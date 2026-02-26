Jason Wi menovaný za generálneho riaditeľa MEDIPEEL, s cieľom riadiť globálnu prevádzkovú excelentnosť a strategický rast
Feb 26, 2026, 14:46 ET
- Veterán v odvetví s globálnymi operáciami a partnerstvami na čele medzinárodnej expanzie
- Proces prevádzkovej transformácie s cieľom posilniť postavenie značky v oblasti kozmetiky
SOUL, Južná Kórea, 26. február 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť MEDIPEEL, ktorej väčšinovým vlastníkom je Morgan Stanley Private Equity Asia, oznámila vymenovanie Jasona Wiho za svojho nového generálneho riaditeľa. Wi spustil v spoločnosti komplexnú reštrukturalizáciu globálnych operácií s cieľom vybudovať odolný a škálovateľný prevádzkový model na podporu trvalého medzinárodného rastu.
Wi má rozsiahle skúsenosti v oblasti strategického poradenstva a investícií, pričom pôsobil v spoločnostiach McKinsey & Company a SoftBank Ventures Asia. Jeho kariéra zahŕňa preukázateľné výsledky v oblasti škálovania rýchlo rastúcich platformových spoločností a vedenia expanzie rôznych podnikov v oblasti K-kultúry do zahraničia. Cieľom spoločnosti MEDIPEEL je využiť rozsiahle odborné znalosti a globálnu sieť Jasona Wiho na urýchlenie svojej transformácie na dominantného hráča na globálnom trhu s kozmetikou.
V rámci svojej prepracovanej stratégie presúva MEDIPEEL svoje medzinárodné zameranie z tradičného modelu zameraného na export smerom k lokalizovanému prístupu zameranému na partnerstvá. Tento prechod je navrhnutý tak, aby vznikol štruktúrovanejší a agilnejší prevádzkový systém. Spoločnosť zároveň posilní svoju základnú identitu ako značky „kozmetiky zameranej na účinnosť", vďaka čomu zostane konkurencieschopná na komplikovaných medzinárodných trhoch. Vďaka globálnym zdrojom Morgan Stanley PE a prevádzkovej prezieravosti Wiho je spoločnosť MEDIPEEL pripravená vytvoriť trvalý rámec schopný zvládať nestabilné trhové podmienky.
Wi okrem toho plánuje integrovať AI a prevádzkové metodiky založené na dátach – ktoré zdokonalil počas svojho pôsobenia v odvetví platforiem – do hlavnej činnosti spoločnosti MEDIPEEL. Medzi kľúčové iniciatívy bude patriť optimalizácia riadenia dodávateľského reťazca a posilnenie zapojenia zákazníkov s cieľom zvýšiť dlhodobú prevádzkovú efektívnosť a dlhodobé výnosy.
„Udržateľný úspech značiek K-beauty na globálnej scéne závisí od dvoch kľúčových pilierov: výrazné dedičstvo značky a inštitucionalizovaný prevádzkový systém, ktorý ho dokáže udržať," povedal generálny riaditeľ Jason Wi. „Zameriame sa na posilnenie strategických globálnych aliancií a zároveň na zvýšenie našich interných štandardov s cieľom transformovať MEDIPEEL na dôveryhodnú kozmetickú platformu svetovej triedy."
MEDIPEEL je vlajkovou loďou spoločnosti SKINIDEA, ktorá patrí pod MDP Holdings, portfóliovú spoločnosť Morgan Stanley PE Asia. SKINIDEA je známa svojimi inovatívnymi produktmi, ktoré kombinujú prémiové zložky a patentovanú dermatologickú technológiu. SKINIDEA exportuje do viac ako 75 krajín a prostredníctvom komplexného výskumu a klinických skúšok vyvíja vysokoúčinné kozmetické riešenia, ktoré zaisťujú okamžité aj dlhotrvajúce zlepšenie prispôsobené rôznym typom pleti.
