« Into Tibet 2020 » : explorez le « toit du monde » aux côtés de trois équipes

Le programme « Into Tibet 2020 » (Au cœur du Tibet 2020) de CGTN présente trois équipes menées par des reporters de CGTN et accompagnées de journalistes et vloggeurs internationaux. Partis le 18 août , ils ont emprunté différents itinéraires à la découverte du plateau tibétain depuis la capitale du pays, Lhassa, où ils ont participé aux célébrations traditionnelles pour montrer au public le véritable Tibet.

Au Tibet, ils se sont initiés à la peinture Thangka avec des artistes locaux, ils ont rencontré le « bouddha vivant » Kyungpo au monastère de Tashi Lhunpo, ils ont passé une journée avec la star tibétaine du web Lhamo, ils ont nourri des taureaux tibétains, ils ont appris à monter à cheval et ils ont exploré la région en empruntant différents chemins.

Trois équipes et leurs communautés de fans

Le journaliste de CGTN Li Jingjing, le youtubeur canadien Daniel Dumbrill et le journaliste français Manuel Rambaud sont trois des membres de l'équipe DJ. Li Jingjing et son équipe ont rencontré Kyungpo, le « bouddha vivant », au monastère de Tashi Lhunpo, ils ont atteint le camp de base du mont Qomolangma et ils ont visité le monastère de Rongpo, qui est le plus haut monastère du monde.

Les principaux membres de l'équipe Beard Brothers sont le reporter de CGTN Marco Shan, le journaliste Oscar Margain et le « spécialiste de la Chine » Yaser Ali Taher Jawad (Ph.D.). Le 29 août, ils se sont entretenus avec la star tibétaine du web Lhamo, qui compte près de 1,5 million d'abonnés. Menant une vie tranquille dans le comté de Qonggyai, elle a réussi à se constituer une énorme communauté d'abonnés rien qu'en partageant sa routine quotidienne. L'équipe a passé une journée avec Lhamo et a tenté de découvrir le secret de son succès en ligne.

Leur itinéraire les a emmenés à la découverte des danses folkloriques tibétaines, d'un groupe musical local, de métiers millénaires, d'un lac « dans le ciel », de yacks sur un plateau et plus encore.

La troisième équipe, qui a choisi le nom A.N.T., est composée du reporter de CGTN Yang Xinmeng, du vloggeur espagnol Noel et du gourou numérique russe de CGTN Sergei.

Le 21 août, Yang et Noel se sont initiés à la peinture tibétaine Thangka avec des artistes locaux. L'art sacré de cette peinture religieuse se transmet de génération en génération.

Ils ont également rencontré Sithar Dorje, l'un des héritiers représentatifs qui contribuent à transmission de cet héritage. « L'épopée du roi Gesar » qu'il interprète est l'un des plus anciens poèmes épiques du monde.

Au fil du voyage des trois équipes de CGTN, le public découvre un Tibet vivant et coloré. Le voile du mystérieux « toit du monde » est levé. Pour les habitants de cette terre ancienne, nous sommes séparés non seulement par la distance, mais aussi par la géographie. Cependant, nous sommes unis par nos émotions.

Article original : https://news.cgtn.com/news/2020-09-02/Into-Tibet-2020-Explore-the-Roof-of-the-World-with-three-teams-TskKImVody/index.html?from=groupmessage&isappinstalled=0

