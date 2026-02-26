MEDIPEEL nomme Jason Wi au poste de PDG afin de promouvoir l'excellence opérationnelle et la croissance stratégique à l'échelle mondiale

Un professionnel chevronné dans le domaine des opérations et des partenariats internationaux, chargé de diriger l'expansion internationale.

Transformation opérationnelle en cours pour renforcer la position de la marque dans le domaine de la dermo-cosmétique

SÉOUL, Corée du Sud, 26 février 2026 /PRNewswire/ -- MEDIPEEL, détenu majoritairement par Morgan Stanley Private Equity Asia, a annoncé la nomination de Jason Wi en tant que nouveau président-directeur général. Sous la direction de M. Wi, l'entreprise a lancé une restructuration complète de ses opérations mondiales, visant à mettre en place un modèle opérationnel résilient et évolutif pour soutenir une croissance internationale soutenue.

PHOTO

Jason Wi possède une vaste expérience en matière de conseil stratégique et d'investissement, ayant travaillé chez McKinsey & Company et SoftBank Ventures Asia. Sa carrière est marquée par une expérience éprouvée dans le développement d'entreprises à forte croissance et dans la direction de l'expansion à l'étranger de diverses entreprises de la culture kirghize. MEDIPEEL a l'intention de tirer parti de l'expertise approfondie et du réseau mondial de M. Wi pour accélérer sa transition vers un acteur dominant sur le marché mondial de la beauté.

Dans le cadre de sa stratégie affinée, MEDIPEEL modifie son orientation internationale, passant d'un modèle traditionnel axé sur l'exportation à une approche localisée et axée sur le partenariat. Cette transition vise à créer un système d'exploitation plus structuré et plus souple. Dans le même temps, l'entreprise renforcera son identité fondamentale en tant que marque de « beauté dermatologique axée sur l'efficacité », ce qui lui permettra de rester compétitive sur les marchés internationaux sophistiqués. Soutenu par les ressources mondiales de Morgan Stanley PE et la perspicacité opérationnelle de M. Wi, MEDIPEEL est prêt à établir un cadre durable capable de naviguer dans des conditions de marché volatiles.

En outre, Jason Wi prévoit d'intégrer l'IA et les méthodologies opérationnelles basées sur les données - acquises au cours de son expérience dans l'industrie des plateformes - au cœur de métier de MEDIPEEL. Les initiatives clés comprendront l'optimisation de la gestion de la chaîne d'approvisionnement et l'amélioration de l'engagement des clients afin de stimuler l'efficacité opérationnelle durable et générer des rendements à long terme.

« Le succès durable des marques de K-beauty sur la scène mondiale repose sur deux piliers essentiels : un héritage de marque distinctif et un système d'exploitation institutionnalisé pouvant le soutenir », a déclaré le PDG Jason Wi. « Nous allons nous concentrer sur le renforcement des alliances stratégiques mondiales tout en élevant nos normes internes afin de transformer MEDIPEEL en une plateforme de beauté de classe mondiale et de confiance. »

MEDIPEEL est la marque phare de SKINIDEA, qui appartient à MDP Holdings, une société de portefeuille de Morgan Stanley PE Asia. SKINIDEA est reconnu pour ses produits innovants qui intègrent des ingrédients de première qualité et une technologie dermatologique brevetée. Exportant dans plus de 75 pays, SKINIDEA développe des solutions de soins de la peau de haute performance grâce à des recherches approfondies et des essais cliniques, garantissant des améliorations instantanées et durables adaptées aux différents types de peau.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2920963/PHOTO.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2727453/MEDIPEEL_Logo.jpg