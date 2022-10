Společnost Infinix představuje řadu ZERO s technologií Thunder Charge 180 W, která nabízí špičkové mobilní zážitky

Společnost Infinix oznámila nová zařízení řady ZERO, která uživatelům nabízejí luxusní zážitky, mezi něž patří například funkce Thunder Charge, vůbec první technologie rychlonabíjení s příkonem 180 W, a revoluční přední fotoaparát s rozlišením 60 MP a funkcí optické stabilizace.

ŠANGHAJ, 5. října 2022 /PRNewswire/ -- Společnost Infinix dnes představila portfolio produktů řady ZERO, které sestává z vlajkových modelů smartphonů ZERO ULTRA a ZERO 20 a zcela nové řady notebooků ZERO BOOK. Smartphony, které jsou součástí tohoto nejnovějšího portfolia, nabízejí luxusní zážitky, které odpovídají kategorii vlajkových modelů, pokročilá vylepšení fotoaparátu, a najdeme v ní také vůbec první smartphone na světě, který využívá nejnovější technologii nabíjení 180 W Thunder Charge. Ohlášené portfolio zařízení nabízí spotřebitelům možnost nahlédnout do budoucnosti, kterou ztělesňují energeticky úsporná, ale velice výkonná zařízení s jedinečným designem, zcela novým uživatelským rozhraním XOS 12 a prvním čelním fotoaparátem s optickou stabilizací a rozlišením 60 MP.

„Společnost Infinix vzala trh útokem a zaznamenala celou řadu prvenství, od rychlonabíjení 180 W Thunder Charge modelu ZERO ULTRA až po první 60 MP přední fotoaparát s optickou stabilizací modelu ZERO 20, který je ideální pro vlogování a pořizování selfie," prohlásil Manfred Hong, hlavní produktový ředitel společnosti Infinix. „Řada ZERO posouvá hranice inovací a díky vysoce efektivnímu nabíjení, výkonným čipovým sadám, působivému displeji, vylepšenému uživatelskému rozhraní a pokročilým možnostem fotografování a natáčení nabízí uživatelům efektivní výkon a luxusní zážitky."

Nabíjení rychlostí blesku s vůbec první implementací technologie Thunder Charge

Model ZERO ULTRA se může pochlubit titulem prvního smartphonu na světě, který využívá technologii 180 W Thunder Charge a definuje tak nové standardy energetické účinnosti v oblasti rychlého nabíjení. Za bleskovou rychlostí nabíjení modelu ZERO ULTRA v režimu Furious Mode, kdy lze baterii o kapacitě 4500 mAh nabít na 100 % za pouhých dvanáct minut, stojí dva bateriové články 8C, které během nabíjení pracují s příkonem 90 W, a třemi paralelními nabíjecími moduly. Ty zajišťují dosud nejvýkonnější nabíjení, jaké kdy zařízení značky Infinix mohlo nabídnout. Tento výkonný zdroj energie je navržen tak, aby snižoval míru zahřívání při nabíjení a současně zvyšoval životnost zařízení, a to i v prostředí s vysokými teplotami – až 40 stupňů Celsia. Díky kombinaci 20 teplotních senzorů a 111 hardwarových a softwarových bezpečnostních mechanismů je nabíjení modelu ZERO ULTRA bezpečnější. To je důvodem, proč se tomuto modelu také podařilo získat prestižní certifikát TÜV Safe Fast Charging.

Model ZERO 20 přináší do svého cenového segmentu zcela nové hodnoty. Disponuje technologií 4500 mAh + 45 W super charge s certifikací TÜV Rheinland, takže uživatelé mohou trávit méně času nabíjením a více času na cestách.

Vylepšený fotoaparát vám umožní zachytit cenné okamžiky

Společnost Infinix se snaží nabídnout spotřebitelům dokonalé fotografické zážitky, ať už jde o pořizování selfies předním fotoaparátem modelu ZERO 20, nebo o působivé snímky okolí pořízené zadním fotoaparátem modelu ZERO ULTRA. Společnosti Infinix a The Discovery Channel se chystají brzy zahájit spolupráci na sociálních sítích, která si klade za cíl poskytnout inspiraci a představit ty nejlepší počiny v oblasti mobilní fotografie a natáčení videí. Globální kampaň #DiscoverYourOwnStory podpoří kreativitu a nadšení uživatelů zařízení společnosti Infinix prostřednictvím fotografií i vlogů a klade si za cíl stát se oslavou invenčního lidského pojetí různých estetických prvků a záznamu obsahu.

Model ZERO 20 je určen pro vypravěče a milovníky fotografování a jako první smartphone vůbec nabízí špičkový přední fotoaparát s rozlišením 60 MP a optickou i elektronickou stabilizací, a také vylepšenými možnostmi pro natáčení vlogů a pořizování selfies. Přední fotoaparát ZERO 20 zaručuje stabilní a realističtější snímky, ať už v pohybu, ve dne nebo v noci, a pro zajištění mimořádně ostrých záběrů používá systém optické stabilizace. Zadní fotoaparát s rozlišením 108 MP navíc disponuje detailním zoomem, který pomůže jak se záběry rozsáhlejších nebo vzdálenějších subjektů, tak při pořizování hypermakrosnímků. Jedná se o skutečně všestranný fotoaparát, který mají uživatelé neustále po ruce. Model ZERO ULTRA se naproti tomu může pochlubit záznamovým systémem s rozlišením 200 MP a systémem optické stabilizace. Jedná se o vůbec nejvyšší rozlišení záznamového systému na světě, který uživatelům nabízí komfortní duální zobrazení videa, automatické zaostřování i stabilizaci HD videa.

Navýšení výkonu se všestrannými možnostmi zpracování dat

Smartphone ZERO ULTRA pohání 5G procesor MediaTek Dimensity 920 s konektivitou nové generace, podporou standardu Wi-Fi 6 a dvěma sloty pro 5G SIM karty, vyrobený technologií 6 nm. Procesor disponuje také nejnovější technologií Erdal Engine 3.0 pro spolehlivé a výkonné připojení ke všem sítím. Inteligentní přepínání duálních karet a optimálních sítí zajišťuje modelu ULTRA nepřetržité a bezproblémové připojení k internetu, což má za následek nižší míru prostojů a vyšší spolehlivost. Kombinace vynikajícího hardwarového vybavení a algoritmů, které z velké části vyvinula samotná společnost Infinix, rovněž tomuto modelu pomohla úspěšně dokončit testy organizace TÜV SÜD, zaměřující se na plynulost fungování po 36 měsících používání telefonu. Zvýšený výpočetní výkon nabízí i model ZERO 20, který používá 4G čipset G99 společnosti MediaTek, vyrobený taktéž technologií 6 nm, jenž poskytuje vysoký výkon při nízké spotřebě energie.

Okouzlující displej a špičkový design:

Model ZERO ULTRA je vybaven 3D zakřiveným AMOLED displejem s obnovovací frekvencí 120 Hz a s podporou 3D efektů, pro které není třeba používat žádné speciální brýle. Efektní displej je samozřejmě dotykový, a to se vzorkovací frekvencí 360 Hz, a do displeje je také zabudována spolehlivá čtečka otisků prstů. Certifikace organizace TÜV Rheinland garantuje nízký podíl modrého světla. Špičkový design se 71stupňovým Waterfall displejem v sobě kombinuje okouzlující zakřivený displej a povrchové zpracování, které zajišťuje velice spolehlivý úchop. Model ZERO 20 je vybaven AMOLED Cinematic displejem s úhlopříčkou 6,7" a rozlišením FHD+, a může se pochlubit atraktivním, elegantním designem s koženým zadním krytem a integrovaným kovovým tělem, vyrobeným technologií MDA.

Výběr designových variant modelu ZERO ULTRA zahrnuje několik volitelných barevných provedení včetně Genesis Noir, geometrického designu s integrovanými koženými a skleněnými prvky, a Coslight Silver, designu, který využívá reliéfní 3D sklo s povrchovým vzorem, který zobrazuje snové dráhy hvězd.

Další klíčové funkce:

Až 13 GB RAM, 8+5 GB rozšířené RAM: Model ZERO ULTRA nabízí technologii rozšířené paměti RAM 8 GB + 5 GB (což odpovídá kapacitě 13 GB), která výrazně zlepšuje zážitky při náročném využití telefonu. Model ZERO 20 na kapacitu 13 GB RAM dosáhne prostřednictvím chystaných bezdrátově šířených aktualizací.

Chladicí systém VC s kapalinovým chlazením: Lepší odvod tepla zajišťuje vyšší výkonnost.

Zcela nové uživatelské rozhraní: Inteligentní operační systém XOS 12 založeným na systému Android 12, který se může pochlubit ostřejším zobrazením, podporou umělé inteligence a pokročilým záznamem obrazu, poskytuje uživatelům ještě lepší zážitky.

Erdal Engine 3.0 : Inteligentní přepínání duálních karet a optimálních sítí zaručuje uživatelům spolehlivé a odolné připojeni k sítím, které používají.

XArena 3.0 4D Vibration: Špičková herní funkce, která prostřednictvím vibrací a grafických vylepšení zvyšuje realističnost každé hry a vtáhne uživatele naplno virtuálního světa.

Sledování zdravotních údajů: Nejnovější program pro sledování zdravotních údajů a pohybu, díky kterému budete mít po ruce veškeré důležité informace, vám umožní o sebe pečovat ještě lépe.

Galerie s umělou inteligencí: Galerie s umělou inteligencí vám pomáhá s organizací fotodeníčků a umožňuje v jednotlivých albech také detekci obličejů. Díky tomu je schopna vytvářet fotoalba se snímky konkrétní osoby.

Funkce hlasového asistenta Folax : Smartphony ZERO Ultra obsahují špičkové technologie hlasového asistenta Folax, kterého lze použít i bez internetu nebo datového připojení. Nezávislý čip s nízkou spotřebou energie, dohlížející na včasné probuzení zařízení, podporuje probuzení s vypnutou obrazovkou.

Nová generace ZERO BOOK

Současně s debutem chytrých telefonů řady ZERO uvádí společnost Infinix na trh také novou generaci notebooků, které posouvají zážitky při práci s počítačem na zcela novou úroveň – a to řadu ZERO BOOK, která zahrnuje modely ZERO BOOK ULTRA a ZERO BOOK. Model ZERO BOOK ULTRA je vybaven procesorem Intel® Core™ i9 12. generace, který zajišťuje efektivitu provozu na té nejvyšší dostupné úrovni. Prostřednictvím unikátního vestavěného režimu OVERBOOST, který je od základů navržen tak, aby plně využil potenciál tohoto procesoru, lze pouhým jediným přepínačem aktivovat provoz v režimu s maximálním tepelným výkonem, tedy 54 W. Díky revolučním funkcím, jakými jsou sofistikovaná kamera BeautyCam s rozlišením FHD a podporou umělé inteligence, vlastním balíkem Infinix PC Connection pro bezproblémové propojení práce na počítači se smartphonem nebo systému Android on Windows, který umožňuje spouštět aplikace pro Android na počítači, je uživatelský zážitek zcela bezkonkurenční.

Řada ZERO BOOK představuje dosud nejpůsobivější řadu notebooků společnosti Infinix. Je navržena tak, aby si poradila i s těmi nejnáročnějšími výpočetními požadavky a zároveň podporovala kreativitu a představivost. I na cestách je tak možno nijak neslevovat z požadavků na snadnou práci na výkonném počítači.

Ceny a dostupnost

Cena modelu ZERO ULTRA se bude pohybovat na úrovni přibližně 520 USD a cena modelu ZERO 20 pak na úrovni zhruba 270 USD. Nejlevnější modely notebooků řady ZERO BOOK pak vyjdou na 799 USD. Ceny a dostupnost produktů řady ZERO se budou lišit v závislosti na regionu. Do vyčerpání zásob budou mít kupující při nákupu smartphonu ZERO ULTRA možnost vyhrát limitovanou edici NFT s vesmírnou tématikou, a to naskenováním QR kódu uvnitř balení.

O společnosti Infinix:

Rychle rostoucí technologická společnost Infinix Mobility byla založena v roce 2013 a pod značkou Infinix navrhuje, vyrábí a po celém světě nabízí stále širší portfolio chytrých zařízení. Se svou technologicky vyspělou nabídkou trendových, výkonných a cenově dostupných chytrých telefonů, které přinášejí uživatelům z celého světa nejnovější technologické pokroky za lákavé ceny, oslovuje především dnešní mladou generaci.

