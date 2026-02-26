Компания MEDIPEEL назначает Джейсона Ви генеральным директором для развития глобального операционного совершенства и стратегического роста

Ветеран отрасли в области глобальных операций и партнерских отношений возглавит международную экспансию

Сейчас происходит операционная трансформация для повышения репутации бренда в области красоты кожи

СЕУЛ, Южная Корея, 26 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания MEDIPEEL, контрольный пакет акций которой принадлежит Morgan Stanley Private Equity Asia, объявила о назначении Джейсона Ви (Jason Wi) новым генеральным директором. Под руководством г-на Ви компания начала комплексную реструктуризацию своей глобальной деятельности, направленную на формирование стойкой и масштабируемой операционной модели для поддержки устойчивого международного роста.

PHOTO

Г-н Ви обладает обширным опытом работы в области стратегического консалтинга и инвестиций, включая должности в компаниях McKinsey & Company и SoftBank Ventures Asia. Его карьера отмечена подтвержденным опытом масштабирования быстрорастущих компаний-платформ и руководства расширением за рубежом различных предприятий корейской культуры. Компания MEDIPEEL намерена использовать обширный опыт и глобальную сеть контактов г-на Ви, чтобы ускорить превращение компании в доминирующего игрока на мировом рынке красоты.

В рамках своей уточненной стратегии компания MEDIPEEL перемещает основной приоритет международной деятельности с традиционной модели, ориентированной на экспорт, на локализованный подход, основанный на партнерстве. Этот переход должен обеспечить более структурированную и гибкую операционную систему. Одновременно компания укрепит свою основную идентичность в качестве «бренда средств для красоты кожи, ориентированного на эффективность», обеспечивая конкурентоспособность на сложных международных рынках. Опираясь на глобальные ресурсы Morgan Stanley PE и деловую хватку г-на Ви, компания MEDIPEEL готова создать прочную основу, способную к навигации в условиях волатильного рынка.

Кроме того, г-н Ви планирует интегрировать ИИ и методики оперативного управления на основе данных, отточенные на протяжении его работы в отрасли платформ, в основной бизнес MEDIPEEL. Главные инициативы будут включать оптимизацию управления цепочками поставок и расширение привлечения клиентов для обеспечения долгосрочной операционной эффективности и рентабельности.

«Устойчивый успех корейских брендов красоты на мировой арене зависит от двух важнейших столпов: отличительное наследие бренда и институционализированная система оперативного управления, которая может поддерживать его, — сказал генеральный директор Джейсон Ви. — Мы сосредоточимся на укреплении стратегических глобальных альянсов и повышении наших внутренних стандартов, чтобы превратить компанию MEDIPEEL в надежную платформу красоты мирового класса».

MEDIPEEL является флагманским брендом компании SKINIDEA, которая находится под управлением MDP Holdings, портфельной компании Morgan Stanley PE Asia. Компания SKINIDEA известна своими инновационными продуктами, в которых сочетаются ингредиенты премиум-класса и патентованная дерматологическая технология. Экспортируя продукцию в более чем 75 стран, SKINIDEA разрабатывает высокоэффективные решения по уходу за кожей с помощью комплексных исследований и клинических испытаний, обеспечивая как моментальные, так и долгосрочные улучшения, адаптированные к разным типам кожи.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2920963/PHOTO.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2727453/MEDIPEEL_Logo.jpg