MEDIPEEL powołuje Jasona Wi na stanowisko dyrektora generalnego, aby wspierać globalną doskonałość operacyjną i strategiczny wzrost

Doświadczony lider branżowy w obszarze globalnej działalności i partnerstw pokieruje ekspansją międzynarodową

Trwa transformacja operacyjna mająca na celu wzmocnienie pozycji marki w segmencie pielęgnacji skóry

SEUL (Korea Południowa), 26 lutego 2026 r. /PRNewswire/ - Spółka MEDIPEEL, którego większościowym właścicielem jest Morgan Stanley Private Equity Asia, ogłosiła powołanie Jasona Wi na stanowisko nowego dyrektora generalnego. Pod kierownictwem Wi firma rozpoczęła kompleksową restrukturyzację globalnej działalności, której celem jest stworzenie odpornego i skalowalnego modelu operacyjnego wspierającego długofalowy wzrost międzynarodowy.

Wi wnosi bogate doświadczenie w doradztwie strategicznym i inwestycjach, zdobyte m.in. w McKinsey & Company oraz SoftBank Ventures Asia. Jego kariera obejmuje udokumentowane sukcesy w zwiększaniu skali działalności przedsiębiorstw odnotowujących szybkie tempo wzrostu oraz kierowaniu ekspansją zagraniczną licznych przedsięwzięć z dziedziny K-culture. MEDIPEEL zamierza wykorzystać pogłębioną wiedzę Wi oraz jego globalną sieć kontaktów, aby przyspieszyć transformację firmy w dominującego gracza na światowym rynku kosmetycznym.

W ramach dopracowanej strategii MEDIPEEL zmienia swoje podejście do rynków międzynarodowych - od tradycyjnego, silnie eksportowego modelu w kierunku podejścia lokalnego opartego na partnerstwach. Celem tej zmiany jest stworzenie bardziej uporządkowanego i elastycznego systemu działalności. Równocześnie spółka będzie wzmacniać swoją kluczową tożsamość jako marki „produktów do pielęgnacji skóry skoncentrowanej na skuteczności", aby zachować konkurencyjność na zaawansowanych rynkach międzynarodowych. Wspierana przez globalne zasoby Morgan Stanley PE oraz operacyjne kompetencje Jasona Wi, MEDIPEEL jest przygotowana do zbudowania trwałych ram działania, zdolnych sprostać zmiennym warunkom rynkowym.

Ponadto Wi planuje zintegrować z podstawową działalnością MEDIPEEL metody działania oparte na sztucznej inteligencji i analizie danych - wypracowane w czasie jego pracy w sektorze platform cyfrowych. Kluczowe inicjatywy obejmą optymalizację zarządzania łańcuchem dostaw oraz pogłębianie zaangażowania klientów, co ma przełożyć się na długoterminową efektywność operacyjną i trwałe zwroty z inwestycji.

„Trwały sukces koreańskich marek kosmetycznych na arenie globalnej opiera się na dwóch kluczowych filarach: wyrazistym dziedzictwie marki oraz zinstytucjonalizowanym systemie działalności, który jest w stanie je utrzymać - powiedział Jason Wi, dyrektor generalny MEDIPEEL. - Skupimy się na wzmacnianiu strategicznych globalnych sojuszy, jednocześnie podnosząc nasze standardy wewnętrzne, aby zmienić MEDIPEEL w światowej klasy, godną zaufania platformę produktów do pielęgnacji".

MEDIPEEL jest marką flagową SKINIDEA należącej do MDP Holdings, spółki portfelowej Morgan Stanley PE Asia. SKINIDEA jest znana z innowacyjnych produktów, które łączą najwyższej jakości składniki z opatentowaną technologią dermatologiczną. Spółka SKINIDEA, która eksportuje swoje produkty do ponad 75 krajów, opracowuje wysokowydajne rozwiązania pielęgnacyjne w oparciu o kompleksowe badania i testy kliniczne, zapewniając zarówno natychmiastowe, jak i długotrwałe efekty dostosowane do różnych typów skóry.

