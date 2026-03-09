Stratégia Risen Energy pre technológiu HJT s nízkym obsahom striebra: dlhodobý plán
Mar 09, 2026, 12:20 ET
NINGBO, Čína, 9. marec 2026 /PRNewswire/ – Nedávne diskusie v rámci fotovoltického priemyslu nabrali na obrátkach ohľadom znižovania nákladov na striebornú pastu a vývoja inovatívnych metalizačných materiálov. V tejto súvislosti sa opäť pozrieme na technickú bielu knihu spoločnosti Risen Energy – Bielu knihu o produktoch HJT Hyper-ion: vývoj a aplikácia metalizačnej pasty s nízkym obsahom striebra – s cieľom prehodnotiť skoré strategické poznatky spoločnosti, experimentálne validácie a základné prípravy. Cieľom tejto retrospektívnej analýzy je poskytnúť kolegom z odvetvia praktické perspektívy odvodené zo skúseností z praxe.
I. Predvídanie a systematické plánovanie: viac než len náhrada
Spoločnosť Risen Energy, tvárou v tvár obmedzeným zásobám striebra a jeho cenovej volatilite, si uvedomila, že pre udržateľný rast je nutné prijať lacné kovové alternatívy – podobne ako sa v minulosti prechádzalo zo zlata na medené prepojenia v integrovaných obvodoch. Prístup spoločnosti presiahol rámec koncepčnej substitúcie smerom k systematickej implementácii:
Komplexný výber materiálov: spoločnosť Risen Energy posudzovala možnosti spomedzi kovov (napr. meď, hliník, zinok, nikel) na základe troch kritérií: elektrická vodivosť, globálne rezervy a stabilita trhu. Meď sa ukázala ako hlavný kandidát vďaka vysokej vodivosti (5,96 × 10⁷ S/m), rozsiahlym zásobám a nákladovej efektívnosti.
Strategická technologická cesta: Hoci galvanické pokovovanie ponúka alternatívu bez použitia striebra, spoločnosť Risen Energy uprednostnila pastu s nízkym obsahom striebra – kde strieborná škrupina obaľuje lacné kovové jadrá – kvôli kompatibilite s existujúcimi výrobnými linkami a rýchlej škálovateľnosti.
Prísne overenie spoľahlivosti: Biela kniha ukazuje, že moduly s využitím pasty s nízkym obsahom striebra vykazujú vynikajúci výkon v oblasti miery degradácie po absolvovaní testov vlhkým teplom (DH) a tepelnými cyklami (TC) s niekoľkonásobne zvýšenou úrovňou závažnosti. V niektorých prípadoch ich výkon dokonca prevyšuje výkon modulov s využitím čistej striebornej pasty a ich kapacita výroby energie je porovnateľná s modulmi s čistou striebornou pastou.
II. Od inovácií k industrializácii: na čele v hromadnej výrobe
Produkty HJT spoločnosti Risen Energy dosahujú stabilnú, veľkosériovú produkciu na výrobných linkách už niekoľko rokov. V súčasnosti sa spotreba čistého striebra v článkoch HJT spoločnosti Risen Energy znížila na 3,9 miligramov na watt (mg/W), čo je v celosvetovej mierke na poprednej úrovni.
III. Úvahy a výhľad do budúcnosti: pokrok zameraný na hodnoty
Táto analýza zdôrazňuje tri základné princípy, na ktorých je založená stratégia spoločnosti Risen Energy:
Inherentná synergia medzi HJT a materiálmi s nízkym obsahom striebra: Nízkoteplotná výroba, obojstrannosť a vynikajúca pasivácia HJT poskytujú ideálnu platformu pre bezpečnú a efektívnu inováciu v oblasti metalizácie.
Zníženie nákladov ako multiplikátor hodnoty: Integráciou optimalizácie materiálov s excelentnosťou procesov zabezpečuje Risen Energy nižšie náklady na výrobu energie (LCOE) a vyššiu návratnosť investícií (ROI) bez kompromisov v spoľahlivosti alebo výkone.
Materiálové inovácie ako katalyzátor priemyslu: Zníženie obsahu striebra presahuje úspory nákladov a predstavuje zásadný posun vo fotovoltickej technológii a udržateľnosti.
Ďakujeme všetkým zákazníkom a partnerom za ich neustálu pozornosť a dôveru v technológiu HJT od spoločnosti Risen Energy. Risen Energy bude pokračovať v presadzovaní pôvodného cieľa „znižovania nákladov a zlepšovania efektívnosti", podporovať proces industrializácie technológie HJT a výrazne prispievať ku globálnej energetickej transformácii.
