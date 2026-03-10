Стратегия Risen Energy в отношении низкого содержания серебра для технологии HJT -- Долгосрочная дорожная карта

News provided by

Risen Energy Co., Ltd

Mar 10, 2026, 03:39 ET

НИНБО, Китай, 10 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Недавние дискуссии в фотоэлектрической промышленности по поводу снижения затрат на серебряную пасту и разработки инновационных материалов усилились. Именно поэтому мы пересматриваем техническую Белую книгу Risen Energy — Белую книгу продуктов HJT Hyper-ion: Разработка и применение металлизированной пасты с низким содержанием серебра для пересмотра ранних стратегических идей компании, экспериментальных валидаций и основополагающих положений. Этот ретроспективный анализ направлен на то, чтобы предоставить коллегам в отрасли практические перспективы, основанные на реальном опыте.

Continue Reading
White paper of HJT Hyper-ion products of Risen Energy Development and application of Low-silver metallization paste
White paper of HJT Hyper-ion products of Risen Energy Development and application of Low-silver metallization paste

I. Перспективное и системное планирование — не просто замещение 

Столкнувшись с ограниченными запасами серебра и волатильностью цен на него, Risen Energy признала, что использование недорогих альтернативных металлов необходимо для устойчивого роста, что аналогично историческому переходу от золотых межсоединений в интегральных схемах к медным. Подход компании варьировался от концептуального замещения до системной реализации.

Всеобъемлющий отбор материалов — Risen Energy оценивала металлы-кандидаты (например, медь, алюминий, цинк, никель) на основе трех критериев: электропроводность, глобальные резервы и стабильность рынка. Медь стала основным кандидатом из-за ее высокой электропроводности (5,96×10 см/м), достаточных запасов и экономической эффективности.

Стратегический технологический путь. В то время как гальваническое покрытие является одной из альтернатив без использования серебра, Risen Energy выбрала пасту с низким содержанием серебра, когда серебряная оболочка покрывает недорогие металлические сердечники, за ее совместимость с существующими производственными линиями и быстрое масштабирование.

Строгая проверка надежности. В Белой книге показано, что модули, в которых используются пасты с низким содержанием серебра, демонстрируют отличные показатели скорости разложения после прохождения испытаний на влажное тепло (DH) и термоциклирование (TC) с уровнями жесткости, умноженными в несколько раз. В некоторых случаях эти показатели даже превосходит показатели модулей, в которых использованы чистые серебряные пасты, а их мощность по генерации электроэнергии сопоставима с мощностью модулей с чистой серебряной пастой.

II. От инноваций к индустриализации — Лидерство в серийном производстве 

За многие годы работы Risen Energy создала стабильное крупномасштабное серийное производство HJT-продуктов. В настоящее время потребление чистого серебра для HJT-ячеек Risen Energy сократилось до 3,9 миллиграмма на ватт (мг/Вт) — уровень, который находится в авангарде во всем мире.

III. Размышления и взгляд в будущее — Прогресс, основанный на ценности 

В этом обзоре освещаются три основных принципа, лежащих в основе стратегии Risen Energy —

неотъемлемая синергия между HJT и материалами с низким содержанием серебра. Низкотемпературное производство HJT, бифасциальная структура и превосходная пассивация обеспечивают идеальную платформу для безопасных и эффективных инноваций в области металлизации.

Снижение затрат как мультипликатор стоимости. Сочетание оптимизации материалов с высоким технологическим уровнем производства дает возможность Risen Energy обеспечить более низкую полную приведенную стоимость электроэнергии (LCOE) и более высокую рентабельность инвестиций (ROI) без ущерба для надежности или выходной мощности.

Инновации в материалах как отраслевой катализатор. Сокращение серебра выходит за рамки экономии затрат, представляя собой смену парадигмы в фотоэлектрических технологиях и устойчивости.

Благодарим всех наших клиентов и партнеров за постоянное внимание и доверие к технологии HJT компании Risen Energy. Risen Energy продолжит поддерживать первоначальное стремление к «снижению затрат и повышению эффективности», продвигать процесс индустриализации технологии HJT и вносить свой вклад в глобальный энергетический переход.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2927920/White_paper_of_HJT_Hyper_ion_products_of_Risen_Energy_Development_and_application_of_Low_silver_meta.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Stratégie de Risen Energy en matière de faible teneur en argent pour la technologie HJT : une feuille de route à long terme

Stratégie de Risen Energy en matière de faible teneur en argent pour la technologie HJT : une feuille de route à long terme

Les discussions récentes au sein de l'industrie photovoltaïque se sont intensifiées autour de la réduction des coûts de la pâte d'argent et du...
Strategie společnosti Risen Energy pro technologii HJT s nízkým obsahem stříbra: dlouhodobý plán

Strategie společnosti Risen Energy pro technologii HJT s nízkým obsahem stříbra: dlouhodobý plán

V poslední době se v odvětví fotovoltaiky zintenzivnily diskuse o snížení nákladů na stříbrnou pastu a vývoji inovativních metalizačních materiálů. V ...
More Releases From This Source

Explore

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

Alternative Energies

Alternative Energies

Green Technology

Green Technology

Computer & Electronics

Computer & Electronics

News Releases in Similar Topics