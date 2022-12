180 bourses d'études complètes pour la prochaine génération de leaders et d'acteurs du changement dans le domaine des STEM

NEW YORK, 22 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Les candidatures sont maintenant ouvertes pour les AFS Global STEM Academies , un programme de bourses d'études complet destiné aux adolescents qui s'intéressent vivement à la durabilité et qui souhaitent collaborer à la résolution de certains des plus grands défis mondiaux actuels. Les boursiers STEM du monde entier enrichissent leurs connaissances en matière de durabilité et leurs compétences en STEM grâce à un programme interactif et pratique, tout en développant des compétences mondiales essentielles, notamment la résolution de problèmes, les compétences analytiques, la compréhension interculturelle et l'innovation sociale.

Global STEM scholars are energized to solve some of today’s biggest global challenges.

Les bourses d'études sont parrainées par bp, une entreprise mondiale d'énergie intégrée, et les programmes sont conçus pour équiper la prochaine génération de leaders et d'acteurs du changement STEM en leur ouvrant l'accès à l'éducation, aux compétences et aux connaissances nécessaires pour aider le monde à mener la transition vers un avenir plus durable.

Les étudiants âgés de 15 à 17 ans et demi, originaires de plus de 18 pays du monde entier, sont invités à poser leur candidature, avant le 8 janvier 2023. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : afs.org/global-stem/academies .

En quoi consistent les AFS Global STEM Academies ?

Les Academies sont des programmes d'études à l'étranger de 16 semaines, avec une bourse complète, destinés aux étudiants intéressés par les STIM et la durabilité. Tous les boursiers commencent par suivre un programme virtuel de 12 semaines (en ligne) sur la durabilité et l'innovation sociale, élaboré conjointement par AFS et l'Université de Pennsylvanie. Ensuite, les boursiers passent quatre semaines dans l'une des six destinations de l'Académie : Brésil, Chine, Égypte, Inde, États-Unis ou Europe (Allemagne, Belgique, Pays-Bas).

Une fois qu'ils ont réussi leur programme, les boursiers obtiennent le certificat avancé de compétence globale pour l'impact social, décerné par AFS et le Center for Social Impact Strategy de l'Université de Pennsylvanie, et rejoignent la communauté mondiale des anciens d'AFS.

Pourquoi postuler à ce programme ?

Les AFS Global STEM Academies offrent un moyen unique aux étudiants :

D'acquérir des compétences mondiales clés par le biais d'expériences interculturelles interactives et de développer les compétences nécessaires pour prospérer dans les organisations mondiales.

De développer des compétences essentielles en matière de STEM et d'explorer l'impact social par le biais d'études de cas réels, d'innovations et de carrières, y compris des possibilités de rencontrer des leaders du secteur des STEM.

D'obtenir un certificat d'AFS et de l'Université de Pennsylvanie attestant de leurs nouvelles compétences en matière de STEM et d'impact social.

D'acquérir les compétences, l'expérience et la confiance nécessaires pour devenir un acteur du changement.

D'appartenir à une communauté mondiale. Les anciens du programme sont invités à participer à des événements de mise en réseau, à des opportunités de développement professionnel, à une conférence mondiale des jeunes, etc.

Le programme s'inscrit dans l' initiative AFS Global STEM Changemakers , un plan quinquennal qui vise à offrir à 5 000 jeunes et éducateurs des expériences d'apprentissage immersives par le biais de programmes d'échanges interculturels axés sur les STEM, la compétence globale et la durabilité dans le monde entier.

