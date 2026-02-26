MEDIPEEL ernennt Jason Wi zum CEO, um die operative Exzellenz und das strategische Wachstum weltweit voranzutreiben

Branchenveteran im Bereich globale Operationen und Partnerschaften soll internationale Expansion vorantreiben

Operative Umgestaltung im Gange, um das Ansehen der Marke im Bereich Hautkosmetik zu verbessern

SEOUL, Südkorea, 27. Februar 2026 /PRNewswire/ -- MEDIPEEL, dessen Mehrheitseigentümer Morgan Stanley Private Equity Asia ist, hat die Ernennung von Jason Wi zum neuen Chief Executive Officer bekannt gegeben. Unter der Führung von Wi hat das Unternehmen eine umfassende Umstrukturierung seiner globalen Aktivitäten eingeleitet, um ein widerstandsfähiges und skalierbares Betriebsmodell aufzubauen, das ein nachhaltiges internationales Wachstum unterstützt.

Wi verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen strategische Beratung und Investitionen, die er bei McKinsey & Company und SoftBank Ventures Asia gesammelt hat. Seine Karriere ist geprägt von einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Skalierung wachstumsstarker Plattformunternehmen und der Leitung der internationalen Expansion verschiedener K-Kultur-Unternehmen. MEDIPEEL beabsichtigt, die fundierte Expertise und das globale Netzwerk von Wi zu nutzen, um seinen Aufstieg zu einem führenden Akteur auf dem globalen Schönheitsmarkt zu beschleunigen.

Im Rahmen seiner überarbeiteten Strategie verlagert MEDIPEEL seinen internationalen Fokus von einem traditionellen, exportlastigen Modell hin zu einem lokalisierten, partnerschaftsorientierten Ansatz. Dieser Übergang soll ein strukturierteres und agileres Betriebssystem schaffen. Gleichzeitig wird das Unternehmen seine Kernidentität als „wirkungsorientierte Derma-Beauty"-Marke stärken, um seine Wettbewerbsfähigkeit in anspruchsvollen internationalen Märkten zu sichern. Mit der Unterstützung der globalen Ressourcen von Morgan Stanley PE und dem operativen Know-how von Wi ist MEDIPEEL bereit, ein dauerhaftes Rahmenwerk zu etablieren, mit dem sich volatile Marktbedingungen bewältigen lassen.

Darüber hinaus plant Wi, KI- und datengesteuerte Betriebsmethoden, die er während seiner Zeit in der Plattformbranche perfektioniert hat, in das Kerngeschäft von MEDIPEEL zu integrieren. Zu den wichtigsten Initiativen gehören die Optimierung des Lieferkettenmanagements und die Verbesserung der Kundenbindung, um die langfristige betriebliche Effizienz und langfristige Renditen zu steigern.

„Der nachhaltige Erfolg von K-Beauty-Marken auf der globalen Bühne hängt von zwei entscheidenden Säulen ab: einem unverwechselbaren Markenimage und einem institutionalisierten Betriebssystem, das dieses Image aufrechterhalten kann", sagte CEO Jason Wi. „Wir werden uns auf die Stärkung strategischer globaler Allianzen konzentrieren und gleichzeitig unsere internen Standards verbessern, um MEDIPEEL zu einer weltweit führenden, vertrauenswürdigen Beauty-Plattform zu machen."

MEDIPEEL ist die Flaggschiffmarke von SKINIDEA, das zu MDP Holdings gehört, einem Portfoliounternehmen von Morgan Stanley PE Asia. SKINIDEA ist bekannt für seine innovativen Produkte, die hochwertige Inhaltsstoffe und patentierte dermatologische Technologie vereinen. SKINIDEA exportiert in mehr als 75 Länder und entwickelt durch umfassende Forschung und klinische Studien hochwirksame Hautpflegelösungen, die sowohl sofortige als auch lang anhaltende Verbesserungen für verschiedene Hauttypen gewährleisten.

