Estrategia de Risen Energy para el uso de plata en la tecnología HJT: una hoja de ruta a largo plazo

NINGBO, China, 9 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En la industria fotovoltaica se han intensificado los debates recientes sobre la reducción de los costes de la pasta de plata y el desarrollo de materiales de metalización innovadores. En este contexto, revisamos el informe técnico de Risen Energy —Informe técnico de los productos HJT Hyper-ion: Desarrollo y aplicación de la pasta de metalización con bajo contenido de plata— para reexaminar las perspectivas estratégicas iniciales, las validaciones experimentales y los preparativos fundamentales de la empresa. Este análisis retrospectivo busca ofrecer a colegas de la industria perspectivas prácticas derivadas de su experiencia práctica.

White paper of HJT Hyper-ion products of Risen Energy Development and application of Low-silver metallization paste

I. Previsión y planificación sistemática: más allá de la mera sustitución

Ante las limitadas reservas de plata y la volatilidad de sus precios, Risen Energy reconoció que la adopción de alternativas metálicas de bajo coste era imperativa para un crecimiento sostenible, similar a la transición histórica de las interconexiones de oro a cobre en circuitos integrados. El enfoque de la compañía trascendió la sustitución conceptual y se extendió a la implementación sistemática:

Selección Integral de Materiales: Risen Energy evaluó los metales candidatos (p. ej., cobre, aluminio, zinc, níquel) basándose en tres criterios: conductividad eléctrica, reservas globales y estabilidad del mercado. El cobre se posicionó como el principal candidato debido a su alta conductividad (5,96×10⁷ S/m), amplias reservas y rentabilidad.

Ruta tecnológica estratégica: si bien la galvanoplastia ofrece una alternativa sin plata, Risen Energy priorizó la pasta con bajo contenido de plata (donde una capa de plata encapsula núcleos de metal de bajo coste) por su compatibilidad con las líneas de producción existentes y su rápida escalabilidad.

Validación rigurosa de la fiabilidad: el informe técnico demuestra que los módulos que emplean pastas con bajo contenido de plata presentan un excelente rendimiento en cuanto a la tasa de degradación tras someterse a pruebas de calor húmedo (DH) y ciclos térmicos (TC) con niveles de severidad multiplicados por varias veces. En algunos casos, su rendimiento incluso supera al de los módulos que utilizan pastas de plata pura, y su capacidad de generación de energía es comparable a la de los módulos de pasta de plata pura.

II. De la innovación a la industrialización: liderazgo en la producción en masa

Los productos HJT de Risen Energy han logrado una producción en masa estable y a gran escala en líneas de producción durante varios años. Actualmente, el consumo de plata pura de las células HJT de Risen Energy se ha reducido a 3,9 miligramos por vatio (mg/W), un nivel líder a nivel mundial.

III. Reflexiones y perspectivas de futuro: Progreso basado en valores

Esta revisión destaca tres principios fundamentales que sustentan la estrategia de Risen Energy:

Sinergia inherente entre HJT y materiales con bajo contenido de plata: la fabricación a baja temperatura, la bifacialidad y la pasivación superior de HJT proporcionan una plataforma ideal para la innovación en metalización segura y eficiente.

Reducción de costes como multiplicador de valor: al integrar la optimización de materiales con la excelencia del proceso, Risen Energy garantiza un LCOE más bajo y un ROI más alto sin comprometer la confiabilidad ni la potencia de salida.

La innovación de materiales como catalizador de la industria: la reducción de plata trasciende el ahorro de costes y representa un cambio de paradigma en la tecnología fotovoltaica y la sostenibilidad.

Agradecemos a todos nuestros clientes y socios su continua atención y confianza en la tecnología HJT de Risen Energy. Risen Energy seguirá defendiendo su aspiración original de "reducción de costes y mejora de la eficiencia", impulsando la industrialización de la tecnología HJT y contribuyendo con fuerza a la transición energética global.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2927920/White_paper_of_HJT_Hyper_ion_products_of_Risen_Energy_Development_and_application_of_Low_silver_meta.jpg