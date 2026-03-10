Stratégie de Risen Energy en matière de faible teneur en argent pour la technologie HJT : une feuille de route à long terme

NINGBO, Chine, 10 mars 2026 /PRNewswire/ -- Les discussions récentes au sein de l'industrie photovoltaïque se sont intensifiées autour de la réduction des coûts de la pâte d'argent et du développement de matériaux de métallisation innovants. Dans ce contexte, nous réexaminons le livre blanc technique de Risen Energy, « White Paper of HJT Hyper-ion Products: Development and Application of Low-Silver Metallization Paste » (Livre blanc sur les produits HJT Hyper-ion : développement et application d'une pâte de métallisation à faible teneur en argent) pour réévaluer les premières idées stratégiques, validations expérimentales et préparations fondamentales de l'entreprise. Cette analyse rétrospective vise à fournir aux pairs de l'industrie des perspectives pratiques issues d'une expérience concrète.

I. Anticipation et planification systématique : au-delà de la simple substitution

Face aux réserves limitées d'argent et à la volatilité des prix, Risen Energy a reconnu qu'il était impératif d'adopter des alternatives métalliques à faible coût pour assurer une croissance durable, à l'instar de la transition historique de l'or vers les interconnexions en cuivre dans les circuits intégrés. L'approche de l'entreprise est allée au-delà de la substitution conceptuelle et s'est traduite par une mise en œuvre systématique :

Sélection complète des matériaux : Risen Energy a évalué les métaux candidats (par exemple, le cuivre, l'aluminium, le zinc et le nickel) sur la base de trois critères : la conductivité électrique, les réserves mondiales et la stabilité du marché. Le cuivre est apparu comme un candidat de choix en raison de sa conductivité élevée (5,96×10⁷ S/m), de ses vastes réserves et de sa rentabilité.

Filière technologique stratégique : alors que la galvanoplastie offre une alternative sans argent, Risen Energy a privilégié la pâte à faible teneur en argent - où une enveloppe d'argent encapsule des noyaux métalliques peu coûteux - pour sa compatibilité avec les lignes de production existantes et son évolutivité rapide.

Validation rigoureuse de la fiabilité : le livre blanc montre que les modules utilisant des pâtes à faible teneur en argent présentent un excellent taux de dégradation après avoir été soumis à des essais de chaleur humide (DH) et de cyclage thermique (TC) avec des niveaux de gravité multipliés par plusieurs fois. Dans certains cas, leurs performances dépassent même celles des modules utilisant des pâtes d'argent pur et leur capacité de production d'électricité est comparable à celle des modules utilisant des pâtes d'argent pur.

II. De l'innovation à l'industrialisation : leadership dans la production de masse

Les produits HJT de Risen Energy ont atteint une production de masse stable et à grande échelle sur les chaînes de production depuis plusieurs années. Actuellement, la consommation d'argent pur des cellules HJT de Risen Energy a été réduite à 3,9 milligrammes par watt (mg/W), un niveau qui est à l'avant-garde à l'échelle mondiale.

III. Réflexions et perspectives d'avenir : des progrès fondés sur la valeur

Cette revue met en évidence trois principes fondamentaux qui sous-tendent la stratégie de Risen Energy :

Synergie inhérente entre HJT et matériaux à faible teneur en argent : la fabrication à basse température, la bifacialité et la passivation supérieure de HJT constituent une plate-forme idéale pour une innovation sûre et efficace en matière de métallisation.

La réduction des coûts en tant que multiplicateur de valeur : en intégrant l'optimisation des matériaux à l'excellence des processus, Risen Energy garantit une réduction du coût total de possession et un meilleur retour sur investissement sans compromettre la fiabilité ou la production d'énergie.

L'innovation des matériaux comme catalyseur de l'industrie : la réduction de l'argent dépasse les économies de coûts et représente un changement de paradigme dans la technologie photovoltaïque et le développement durable.

Nous remercions tous nos clients et partenaires pour l'attention et la confiance qu'ils accordent à la technologie HJT de Risen Energy. Risen Energy continuera à soutenir l'aspiration initiale de « réduction des coûts et amélioration de l'efficacité », à promouvoir le processus d'industrialisation de la technologie HJT et à apporter une solide contribution à la transition énergétique mondiale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2927920/White_paper_of_HJT_Hyper_ion_products_of_Risen_Energy_Development_and_application_of_Low_silver_meta.jpg