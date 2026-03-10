Стратегия Risen Energy в отношении низкого содержания серебра для технологии HJT -- Долгосрочная дорожная карта

НИНБО, Китай, 10 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Недавние дискуссии в фотоэлектрической промышленности по поводу снижения затрат на серебряную пасту и разработки инновационных материалов усилились. Именно поэтому мы пересматриваем техническую Белую книгу Risen Energy — Белую книгу продуктов HJT Hyper-ion: Разработка и применение металлизированной пасты с низким содержанием серебра для пересмотра ранних стратегических идей компании, экспериментальных валидаций и основополагающих положений. Этот ретроспективный анализ направлен на то, чтобы предоставить коллегам в отрасли практические перспективы, основанные на реальном опыте.

I. Перспективное и системное планирование — не просто замещение

Столкнувшись с ограниченными запасами серебра и волатильностью цен на него, Risen Energy признала, что использование недорогих альтернативных металлов необходимо для устойчивого роста, что аналогично историческому переходу от золотых межсоединений в интегральных схемах к медным. Подход компании варьировался от концептуального замещения до системной реализации.

Всеобъемлющий отбор материалов — Risen Energy оценивала металлы-кандидаты (например, медь, алюминий, цинк, никель) на основе трех критериев: электропроводность, глобальные резервы и стабильность рынка. Медь стала основным кандидатом из-за ее высокой электропроводности (5,96×10 см/м), достаточных запасов и экономической эффективности.

Стратегический технологический путь. В то время как гальваническое покрытие является одной из альтернатив без использования серебра, Risen Energy выбрала пасту с низким содержанием серебра, когда серебряная оболочка покрывает недорогие металлические сердечники, за ее совместимость с существующими производственными линиями и быстрое масштабирование.

Строгая проверка надежности. В Белой книге показано, что модули, в которых используются пасты с низким содержанием серебра, демонстрируют отличные показатели скорости разложения после прохождения испытаний на влажное тепло (DH) и термоциклирование (TC) с уровнями жесткости, умноженными в несколько раз. В некоторых случаях эти показатели даже превосходит показатели модулей, в которых использованы чистые серебряные пасты, а их мощность по генерации электроэнергии сопоставима с мощностью модулей с чистой серебряной пастой.

II. От инноваций к индустриализации — Лидерство в серийном производстве

За многие годы работы Risen Energy создала стабильное крупномасштабное серийное производство HJT-продуктов. В настоящее время потребление чистого серебра для HJT-ячеек Risen Energy сократилось до 3,9 миллиграмма на ватт (мг/Вт) — уровень, который находится в авангарде во всем мире.

III. Размышления и взгляд в будущее — Прогресс, основанный на ценности

В этом обзоре освещаются три основных принципа, лежащих в основе стратегии Risen Energy —

неотъемлемая синергия между HJT и материалами с низким содержанием серебра. Низкотемпературное производство HJT, бифасциальная структура и превосходная пассивация обеспечивают идеальную платформу для безопасных и эффективных инноваций в области металлизации.

Снижение затрат как мультипликатор стоимости. Сочетание оптимизации материалов с высоким технологическим уровнем производства дает возможность Risen Energy обеспечить более низкую полную приведенную стоимость электроэнергии (LCOE) и более высокую рентабельность инвестиций (ROI) без ущерба для надежности или выходной мощности.

Инновации в материалах как отраслевой катализатор. Сокращение серебра выходит за рамки экономии затрат, представляя собой смену парадигмы в фотоэлектрических технологиях и устойчивости.

Благодарим всех наших клиентов и партнеров за постоянное внимание и доверие к технологии HJT компании Risen Energy. Risen Energy продолжит поддерживать первоначальное стремление к «снижению затрат и повышению эффективности», продвигать процесс индустриализации технологии HJT и вносить свой вклад в глобальный энергетический переход.

