Infinix uvádza na trh 180W Thunder Charge a špičkové mobilné zážitky so sériou ZERO

Spoločnosť Infinix predstavuje nové zariadenia série ZERO pre prémiové zážitky, vrátane úplne prvých možností nabíjania technológiou 180 W Thunder Charge a technológie predného fotoaparátu 60MP OIS, prvej v odvetví.

ŠANGHAJ, 5. októbra 2022 /PRNewswire/ -- Infinix dnes uviedla na trh portfólio série ZERO, ktoré pozostáva z vlajkových smartfónov ZERO ULTRA a ZERO 20 spolu s úplne novým radom notebookov, sériou ZERO BOOK. Jej najnovšie portfólio smartfónov prináša prémiové, vzorové zážitky, pokročilé vylepšenia fotoaparátu a prvý smartfón na svete využívajúci špičkovú inováciu 180 W nabíjanie Thunder Charge. Tieto zariadenia umožňujú spotrebiteľom nahliadnuť do budúcnosti s energeticky účinnými výkonnými zariadeniami s jedinečným dizajnom, úplne novým používateľským rozhraním XOS 12 a predným fotoaparátom 60MP OIS, prvým v odvetví.

„Spoločnosť Infinix vyrazila na trh s množstvom prvenstiev v odvetví, od debutového modelu ZERO ULTRA s rýchlym nabíjaním 180 W Thunder Charge až po prvý 60MP OIS predný fotoaparát modelu ZERO 20, ktorý je ideálny na vlogovanie a zachytávanie selfie snímok," povedal Manfred Hong, hlavný produktový riaditeľ spoločnosti Infinix. „Séria ZERO posúva hranice inovácií a poskytuje efektívny výkon a prvotriedne zážitky vďaka svojej efektívnosti nabíjania, výkonným čipovým súpravám, pôsobivému displeju, vylepšenému používateľskému rozhraniu a pokročilým možnostiam fotografovania a nahrávania videí."

Nabíjajte s úplne prvou nabíjačkou Thunder Charge

Smartfón ZERO ULTRA sa môže pochváliť titulom prvý smartfón na svete, ktorý využíva 180 W technológiu nabíjania 180W Thunder Charge, čím nastavuje nový štandard energetickej účinnosti v odvetví rýchleho nabíjania. Vďaka schopnosti nabiť 4500 mAh batériu až na 100 % kapacity len za 12 minút v režime Furious, sa fantastická rýchlosť smartfónu ZERO ULTRA pripisuje dvom 8C článkovým batériám, ktoré počas nabíjania prevádzkujú každú batériu na 90 W, ako aj trom paralelným nabíjacím pumpám, ktoré podporujú doteraz najvýkonnejšiu konverziu na zariadení Infinix. Táto nabíjačka je skonštruovaná tak, aby znižovala teplo pri nabíjaní a predlžovala životnosť zariadenia aj v prostredí s vysokými teplotami – až do 40 °C. Smartfón ZERO ULTRA, kombináciou 20 teplotných senzorov a 111 hardvérových a softvérových bezpečnostných mechanizmov, ponúka bezpečnejší spôsob nabíjania, čo ho v konečnom dôsledku oprávňuje na získanie významnej certifikácie TÜV Safe Fast Charging za bezpečné nabíjanie.

Smartfón ZERO 20 zároveň prináša do cenového segmentu novú hodnotu, integruje technológiu 4500 mAh + 45 W supernabíjania certifikovanú podľa TÜV Rheinland, takže používatelia môžu tráviť menej času nabíjaním a viac času v pohybe.

Zachyťte okamihy vo vysokej kvalite s inováciami fotoaparátu

Spoločnosť Infinix sa zaviazala prinášať spotrebiteľom dokonalé zážitky z fotoaparátu, či už prostredníctvom zachytávania seba samých cez predný fotoaparát zariadenia ZERO 20 alebo svojho okolia pomocou zadného fotoaparátu ZERO ULTRA. Infinix a kanál Discovery čoskoro spustia sociálnu spoluprácu navrhnutú tak, aby inšpirovala a prezentovala to najlepšie z tvorby obsahu z mobilnej fotografie a videa. Globálna kampaň #DiscoverYourOwnStory bude presadzovať kreativitu a vášeň používateľov zariadení Infinix prostredníctvom fotografovania a vlogovania, čím oslávi skúmanie rôznych estetík a zachytávania obsahu človekom.

Model ZERO 20, určený pre rozprávačov príbehov a milovníkov fotografie, ponúka prvotriedny predný fotoaparát s rozlíšením 60 MP s OIS a EIS, prvý v tomto odvetví, vylepšenia vo funkciách vlogovania a možnosti fotografovania selfie snímok. Predný fotoaparát ZERO 20, či už v pohybe, vo dne alebo v noci, zaručuje stabilitu pre realistickejší zážitok zo snímania s využitím OIS pre ultra čisté zábery. Okrem toho, zadný fotoaparát s rozlíšením 108 MP disponuje detailným priblížením na zachytenie veľkých scén aj hypermakier, čím používateľom prináša všestrannosť. Zároveň sa smartfón ZERO ULTRA môže pochváliť najvyšším zobrazovacím systémom pixelov na svete s rozlíšením 200 MP + OIS a poskytuje používateľom pohodlie dvojitého zobrazenia videa, automatického zaostrovania a stabilizácie HD videa.

Posilnenie pomocou všestranných možností spracovania

Smartfón ZERO ULTRA, ktorý poháňa procesor MediaTek Dimensity 920 6nm 5G, je vybavený pripojením novej generácie, podporou Wi-Fi 6, duálnou 5G SIM kartou a najnovšou mechanikou Erdal Engine 3.0 pre spoľahlivý a výkonný zážitok vo všetkých sieťach. Inteligentné prepínanie dvoch kariet a optimálnych sietí udržuje zariadenie ULTRA online a beží neustále a hladko, čo vedie k menším prestojom a väčšej spoľahlivosti. Kombinácia vynikajúcej konfigurácie hardvéru a množstva vlastných algoritmov spoločnosti Infinix tiež pomohla zabezpečiť úspešné 36-mesačné testovanie plynulosti podľa TÜV SÜD. Model ZERO 20 má tiež väčší výkon spracovania a využíva čipset MediaTek G99 6nm 4G, ktorý poskytuje vysoký výkon s nízkou spotrebou energie.

Pohlcujúci displej a špičkový dizajn:

Smartfón ZERO ULTRA ponúka 3D zakrivený 120 Hz displej AMOLED s 3D efektmi viditeľnými voľným okom, 360Hz vzorkovaciu frekvenciu dotyku a spoľahlivý snímač odtlačkov prstov zabudovaný v displeji s certifikáciou TÜV Rheinland pre nízke modré svetlo. Špičkový dizajn, ktorý využíva 71-stupňový vodopádový displej, poskytuje pohlcujúci zakrivený displej a pôsobivé uchopenie. Model ZERO 20 využíva 6,7" FHD+ kinematický displej AMOLED a predstavuje pútavý, elegantný dizajn s koženým zadným krytom a kovovým rámom s integrovaným MDA procesom.

Možnosti dizajnu smartfónu ZERO ULTRA zahŕňajú niekoľko farieb, z ktorých si môžete vybrať, vrátane Genesis Noir, geometrického dizajnu s integráciou kože a skla, a Coslight Silver, reliéfneho 3D textúrovaného skla zobrazujúceho zasnené stopy hviezd.

Ďalšie kľúčové funkcie:

Až 13 GB RAM, 8+5 GB rozšírená RAM : ZERO ULTRA poskytuje technológiu rozšírenej RAM s kapacitou 8 GB + 5 GB (ekvivalent 13 GB) pre oveľa lepší zážitok pri intenzívnom používaní. ZERO 20 dosiahne až 13 GB RAM prostredníctvom ďalších bezdrôtových aktualizácií.

ZERO ULTRA poskytuje technológiu rozšírenej RAM s kapacitou 8 GB + 5 GB (ekvivalent 13 GB) pre oveľa lepší zážitok pri intenzívnom používaní. ZERO 20 dosiahne až 13 GB RAM prostredníctvom ďalších bezdrôtových aktualizácií. Kvapalinou chladený chladiaci systém ventilácie: Zlepšenie odvodu tepla, ktoré vedie k vyššiemu výkonu.

Zlepšenie odvodu tepla, ktoré vedie k vyššiemu výkonu. Úplne nové používateľské rozhranie: Vylepšené prostredie pre inteligentný operačný systém XOS 12 založený na systéme Android 12, ktorý má ostrejší displej, podporu umelej inteligencie a pokročilé zachytávanie obrazu.

Vylepšené prostredie pre inteligentný operačný systém XOS 12 založený na systéme Android 12, ktorý má ostrejší displej, podporu umelej inteligencie a pokročilé zachytávanie obrazu. Erdal Engine 3.0 : Inteligentné prepínanie dvoch kariet a optimálnych sietí na udržanie spoľahlivého a silného pripojenia používateľov k sieťam, ktoré používajú.

Inteligentné prepínanie dvoch kariet a optimálnych sietí na udržanie spoľahlivého a silného pripojenia používateľov k sieťam, ktoré používajú. XArena 3.0 4D Vibration: Prémiová herná funkcia, ktorá vylepšuje reálny vzhľad každej hry, s vibráciami, ktoré používateľov vtiahnu do virtuálneho sveta, a grafickými vylepšeniami.

Prémiová herná funkcia, ktorá vylepšuje reálny vzhľad každej hry, s vibráciami, ktoré používateľov vtiahnu do virtuálneho sveta, a grafickými vylepšeniami. Health Management (Riadenie zdravia): Dbajte na seba pomocou najnovšieho programu na riadenie zdravia a sledovanie pohybu, aby ste boli silnejší.

Dbajte na seba pomocou najnovšieho programu na riadenie zdravia a sledovanie pohybu, aby ste boli silnejší. AI Gallery (Galéria umelej inteligencie): Usporiadajte si fotografické denníky pomocou funkcie AI Gallery, orezávajte snímky tvárí a zoskupujte jednotlivcov do fotoalbumov na základe softvéru na rozpoznávanie tvárí.

Usporiadajte si fotografické denníky pomocou funkcie AI Gallery, orezávajte snímky tvárí a zoskupujte jednotlivcov do fotoalbumov na základe softvéru na rozpoznávanie tvárí. Možnosť hlasového asistenta Folax : Model ZERO Ultra obsahuje špičkovú technológiu hlasového asistenta Folax na použitie bez internetu alebo dát. Nezávislý čip na budenie s nízkou spotrebou energie podporuje budenie s vypnutou obrazovkou.

ZERO BOOK novej generácie

Spolu s premiérou smartfónu série ZERO uvádza spoločnosť Infinix na trh aj svoju novú generáciu notebookov, ktorá pozdvihne zážitok z práce s počítačom na novú úroveň vlajkového produktu – sériu ZERO BOOK, vrátane modelov ZERO BOOK ULTRA a ZERO BOOK. Model ZERO BOOK ULTRA je vybavený procesorom Intel® Core™ i9 12. generácie, ktorý poskytuje špičkovú efektivitu v odvetví. V kombinácii s jedinečne vstavaným prepínačom OVERBOOST, ktorý je vo svojom jadre navrhnutý tak, aby plne využíval výhody procesora, sa možnosti výkonu rozšíria na maximálny tepelný výkon 54 W v jednom prepínači. Vďaka prelomovým funkciám, ako je sofistikovaná kamera FHD AI BeautyCam s podporou umelej inteligencie, vlastnoručne vyvinuté pripojenie Infinix PC Connection pre bezproblémový pracovný tok medzi počítačom a smartfónom, a Android vo Windows, ktorý umožňuje spúšťanie aplikácií pre Android na počítačoch, je používateľský zážitok bezkonkurenčný.

Séria ZERO BOOK je najsilnejší rad notebookov, ktorý doteraz spoločnosť Infinix predstavila. Táto séria, ktorá je navrhnutá tak, aby zvládala tie najnáročnejšie počítačové potreby a zároveň podporovala kreativitu a predstavivosť, poskytuje bezproblémový a výkonný počítačový zážitok na cestách.

Cena a dostupnosť

Model ZERO ULTRA bude stáť okolo 520 USD a ZERO 20 okolo 270 USD. Cena série ZERO BOOK začína na 799 USD. Ceny a dostupnosť produktov série ZERO sa budú líšiť v závislosti od regiónu. Do vypredania zásob budú mať kupujúci šancu vyhrať limitovanú edíciu NFT s vesmírnou tematikou pri kúpe modelu ZERO ULTRA, a to naskenovaním QR kódu vo vnútri balenia.

O spoločnosti Infinix:

Infinix Mobility je rýchlo sa rozvíjajúca technologická značka, ktorá navrhuje, vyrába a predáva rozširujúce sa portfólio inteligentných zariadení na celom svete pod značkou Infinix, ktorá bola založená v roku 2013. Spoločnosť Infinix, ktorá sa prvotriednou technológiou zameriava na dnešnú mládež, vytvára trendové, výkonné a cenovo dostupné inteligentné zariadenia, ktoré prinášajú používateľom na celom svete najnovšiu technológiu na trhu v čase, keď ju potrebujú, za cenu, za akú ju chcú.

Viac informácií nájdete na lokalite: http://www.infinixmobility.com/

