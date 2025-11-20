2025 LOS ANGELES AUTO SHOW：試駕陣容再擴大，品牌選擇更多元，更多精彩等您探索

Chevy Bolt、Nissan Leaf、Lucid Gravity Touring 與 Cadillac Celestiq 首度開放體驗，超過 50 款試駕車輛將於 11 月 21 日至 30 日這十天内齊聚洛杉磯會議中心。

洛杉磯 2025年11月20日 /美通社/ -- 今年的 Los Angeles Auto Show® 將集結超過 50 款車輛供民眾試駕與試乘，賦予參觀者難得的機會，能在同一場域親身評比跨級距、不同動力系統及性能取向的各式車款。

本屆車展將於 11 月 21 日至 30 日在洛杉磯會議中心 (Los Angeles Convention Center) 盛大登場，打造全美車壇規模最宏大的實車駕馭體驗活動。從硬派越野車、尖端電動車 (EV)，到豪華房車及高性能跑車，本次試駕陣容完整呈現了當今車壇的多元風貌。試駕活動已包含在門票內，且歷來皆是車展中最受歡迎、也最親民的亮點。

Lucid Gravity 亮相 2025 Los Angeles Auto Show Kia ev9 GT 亮相 2025 Los Angeles Auto Show Nissan Leaf 亮相 2025 Los Angeles Auto Show

無論參觀者是為了探索新品牌、比較性能與舒適度，或是想獲得首次沉浸式的電動車體驗，LA Auto Show 都將在無壓力、輕鬆的氛圍中，提供一站式的購車評比、專家諮詢以及多元駕駛路線。

「沒有什麼比第一次感受到新車在自己掌控下奔馳更令人興奮的了。」Los Angeles Auto Show 總裁 Terri Toennies 表示，「在洛杉磯車展，參觀者不只是『看』新車，更能親自『駕馭』、進行比較，進而發掘出最適合自己的夢想車款。」

戶外試駕

今年將由兩大戶外駕駛體驗區領銜：

清潔能源聯盟電動與油電混合試駕賽道：由 CPA EV SmartCharge 計畫贊助，這條位於南館外的一英里環形賽道，將展示多品牌、超過 20 款的電氣化車型。參與試駕品牌包括：

Cadillac ：Escalade IQ、LYRIQ、OPTIQ 以及 VISTIQ。

：Escalade IQ、LYRIQ、OPTIQ 以及 VISTIQ。 Chevrolet ：Blazer EV、Bolt EV 10 週年紀念版、Equinox EV 以及 Silverado EV。

：Blazer EV、Bolt EV 10 週年紀念版、Equinox EV 以及 Silverado EV。 Faraday Future ：FF 91 2.0 Futurist Alliance、FX Super One

：FF 91 2.0 Futurist Alliance、FX Super One Lucid： Air 以及 Gravity Touring。

Air 以及 Gravity Touring。 Nissan： 首次開放消費者試駕全新 Leaf。

首次開放消費者試駕全新 Leaf。 Volkswagen： Atlas、ID Buzz 以及 Tiguan。

Atlas、ID Buzz 以及 Tiguan。 Volvo：為慶祝在美耕耘 70 週年，這家傳奇瑞典品牌將提供 XC90、XC60 與 EX30 供民眾試駕。

Gilbert Lindsay 廣場街道試駕：路線穿梭於洛杉磯市中心街道，參觀者可從 30 多款汽油、電動及油電混合車型中選擇，其中包括 Polestar 4 純電斜背跑旅的首次公開試駕機會。

參與試駕品牌包括：

Alfa Romeo ：Giulia 與 Tonale PHEV。

：Giulia 與 Tonale PHEV。 Chrysler： Pacifica PHEV。

Pacifica PHEV。 Dodge ：Durango SRT 與 Hornet。

：Durango SRT 與 Hornet。 Fiat ：500e

：500e Jeep ：Gladiator、Grand Cherokee L、Wrangler 以及 Wrangler 4xe。

：Gladiator、Grand Cherokee L、Wrangler 以及 Wrangler 4xe。 Kia ：EV9 GT Line、EV6 GT Line 以及 EV6 GT。

：EV9 GT Line、EV6 GT Line 以及 EV6 GT。 RAM ：RAM 1500 與 RAM 2500

：RAM 1500 與 RAM 2500 Rivian ：R1-S 與 R1-T。

：R1-S 與 R1-T。 Subaru ：Ascent Onyx Touring、Crosstrek Sport、Forester Touring、Forester Sport Hybrid、Impreza RS、Outback、Solterra Touring 以及 WRX tS。

：Ascent Onyx Touring、Crosstrek Sport、Forester Touring、Forester Sport Hybrid、Impreza RS、Outback、Solterra Touring 以及 WRX tS。 Toyota：bZ、Grand Highlander、RAV4 Hybrid、Prius PHEV 以及 Tacoma TRD Pro

眾多車廠齊聚一堂，為參觀者提供了無與倫比的機會，能在決定購車前，快速且便利地探索不同品牌，找到最符合個人生活風格的座駕。

室內試乘與冒險體驗

備受好評的室內試乘體驗將回歸會議中心主展館。這些強調極致性能的項目，將由專業駕駛員載同參觀者，進行專注於抓地力、懸吊落差表現與底盤動態的受控演示。在南館，「Jeep 營地」將派出 Wrangler 4xe、Wrangler、Gladiator 與 Grand Cherokee L，挑戰驚險的陡坡攀爬與越野障礙。同樣位於南館，Hyundai 將展示全電動 IONIQ 陣容，讓參觀者體驗 IONIQ 5 N、IONIQ 5 Limited 以及 IONIQ 9 Calligraphy 的操控、加速與舒適性。

在西館，參觀者可以扣上安全帶，體驗 Ford 的 Bronco Built Wild 試乘活動，在室內場地征服險惡地形並攀登 Bronco Mountain，見證 Bronco Badlands 的強悍實力。

建議渴望體驗駕馭快感的參觀者，抵達 Los Angeles Auto Show 後優先前往試駕與試乘區。由於熱門時段採現場依序登記制，儘早登記是確保體驗的最佳方式。駕駛人須符合各車廠之年齡規定並持有有效駕照。允許乘客陪同體驗。

關於 LOS ANGELES AUTO SHOW 與 AUTOMOBILITY LA

Los Angeles Auto Show® 創立於 1907 年，是全球最具影響力的年度汽車盛會之一。每年於洛杉磯會展中心舉行，吸引數十萬名觀眾，並為該市帶來數億美元的經濟效益。它同時也是洛杉磯會展中心最大的收入來源。

AutoMobility LA® — 車展的媒體與業界日 — 將於 2025 年 11 月 20 日舉行，內容包括整天的新車發表、品牌發布會，以及匯集汽車與科技界傑出人士的思想領袖論壇。

LA Auto Show 將於 2025 年 11 月 21 日至 30 日（含感恩節）對公眾開放，提供整整十天的時間，讓準車主、車迷、家庭及所有關注未來的粉絲們，能深度體驗汽車設計、文化與創新的精髓。

更多資訊請瀏覽 laautoshow.com 及 automobilityla.com。

票務資訊：

門票現已於 laautoshow.com/tickets 開賣，票價包含所有展覽參觀及試駕體驗權益。票價資訊如下：

開幕日週五（11 月 21 日）：成人票 18 美元，敬老票 8 美元，兒童票 8 美元

通用入場門票（適用於任何一天）：成人票 25 美元，敬老票 12 美元，兒童票 12 美元

週一至週四（11 月 24-27 日）：成人票 22 美元，敬老票 10 美元，兒童票 10 美元

週六及週日 VIP 優先入場門票：成人票 45 美元，敬老票 22 美元，兒童票 22 美元

週三/週四感恩節家庭四人套票：63 美元

欲了解最新車款發表、特別活動及每日行程，請在 Instagram、X、Facebook 或 LinkedIn 上關注洛杉磯車展。您還可以至 laautoshow.com 註冊以接收最新通知。

