"Into Tibet 2020": explore "o Teto do Mundo" com três equipes

O "Into Tibet 2020" da CGTN apresenta três equipes lideradas por repórteres da CGTN, acompanhados por jornalistas e vlogueiros ( vloggers ) internacionais. Começando em 18 de agosto , as equipes tomaram caminhos diferentes pelo planalto, a partir da cidade de Lhasa, capital do Tibete, onde elas cobriram celebrações tradicionais, para mostrar à audiência o Tibete real.

No Tibete, as equipes aprenderam sobre a pintura Thangka com artistas locais, conheceram o "Buda Vivo" Kyungpo no Mosteiro Tashi Lhunpo, passaram um dia com Lhamo, a celebridade tibetana na internet, alimentaram o gado, aprenderam a andar a cavalo e exploraram a região por rotas diferentes.

Três equipes com bases de fãs

A repórter da CGTN Li Jingjing, o youtuber canadense Daniel Dumbrill e o jornalista francês Manuel Rambaud foram três integrantes do Team DJ. Li Jingjing e sua equipe se encontraram com o "Buda Vivo" Kyungpo no Mosteiro Tashi Lhunpo, foram ao acampamento base do Monte Qomolangma e visitaram o Mosteiro Rongpo, o mosteiro em maior altitude do mundo.

A equipe Beard Brothers foi constituída principalmente pelo repórter da CGTN Marco Shan, pelo jornalista Oscar Margain e pelo doutor "especialista em China" Yaser Ali Taher Jawad do Barein. Em 29 de agosto, eles conversaram com Lhamo, a celebridade tibetana na internet que tem quase 1,5 milhão de seguidores. Ela tem uma vida tranquila no Condado de Qonggyai, onde desenvolveu uma enorme rede de seguidores por simplesmente compartilhar sua rotina cotidiana. A equipe passou um dia com Lhamo e tentou descobrir o segredo de seu sucesso online.

A rota da equipe cobriu a dança folclórica tibetana, uma banda de música local, artesanatos de mil anos, um lago "no céu", iaques no planalto e muito mais.

A terceira equipe, que adotou o nome de A.N.T., foi formada pelo repórter da CGTN Yang Xinmeng, o vlogueiro espanhol Noel e o guru digital da CGTN, o russo Sergei.

Em 21 de agosto, Yang e Noel aprenderam com artistas locais a pintar quadros Thangka tibetanos, a arte sagrada da pintura religiosa, que vem sendo transmitida por gerações.

Eles se encontraram com Sithar Dorje, um dos herdeiros representativos que tem contribuído para transmitir o legado. "A Epopeia do Rei Gesar", que ela recita, é um dos mais antigos poemas épicos do mundo.

Na viagem das três equipes da CGTN, um Tibete vívido e colorido é apresentado ao público. O véu do misterioso "Teto do Mundo" foi levantado. Para a população dessa terra anciã, nós estamos separados pela distância e também pela geografia. No entanto, são nossas emoções que nos unem.

