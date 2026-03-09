Strategie společnosti Risen Energy pro technologii HJT s nízkým obsahem stříbra: dlouhodobý plán
News provided byRisen Energy Co., Ltd
Mar 09, 2026, 12:24 ET
NING-PO, Čína, 9. března 2026 /PRNewswire/ -- V poslední době se v odvětví fotovoltaiky zintenzivnily diskuse o snížení nákladů na stříbrnou pastu a vývoji inovativních metalizačních materiálů. V této souvislosti se vracíme k technické bílé knize společnosti Risen Energy – Bílá kniha produktů HJT Hyper-ion: Vývoj a aplikace metalizační pasty s nízkým obsahem stříbra – abychom znovu prozkoumali rané strategické poznatky, experimentální ověření a základní přípravy společnosti. Cílem této retrospektivní analýzy je poskytnout kolegům z oboru praktické pohledy vycházející z praktických zkušeností.
I. Předvídavost a systematické plánování: více než pouhá náhrada
Vzhledem k omezeným zásobám stříbra a jeho cenové volatilitě si společnost Risen Energy uvědomila, že pro udržitelný růst je nezbytné přijmout levné kovové alternativy – podobně jako v případě historického přechodu od zlatých k měděným propojovacím prvkům v integrovaných obvodech. Přístup společnosti přesáhl rámec koncepční náhrady a směřoval k systematické implementaci:
Komplexní výběr materiálů: společnost Risen Energy vyhodnotila kandidátské kovy (např. měď, hliník, zinek, nikl) na základě tří kritérií. Je to elektrická vodivost, globální zásoby a stabilita trhu. Měď se ukázala jako nejvhodnější kandidát díky své vysoké vodivosti (5,96×10⁷ S/m), bohatým zásobám a nákladové efektivitě.
Strategická technologická cesta: ačkoli galvanické pokovování nabízí alternativu bez stříbra, společnost Risen Energy upřednostnila pastu s nízkým obsahem stříbra, kde stříbrný plášť obklopuje levné kovové jádro, kvůli její kompatibilitě se stávajícími výrobními linkami a rychlé škálovatelnosti.
Přísné ověření spolehlivosti: bílá kniha ukazuje, že moduly využívající pasty s nízkým obsahem stříbra vykazují vynikající výkonnost z hlediska rychlosti degradace po podrobení testům vlhkého tepla (DH) a teplotním cyklům (TC) s několikrát zvýšenou náročností. V některých případech dokonce překonávají výkonnost modulů využívajících pasty s čistým stříbrem a jejich kapacita výroby energie je srovnatelná s kapacitou modulů s pastami s čistým stříbrem.
II. Od inovace k průmyslové výrobě: vedoucí postavení v hromadné výrobě
Produkty HJT společnosti Risen Energy dosáhly stabilní hromadné produkce ve velkém měřítku na výrobních linkách po několik let. V současné době byla spotřeba čistého stříbra v článcích heterojunkční technologie (HJT) společnosti Risen Energy snížena na 3,9 miligramů na watt (mg/W), což je úroveň, která je na špičce celosvětového žebříčku.
III. Reflexe a výhled do budoucna: pokrok založený na hodnotách
Tento přehled zdůrazňuje tři základní principy, na nichž je založena strategie společnosti Risen Energy:
Přirozená synergie mezi HJT a materiály s nízkým obsahem stříbra: nízkoteplotní výroba HJT, oboustrannost a vynikající pasivace poskytují ideální platformu pro bezpečnou a efektivní inovaci v oblasti metalizace.
Snížení nákladů jako multiplikátor hodnoty: díky integraci optimalizace materiálů s procesní dokonalostí zajišťuje společnost Risen Energy nižší vyrovnané náklady na elektřinu a vyšší návratnost investic bez ohrožení v oblasti spolehlivosti nebo výkonu.
Inovace materiálů jako katalyzátor průmyslu: snížení spotřeby stříbra přesahuje úspory nákladů a představuje paradigmatický posun u fotovoltaické technologie a udržitelnosti.
Děkujeme všem zákazníkům a partnerům za jejich trvalý zájem a důvěru, pokud jde o technologii HJT společnosti Risen Energy. Společnost Risen Energy bude i nadále prosazovat původní cíl „snížení nákladů a zvýšení efektivity", podporovat zavádění technologie HJT do výroby a přispívat značnou silou ke globální energetické transformaci.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2927920/White_paper_of_HJT_Hyper_ion_products_of_Risen_Energy_Development_and_application_of_Low_silver_meta.jpg
Share this article