Infinix lanza la carga Thunder de 180 W y experiencias móviles de vanguardia con la serie ZERO

Infinix anuncia nuevos dispositivos de la serie ZERO para experiencias prémium, incluyendo la primera capacidad de carga Thunder de 180 W y la primera tecnología de cámara frontal OIS de 60 MP de la industria.

SHANGHAI, 5 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Infinix ha lanzado hoy la cartera de la serie ZERO, compuesta por los emblemáticos smartphones ZERO ULTRA y ZERO 20, junto con la nueva línea de portátiles, la serie ZERO BOOK. Su nueva gama de teléfonos inteligentes ofrece experiencias de primera calidad, mejoras en las cámaras y el primer teléfono inteligente del mundo que emplea la innovación de 180 W Thunder Charge. Esta hoja de ruta de dispositivos ofrece a los consumidores un vistazo al futuro con centrales de energía eficiente que tienen un diseño único, una interfaz de usuario XOS 12 totalmente nueva y una cámara frontal OIS de 60 MP, la primera del sector.

Infinix ZERO ULTRA Infinix ZERO 20 Infinix ZERO BOOK Series

"Infinix ha tomado el mercado por sorpresa con una serie de primicias en la industria, desde el debut de la carga rápida de 180 W Thunder Charge del ZERO ULTRA, hasta la cámara frontal de 60 MP OIS del ZERO 20, primera en la industria, perfecta para vlogging y captura de selfies", dijo Manfred Hong, director sénior de Producto de Infinix. "La serie ZERO empuja los límites de la innovación y ofrece un rendimiento eficiente y experiencias premium a través de su eficiencia de carga, potentes conjuntos de chips, impresionante pantalla, interfaz de usuario actualizada y capacidades avanzadas de fotografía y cinematografía".

Se enciende con la primera carga Thunder de la historia

El ZERO ULTRA presume de ser el primer smartphone del mundo en emplear la tecnología Thunder Charge de 180 W, estableciendo un nuevo estándar de eficiencia energética en la industria de la carga rápida. Con la capacidad de cargar una batería de 4500mAh hasta el 100 por ciento de su capacidad en solo 12 minutos mientras está en el modo Furious, la divina velocidad del ZERO ULTRA se atribuye a sus dos baterías de celdas 8C que operan cada una de ellas a 90W durante los momentos de carga, así como a tres bombas de carga en paralelo que soportan la conversión de mayor potencia en un dispositivo Infinix hasta la fecha. Esta fuente de energía está construida para reducir el calor durante la carga y aumentar la longevidad del dispositivo, incluso en entornos con altas temperaturas - hasta 40 grados Celsius. Combinando 20 sensores de temperatura y 111 mecanismos de seguridad de hardware y software, el ZERO ULTRA ofrece una forma más segura de cargar, lo que finalmente acredita al ZERO ULTRA con una impresionante certificación TÜV de carga rápida segura.

Por su parte, el ZERO 20 aporta un nuevo valor al segmento de precios, integrando la tecnología de supercarga de 4500mAh+45W certificada por TÜV Rheinland para que los usuarios puedan pasar menos tiempo cargando y más en movimiento.

Captura momentos de alta calidad con las actualizaciones de la cámara

Infinix se compromete a ofrecer las mejores experiencias de cámara a los consumidores, ya sea capturando momentos de sí mismos a través de la cámara frontal del ZERO 20 o de su entorno con la cámara trasera del ZERO ULTRA. Infinix y The Discovery Channel pronto lanzarán una colaboración social diseñada para inspirar y mostrar lo mejor de la creación de contenidos a partir de la fotografía y videografía móvil. La campaña global #DiscoverYourOwnStory defenderá la creatividad y la pasión de los usuarios de dispositivos Infinix a través de la fotografía y el vlogging, celebrando la exploración de diferentes estéticas y la captura de contenidos dirigida por el ser humano.

Diseñado para los narradores y los amantes de la fotografía, el ZERO 20 ofrece una experiencia de cámara frontal premium de 60 MP con OIS y EIS, mejoras en las funciones de vlogging y capacidades de autocaptura fotográfica. Ya sea en movimiento, de día o de noche, la cámara frontal de ZERO 20 garantiza una estabilidad para una experiencia de captura más realista utilizando OIS para tomas ultra nítidas. Además, la cámara trasera de 108 MP tiene un zoom detallado para encapsular tanto grandes escenas como hipermacros para llevar la versatilidad a la punta de los dedos de sus usuarios. Por su parte, ZERO ULTRA cuenta con el sistema de imagen de mayor número de píxeles del mundo, con 200 MP+OIS, y ofrece a los usuarios la comodidad de la vista dual de vídeo, el enfoque automático y la estabilización de vídeo en alta definición.

Impulso con capacidad de procesamiento integral

El procesador MediaTek Dimensity 920 6 nm 5G impulsa el ZERO ULTRA con conectividad de próxima generación, habilitación de Wi-Fi 6, SIM dual 5G y el último Erdal Engine 3.0 para una experiencia fiable y potente en todas las redes. La conmutación inteligente de las tarjetas duales y las redes óptimas mantiene al ULTRA en línea y funcionando constantemente y sin problemas, lo que se traduce en menos tiempo de inactividad y más fiabilidad. La combinación de una excelente configuración de hardware y una gran cantidad de algoritmos desarrollados por Infinix también ayudó a garantizar el éxito de las pruebas de fluidez de 36 meses de TÜV SÜD. El ZERO 20 también cuenta con una mayor potencia de procesamiento, ya que emplea el chipset G99 6nm 4G de MediaTek, que ofrece un alto rendimiento con un bajo consumo de energía.

Pantalla inmersiva y diseño de alta gama:

El ZERO ULTRA incorpora una pantalla AMOLED curvada de 120 Hz con efectos 3D a simple vista, una frecuencia de muestreo táctil de 360 Hz y un fiable escáner de huellas dactilares integrado en la pantalla con la certificación TÜV Rheinland de baja luz azul. Con una pantalla Waterfall de 71 grados, el diseño de gama alta ofrece una pantalla curva envolvente y un agarre impresionante. El ZERO 20 adapta la pantalla FHD+ AMOLED Cinematic Display de 6,7" y muestra un diseño atractivo y elegante con una cubierta trasera de cuero y un marco metálico integrado con proceso MDA.

Las opciones de diseño del ZERO ULTRA incluyen varios colores a elegir, como el Genesis Noir, un diseño geométrico con integración de cuero y cristal, y el Coslight Silver, un cristal con textura 3D en relieve que representa estelas de estrellas de ensueño.

Otras características clave:

Hasta 13 GB de RAM, 8+5 GB de RAM Extendida: ZERO ULTRA ofrece una tecnología de RAM ampliada de 8 GB+5 GB (equivalente a 13 GB) para una experiencia mucho mejor en caso de uso intensivo. ZERO 20 alcanzará hasta 13 GB de RAM a través de próximas actualizaciones over-the-air.

Sistema de refrigeración líquida VC: Mejora la disipación del calor, lo que se traduce en un mejor rendimiento.

Nueva interfaz de usuario: Experiencia mejorada con el sistema operativo inteligente XOS 12 basado en Android 12, que cuenta con una pantalla más nítida, inteligencia habilitada para IA y captura de imágenes avanzada.

Erdal Engine 3.0: Conmutación inteligente de tarjetas duales y redes óptimas para mantener a los usuarios conectados de forma fiable y sólida a las redes que utilizan.

Vibración XArena 3.0 4D: Característica de juego premium que mejora el realismo de cada juego, con vibraciones para sumergir profundamente a los usuarios en el mundo virtual y la mejora gráfica.

Gestión de la salud: Adopte la atención plena con el más reciente programa de gestión de la salud y seguimiento del movimiento para empoderarle aún más.

Galería IA: Mantenga los diarios de fotos organizados con la capacidad de la galería de IA, enmarcando caras y agrupando individuos en álbumes de fotos basados en el software de reconocimiento facial.

Capacidad de asistente de voz Folax: El ZERO Ultra incluye la tecnología de asistente de voz Folax, líder en la industria, para su uso sin Internet o datos. El chip de activación de bajo consumo independiente permite el despertar con la pantalla apagada.

Próxima generación ZERO BOOK

Junto con el debut del smartphone de la serie ZERO, Infinix lanza su portátil de próxima generación para llevar la experiencia informática a nuevas cotas: la serie ZERO BOOK, que incluye el ZERO BOOK ULTRA y el ZERO BOOK. El ZERO BOOK ULTRA está equipado con el procesador Intel® Core™ i9 de 12ª generación para ofrecer una eficiencia líder en el sector. Combinado con el interruptor OVERBOOST incorporado de forma exclusiva, que está diseñado en su núcleo para aprovechar al máximo el procesador, las capacidades de rendimiento se desatan hasta una potencia máxima de diseño térmico de 54W en un solo toque. Con características innovadoras como una sofisticada FHD AI BeautyCam, la conexión Infinix PC Connection de desarrollo propio para un flujo de trabajo sin fisuras entre el PC y el smartphone, y Android en Windows que permite que las aplicaciones de Android se ejecuten en el PC, la experiencia del usuario no tiene rival.

La serie ZERO BOOK constituye la línea de portátiles más potente de Infinix hasta la fecha. Diseñada para hacer frente a las necesidades informáticas más exigentes al tiempo que fomenta la creatividad y la imaginación, esta serie ofrece una experiencia informática fluida y potente en cualquier lugar.

Precio y Disponibilidad

El ZERO ULTRA costará unos 520 dólares y el ZERO 20 unos 270 dólares. El coste de la serie ZERO BOOK comienza en 799 dólares. Los precios y la disponibilidad de los productos de la serie ZERO variarán según la región. Mientras duren las existencias, los compradores tendrán la oportunidad de ganar un NFT de edición limitada con temática espacial con la compra del ZERO ULTRA escaneando un código QR dentro del paquete.

Acerca de Infinix:

Infinix Mobility es una marca tecnológica emergente que diseña, fabrica y comercializa en todo el mundo una cartera creciente de dispositivos inteligentes bajo la marca Infinix, fundada en 2013. Dirigida a los jóvenes de hoy en día con tecnología de primera clase, Infinix crea dispositivos inteligentes de moda, potentes y a un precio asequible que llevan la última tecnología del mercado a los usuarios de todo el mundo en el momento en que la necesitan y a un precio que desean.

Para más información, visite: http://www.infinixmobility.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1911694/Infinix_ZERO_ULTRA.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1911695/Infinix_ZERO_20.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1912013/ZEROBOOK_Still_1.jpg

SOURCE INFINIX MOBILITY