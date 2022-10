Infinix lance la 180 W Thunder Charge et des expériences mobiles de pointe avec la série ZERO

Infinix annonce les nouveaux appareils de la série ZERO pour des expériences haut de gamme, notamment la toute première charge ultra-rapide 180 W Thunder Charge et la première technologie de caméra frontale OIS 60 MP.

SHANGHAI, 5 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Infinix a lancé aujourd'hui le portefeuille de la série ZERO composé des smartphones phares ZERO ULTRA et ZERO 20, aux côtés de la toute nouvelle gamme d'ordinateurs portables, la série ZERO BOOK. Son tout nouveau portefeuille de smartphones apporte des expériences haut de gamme, des mises à niveau avancées de l'appareil photo et le premier smartphone au monde utilisant l'innovation de pointe 180 W Thunder Charge. Cette feuille de route donne aux consommateurs un aperçu de l'avenir avec des appareils puissants et économes en énergie au design unique, une toute nouvelle interface utilisateur XOS 12 et un appareil photo frontal OIS de 60 Mpx, une première dans l'industrie.

Infinix ZERO ULTRA Infinix ZERO 20 Infinix ZERO BOOK Series

« Infinix a pris le marché d'assaut avec un certain nombre de premières industrielles, de la charge rapide 180 W Thunder Charge du ZERO ULTRA aux premières caméras frontales OIS de 60 Mpx du ZERO 20, parfaites pour le vlogging et la prise de selfie », a déclaré Manfred Hong, Senior Product Director d'Infinix. « La série ZERO repousse les limites de l'innovation et offre des performances efficaces et des expériences haut de gamme grâce à son efficacité de charge, ses puissants chipsets, son écran impressionnant, son interface utilisateur améliorée et ses capacités avancées de photographie et de cinématographie. »

Faites le plein d'énergie avec la toute première Thunder Charge

Le ZERO ULTRA se targue d'être le premier smartphone au monde à utiliser la technologie Thunder Charge de 180 W, établissant ainsi une nouvelle norme d'efficacité énergétique dans le secteur de la charge rapide. Capable de charger une batterie de 4500 mAh jusqu'à 100 % de sa capacité en seulement douze minutes en mode Furious, la vitesse divine du ZERO ULTRA est attribuée à ses deux batteries à cellules 8C qui font fonctionner chaque batterie à 90 W pendant les moments de charge, ainsi qu'à trois pompes de charge parallèles qui prennent en charge la conversion la plus puissante sur un appareil Infinix à ce jour. Cette centrale est construite pour réduire la chaleur pendant la charge et augmenter la longévité de l'appareil, même dans des environnements à haute température - jusqu'à 40 degrés Celsius. En combinant 20 capteurs de température et 111 mécanismes de sécurité matériels et logiciels, le ZERO ULTRA offre une façon plus sûre de se recharger, ce qui lui vaut finalement une impressionnante certification TÜV Safe Fast Charging.

Pendant ce temps, le ZERO 20 apporte une nouvelle valeur au segment de prix, en intégrant la technologie de super charge de 4500 mAh+45 W certifiée par TÜV Rheinland pour que les utilisateurs puissent passer moins de temps à charger et plus de temps en déplacement.

Capturez des moments de haute qualité grâce aux améliorations de l'appareil photo

Infinix s'engage à offrir aux consommateurs l'expérience ultime en matière d'appareil photo, que ce soit en capturant des moments d'eux-mêmes grâce à la caméra avant du ZERO 20 ou de leur environnement avec la caméra arrière du ZERO ULTRA. Infinix et The Discovery Channel vont bientôt lancer une collaboration sociale destinée à la fois à inspirer et à mettre en valeur le meilleur de la création de contenu à partir de la photographie et de la vidéographie mobiles. La campagne mondiale #DiscoverYourOwnStory défendra la créativité et la passion des utilisateurs d'appareils Infinix à travers la photographie et le vlogging, en célébrant l'exploration de différentes esthétiques et la capture de contenu par l'homme.

Conçu pour les créateurs et les amoureux de la photographie, le ZERO 20 offre une expérience unique d'appareil photo frontal haut de gamme de 60 Mpx OIS et EIS, des améliorations dans les fonctions de vlogging et des capacités de photographie par auto-capture. Que ce soit en mouvement, de jour comme de nuit, l'appareil photo frontal du ZERO 20 garantit une stabilité pour une expérience de capture plus réaliste en utilisant l'OIS pour des clichés ultra-clairs. En outre, l'appareil photo arrière de 108 Mpx permet d'effectuer des zooms détaillés pour capturer à la fois de grandes scènes et des hyper-macros afin de mettre la polyvalence au bout des doigts de ses utilisateurs. Quant au ZERO ULTRA, il est doté du système d'imagerie à pixels le plus élevé au monde avec 200MP+OIS et offre aux utilisateurs la commodité de la vidéo à double vue, de l'autofocus et de la stabilisation vidéo HD.

Donnez un coup de pouce grâce à des capacités de traitement polyvalentes

Le processeur 5G MediaTek Dimensity 920 6nm équipe l'ULTRA ZERO d'une connectivité de nouvelle génération, d'une activation Wi-Fi 6, d'une double carte SIM 5G et du dernier Erdal Engine 3.0 pour une expérience fiable et puissante sur tous les réseaux. La commutation intelligente des doubles cartes et des réseaux optimaux permet à l'ULTRA de rester en ligne et de fonctionner constamment et sans problème, ce qui se traduit par moins de temps d'arrêt et plus de fiabilité. La combinaison d'une excellente configuration matérielle et d'un grand nombre d'algorithmes développés par Infinix a également contribué à la réussite du test de fluidité de 36 mois du TÜV SÜD. Le ZERO 20 bénéficie également d'une puissance de traitement accrue, grâce au chipset G99 6nm 4G de MediaTek, qui offre de hautes performances pour une faible consommation d'énergie.

Affichage immersif et design haut de gamme :

Le ZERO ULTRA est doté d'un écran AMOLED 120 Hz incurvé en 3D avec des effets 3D à l'œil nu, un taux d'échantillonnage tactile de 360 Hz et un scanner d'empreintes digitales fiable intégré à l'écran, certifié TÜV Rheinland pour une faible lumière bleue. Utilisant un affichage Waterfall à 71 degrés, le design haut de gamme offre un affichage incurvé immersif et une prise en main impressionnante. Le ZERO 20 adapte un écran cinématique AMOLED FHD+ de 6,7 pouces et présente un design élégant et accrocheur avec une couverture arrière en cuir et un cadre métallique intégré au processus MDA.

Les options de design du ZERO ULTRA comprennent plusieurs couleurs au choix, dont Genesis Noir, un design géométrique avec intégration de cuir et de verre, et Coslight Silver, un verre texturé 3D en relief représentant des traînées étoilées oniriques.

Caractéristiques clés supplémentaires :

Jusqu'à 13 Go de RAM, 8+5 Go de RAM étendue : Le ZERO ULTRA offre une technologie de RAM étendue de 8+5GB (équivalent à 13GB) pour une bien meilleure expérience en cas d'utilisation intensive. Le ZERO 20 atteindra jusqu'à 13 Go de RAM via les prochaines mises à niveau over-the-air.

Système de refroidissement VC à refroidissement liquide : Améliore la dissipation de la chaleur pour une meilleure performance.

Toute nouvelle interface utilisateur : Expérience améliorée grâce au système opérationnel intelligent XOS 12 basé sur Android 12, offrant un affichage plus net, une intelligence activée par l'IA et une capture d'image avancée.

Erdal Engine 3.0 : Commutation intelligente des doubles cartes et des réseaux optimaux pour que les utilisateurs restent connectés de manière fiable et solide aux réseaux qu'ils utilisent.

Vibration 4D XArena 3.0 : Fonction de jeu premium améliorant le réalisme de chaque jeu, avec des vibrations pour immerger profondément les utilisateurs dans le monde virtuel et une amélioration graphique.

Gestion de la santé : Adoptez la pleine conscience avec le tout nouveau programme de gestion de la santé et de suivi des mouvements pour vous donner encore plus de pouvoir.

Galerie IA : Organisez vos journaux photo grâce à la fonction Galerie IA, qui encadre les visages et regroupe les individus dans des albums photo en fonction du logiciel de reconnaissance faciale.

Capacité de l'assistant vocal de Folax : Le ZERO ULTRA comprend la technologie d'assistant vocal Folax à la pointe de l'industrie pour une utilisation sans Internet ou données. La puce de réveil indépendante à faible consommation prend en charge le réveil avec écran éteint.

Nouvelle Génération ZERO BOOK

Parallèlement au lancement de la série de smartphones ZERO, Infinix lance sa nouvelle génération d'ordinateurs portables pour porter l'expérience informatique à de nouveaux sommets : la série ZERO BOOK, comprenant le ZERO BOOK ULTRA et le ZERO BOOK. Le ZERO BOOK ULTRA est équipé du processeur 12e génération du processeur Intel® Core™ i9 pour offrir une efficacité à la pointe de l'industrie. Combiné à un commutateur OVERBOOST intégré unique, qui est conçu à la base pour tirer pleinement parti du processeur, les capacités de performance sont déchaînées jusqu'à une puissance maximale de conception thermique de 54 W en un tour de main. Avec des caractéristiques révolutionnaires telles qu'une BeautyCam AI FHD sophistiquée, la Infinix PC Connection développée par Infinix pour un flux de travail transparent entre le PC et le smartphone, et Android on Windows qui permet aux applications Android de fonctionner sur les PC, l'expérience utilisateur est inégalée.

La série ZERO BOOK constitue la gamme d'ordinateurs portables la plus solide jamais proposée par Infinix. Conçue pour répondre aux besoins informatiques les plus exigeants tout en encourageant la créativité et l'imagination, cette série offre une expérience informatique puissante et sans faille lors de vos déplacements.

Prix et disponibilité

Le ZERO ULTRA coûtera environ 520 $ et la ZERO 20 environ 270 $. Le coût de la série ZERO BOOK commence à 799 $. Les prix et la disponibilité des produits de la série ZERO varieront en fonction de la région. Jusqu'à épuisement des stocks, les acheteurs auront une chance de gagner une édition limitée de NFT sur le thème de l'espace à l'achat de la ZERO ULTRA en scannant un code QR à l'intérieur de l'emballage.

À propos d'Infinix :

Infinix Mobility est une marque technologique en plein essor qui conçoit, fabrique et commercialise un portefeuille en pleine expansion d'appareils intelligents dans le monde entier sous la marque Infinix, fondée en 2013. Ciblant les jeunes d'aujourd'hui avec une technologie de première classe, Infinix crée des appareils intelligents branchés, puissants et à un prix abordable qui offrent les dernières technologies du marché aux utilisateurs du monde entier, au moment où ils en ont besoin et à un prix qui leur convient.

Pour en savoir plus, consultez le site : http://www.infinixmobility.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1911694/Infinix_ZERO_ULTRA.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1911695/Infinix_ZERO_20.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1912013/ZEROBOOK_Still_1.jpg

SOURCE INFINIX MOBILITY