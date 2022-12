180 pełnych stypendiów dla kolejnego pokolenia przywódców i kreatorów zmian w dziedzinach STEM

NOWY JORK, 22 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Rozpoczął się nabór do AFS Global STEM Academies , programu pełnych stypendiów dla młodzieży zainteresowanej problematyką zrównoważonego rozwoju i chętnej do współpracy przy rozwiązywaniu największych z bieżących wyzwań globalnych. Stypendyści z całego świata w dziedzinach STEM (nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki - Science, Technology, Engineering and Math) zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie STEM za pośrednictwem interaktywnego, praktycznego programu, rozwijając kluczowe globalne kompetencje, do których zaliczają się rozwiązywanie problemów, umiejętności analityczne, zrozumienie międzykulturowe i innowacje społeczne.

Global STEM scholars are energized to solve some of today’s biggest global challenges.

Stypendia sponsoruje bp, globalna zintegrowana spółka energetyczna, a programy stypendialne stworzono z myślą o zapewnieniu nowemu pokoleniu przywódców i kreatorów zmian dostępu do edukacji, umiejętności i wiedzy, które pomogą światu w dążeniu do bardziej zrównoważonej przyszłości.

Do udziału w programie zapraszamy uczniów w wieku od 15 do 17,5 lat. Wnioski należy składać do 8 stycznia 2023 r. Więcej informacji: afs.org/global-stem/academies .

Informacje o AFS Global STEM Academies

AFS Global STEM Academies to szesnastotygodniowy pełny program stypendiów zagranicznych dla uczniów zainteresowanych dziedzinami STEM i problematyką zrównoważonego rozwoju. Wszyscy stypendyści rozpoczynają od dwunastotygodniowego wirtualnego programu (online) w zakresie zrównoważonego rozwoju i innowacji społecznych opracowanego wspólnie przez AFS i Uniwersytet Pensylwanii. Następnie stypendyści spędzają cztery tygodnie w jednym z sześciu krajów: Brazylii, Chinach, Egipcie, Indiach, USA lub Europie (Niemczech, Belgii lub Holandii).

Po pomyślnym ukończeniu programu stypendyści uzyskują certyfikat zaawansowanych kompetencji globalnych na cele społeczne przyznawany przez AFS i Centrum Strategii Wpływu Społecznego Uniwersytetu Pensylwanii i dołączają do społeczności globalnej absolwentów AFS.

Dlaczego warto wziąć udział w programie?

Program AFS Global STEM Academies zapewnia uczniom wyjątkowe możliwości:

zdobycia kluczowych kompetencji globalnych za pośrednictwem interaktywnych, międzykulturowych doświadczeń oraz rozwoju umiejętności potrzebnych do skutecznego działania w organizacjach globalnych,

rozwoju kluczowych umiejętności z zakresu STEM i poznawania problematyki wpływu społecznego na podstawie rzeczywistych studiów przypadku, innowacji i ścieżek zawodowych, a także możliwości spotkania liderów branży STEM,

uzyskania certyfikatu z AFS i Uniwersytetu Pensylwanii potwierdzającego nowe umiejętności w dziedzinach STEM i wpływu społecznego,

zdobycia umiejętności, doświadczenia i pewności, aby kreować zmiany,

stania się częścią społeczności globalnej. Zapraszamy absolwentów programu m.in. do udziału w wydarzeniach związanych z tworzeniem sieci kontaktów, korzystania z możliwości rozwoju zawodowego i uczestnictwa w globalnej konferencji młodzieży.

Program stanowi część szerszej inicjatywy AFS Global STEM Changemakers , pięcioletniego planu, którego celem jest zapewnienie 5000 uczniom i młodym pedagogom z różnych środowisk angażujących doświadczeń edukacyjnych w ramach programów STEM, kompetencji globalnych i ukierunkowanych na zrównoważony rozwój programów wymiany kulturowej na całym świecie.

