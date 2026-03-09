Strategia ograniczania zużycia srebra w technologii HJT firmy Risen Energy: plan długoterminowy

Risen Energy Co., Ltd

Mar 09, 2026, 08:30 ET

NINGBO, Chiny, 9 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- W ostatnim czasie w branży fotowoltaicznej nasiliły się dyskusje na temat ograniczania kosztów pasty srebrnej oraz opracowywania innowacyjnych materiałów metalizacyjnych. W tym kontekście spółka przywołuje techniczną białą księgę firmy Risen Energy - Biała księga produktów HJT Hyper-ion: rozwój i zastosowanie pasty metalizacyjnej o obniżonej zawartości srebra - aby ponownie przeanalizować wczesne strategiczne wnioski spółki, wyniki badań eksperymentalnych oraz wstępne przygotowania. Ta retrospektywna analiza ma na celu dostarczenie partnerom z branży praktycznych perspektyw wynikających z bezpośrednich doświadczeń.

White paper of HJT Hyper-ion products of Risen Energy Development and application of Low-silver metallization paste
I. Dalekowzroczność i systematyczne planowanie: coś więcej niż zwykłe zastąpienie materiału

W obliczu ograniczonych zasobów srebra oraz zmienności jego cen, spółka Risen Energy uznała, że wprowadzenie tańszych alternatyw metalicznych jest niezbędne dla zrównoważonego rozwoju - podobnie jak historyczne przejście z połączeń złotych na miedziane w układach scalonych. Podejście firmy wykraczało poza samą koncepcję zastąpienia materiału i obejmowało systematyczne wdrożenie:

Kompleksowy dobór materiałów: Risen Energy przeanalizowała potencjalne metale (np. miedź, aluminium, cynk, nikiel) w oparciu o trzy kryteria: przewodnictwo elektryczne, światowe zasoby oraz stabilność rynku. Miedź okazała się jednym z głównych kandydatów dzięki wysokiemu przewodnictwu (5,96 x 10⁷ S/m), dużej dostępności zasobów oraz efektywności kosztowej.

Strategiczna ścieżka technologiczna: choć galwanizacja stanowi alternatywę niewymagającą zastosowania srebra, Risen Energy nadała priorytet zastosowaniu pasty o obniżonej zawartości srebra - w której srebrna powłoka otacza rdzeń z tańszego metalu - ze względu na jej kompatybilność z istniejącymi liniami produkcyjnymi oraz możliwość szybkiego skalowania.

Rygorystyczna weryfikacja niezawodności: w białej księdze wykazano, że moduły wykorzystujące pasty o obniżonej zawartości srebra osiągają bardzo dobre wyniki w zakresie tempa degradacji po przeprowadzeniu testów w warunkach wysokiej wilgotności i temperatury (DH) oraz cykli termicznych (TC) przy poziomach obciążeń zwiększonych kilkukrotnie. W niektórych przypadkach ich wyniki przewyższają nawet moduły wykorzystujące pasty z czystego srebra, a ich zdolność wytwarzania energii jest porównywalna z modułami wykorzystującymi pasty srebrne.

II. Od innowacji do industrializacji: przywództwo w produkcji masowej

Produkty HJT firmy Risen Energy są stabilnie wytwarzane na dużą skalę na liniach produkcyjnych już od kilku lat. Obecnie zużycie czystego srebra w ogniwach HJT firmy Risen Energy zostało obniżone do poziomu 3,9 miligrama na wat (mg/W), co stanowi jeden z najlepszych wyników na świecie.

III. Wnioski i perspektywy na przyszłość: postęp oparty na wartości

Niniejszy przegląd podkreśla trzy podstawowe zasady stanowiące fundament strategii Risen Energy:

Naturalna synergia między technologią HJT a materiałami o niskiej zawartości srebra: niskotemperaturowy proces produkcyjny HJT, dwustronność ogniw oraz doskonała pasywacja tworzą idealną platformę bezpiecznych i wydajnych innowacji w zakresie metalizacji.

Redukcja kosztów jako mnożnik wartości: poprzez połączenie optymalizacji materiałów z doskonałością procesów Risen Energy zapewnia niższe koszty energii elektrycznej oraz wyższy zwrot z inwestycji bez kompromisów w zakresie niezawodności czy wydajności energetycznej.

Innowacje materiałowe jako katalizator rozwoju branży: ograniczanie zużycia srebra wykracza poza same oszczędności kosztowe i stanowi zmianę paradygmatu w technologii fotowoltaicznej oraz w podejściu do zrównoważonego rozwoju.

Firma dziękuje wszystkim klientom i partnerom za nieustanne zainteresowanie technologią HJT firmy Risen Energy oraz za zaufanie, jakim ją obdarzają. Risen Energy będzie nadal realizować pierwotne założenie „redukcji kosztów i zwiększania efektywności", wspierać proces industrializacji technologii HJT oraz wnosić znaczący wkład w globalną transformację energetyczną.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/2927920/White_paper_of_HJT_Hyper_ion_products_of_Risen_Energy_Development_and_application_of_Low_silver_meta.jpg

