oferuje pierwszy w branży aparat przedni klasy premium 60MP z OIS i EIS, usprawnienia w funkcjach do wideoblogów i selfie. Także w ruchu, niezależnie od tego, czy jest dzień, czy noc, aparat przedni ZERO 20 gwarantuje stabilny i bardziej realistyczny obraz dzięki wykorzystaniu technologii OIS dla ultrawyraźnych zdjęć. Ponadto tylny aparat o rozdzielczości 108MP posiada szczegółowy zoom, który pozwala na uchwycenie zarówno szerokich planów, jak i fotografię hiper makro, dając użytkownikom wszechstronne możliwości za jednym dotknięciem palca. Jednocześnie ZERO ULTRA posiada układ przechwytywania obrazu o największej liczbie pikseli, oferując rozdzielczość 200 MP + OIS i daje użytkownikom wygodę nagrywania filmów w trybie dual view, autofokusa i stabilizacji wideo HD.

Przewaga dzięki wszechstronnemu przetwarzaniu

ZERO ULTRA pracuje na procesorze MediaTek Dimensity 920 6nm 5G, oferując łączność nowej generacji, wsparcie Wi-Fi 6, obsługę dwóch kart 5G SIM i najnowszy Erdal Engine 3.0 dla niezawodnego i wydajnego działania w różnych sieciach. Inteligentne przełączanie pomiędzy dwiema kartami i optymalnymi sieciami utrzymuje łączność i ciągłe, płynne działanie ULTRA, skutkując krótszym czasem rozłączenia i większą niezawodnością. Połączenie doskonałej konfiguracji sprzętowej i szeregu opracowanych wewnętrznie przez Infinix algorytmów pozwoliło także na uzyskanie pomyślnych wyników w testach płynności TÜV SÜD 36-Month Fluency. Skok mocy obliczeniowej widać także w ZERO 20, działającym na bazie potężnego procesora MediaTek G99 6nm 4G, który zapewnia wysoką wydajność przy niskim zużyciu energii.

Immersyjny wyświetlacz i wysokiej klasy projekt

ZERO ULTRA posiada zakrzywiony wyświetlacz 3D AMOLED o częstotliwości 120Hz z efektami 3D widocznymi gołym okiem, częstotliwością próbkowania dotykowego 360Hz i niezawodnym czytnikiem linii papilarnych w ekranie z certyfikatem TÜV Rheinland w zakresie obniżonej emisji światła niebieskiego. Wykorzystujący 71-stopniowy wyświetlacz „wodospadowy", wysokiej klasy projekt obejmuje wciągający zakrzywiony ekran w połączeniu z imponującą wygodą trzymania. ZERO 20 wyposażony jest w wyświetlacz 6.7" FHD+ AMOLED Cinematic Display i oferuje przyciągający wzrok, elegancki wygląd ze skórzaną tylną pokrywą i zintegrowaną metalową ramą wykonaną w procesie MDA.

ZERO ULTRA oferowany jest w kilku wariantach kolorystycznych – wśród nich jest geometryczny projekt Genesis Noir łączący w sobie skórę i szkło oraz Coslight Silver, z wypukłą fakturą szkła przedstawiającą pasma spadających gwiazd.

Pozostałe kluczowe cechy:

Do 13GB RAM, 8+5GB rozszerzanej pamięci RAM: ZERO ULTRA oferuje technologię Extended RAM 8GB+5GB (równowartość 13GB), co daje dużo lepsze wrażenia z użytkowania pod dużym obciążeniem. ZERO 20 osiągnie do 13GB RAM po dokonaniu kolejnych zdalnych aktualizacji.

ZERO ULTRA oferuje technologię Extended RAM 8GB+5GB (równowartość 13GB), co daje dużo lepsze wrażenia z użytkowania pod dużym obciążeniem. ZERO 20 osiągnie do 13GB RAM po dokonaniu kolejnych zdalnych aktualizacji. System chłodzenia cieczą VC: Lepsze odprowadzenie ciepła dla wyższej wydajności.

Zupełnie nowy interfejs użytkownika: Zaktualizowane doświadczenie inteligentnego systemu operacyjnego XOS 12 w oparciu o Android 12 oferujące ostrzejszy obraz, inteligentne funkcje AI i zaawansowane przechwytywanie obrazu.

Erdal Engine 3.0: Inteligentne przełączanie pomiędzy kartami i optymalnymi sieciami dla podtrzymania niezawodnego i silnego połączenia w obrębie dostępnych sieci.

Wibracje XArena 3.0 4D: Funkcja gamingowa premium zwiększająca realizm każdej rozgrywki, zapewniająca wibracje, które wciągają gracza do wirtualnego świata i stanowią uzupełnienie dla grafiki.

Funkcje zdrowotne: Trenuj uważność dzięki nowemu programowi zarządzania zdrowiem i śledzenia ruchu, który daje jeszcze większe możliwości w tym zakresie.

Galeria AI: Porządkuj swoje zdjęcia dzięki rozwiązaniom sztucznej inteligencji w galerii, która zestawia twarze i grupuje osoby w albumy zdjęć w oparciu o oprogramowanie do rozpoznawania twarzy.

Opcja asystenta głosowego Folax : ZERO Ultra obejmuje wiodącą na rynku technologię asystenta głosowego Folax działającą bez konieczności połączenia z Internetem i danych. Niezależny energooszczędny układ wybudzania pozwala na wybudzanie urządzenia przy wyłączonym ekranie.

Nowej generacji ZERO BOOK

Wraz z debiutem smartfona z serii ZERO, Infinix wprowadza swój laptop nowej generacji, który wyniesie wrażenia z korzystania z komputera na nieznane dotąd wyżyny – flagową serię ZERO BOOK, w tym ZERO BOOK ULTRA i ZERO BOOK. ZERO BOOK ULTRA wyposażony jest w procesor Intel® Core™ i9 dwunastej generacji zapewniający najwyższą wydajność na rynku. Dzięki połączeniu z wyjątkowym wbudowanym przełącznikiem OVERBOOST zaprojektowanym, aby w pełni wykorzystać moc procesora, można odblokować możliwości obliczeniowe do mocy 54W z maksymalną ilością wydzielanego ciepła jednym przyciskiem. Przełomowe funkcje, takie jak wyrafinowana technologia FHD AI BeautyCam, własna funkcja Infinix PC Connection dla płynnej komunikacji pomiędzy komputerem, a smartfonem oraz Android on Windows, który pozwala na uruchamianie aplikacji na Androida na komputerze, zapewniają niezrównane wrażenie użytkownika.

Seria ZEBO BOOK to jak dotąd najmocniejsza linia laptopów od Infinix. Zaprojektowana, aby poradzić sobie z najbardziej wymagającymi zastosowaniami obliczeniowymi, a jednocześnie odblokowująca kreatywność i wyobraźnię, seria laptopów zapewnia płynne i napędzane ogromną mocą obliczeniową korzystanie z komputera.

Cena i dostępność

ZERO ULTRA będzie kosztował ok. 520 $, a ZERO 20 ok. 270 $. Ceny laptopów serii ZERO BOOK zaczynają się od 799 $. Ceny i dostępność produktów z serii ZERO będą zależne od regionu. Do wyczerpania zapasów nabywcy ZERO ULTRA będą mogli wygrać limitowaną edycję NFT o tematyce kosmicznej po zeskanowaniu kodu QR wewnątrz opakowania.

Infinix

Infinix Mobility jest dynamicznie rozwijającą się spółką technologiczną, która projektuje, produkuje i wprowadza na globalny rynek coraz bardziej rozbudowaną ofertę urządzeń marki Infinix, założonej w 2013 roku. Kierując swoją ofertę do młodych ludzi, Infinix koncentruje się na opracowywaniu najlepszych w swojej klasie technologii, tworząc modne, wydajne i przystępne cenowo inteligentne urządzenia oferujące użytkownikom z całego świata najnowocześniejsze technologie na rynku wtedy, kiedy ich potrzebują i za taką cenę, jaką są skłonni zapłacić.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.infinixmobility.com/

