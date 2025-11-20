2025 LOS ANGELES AUTO SHOW：試駕陣容再擴大，品牌選擇更多元，更多精彩等您探索

News provided byLos Angeles Auto Show
Nov 20, 2025, 13:18 ET
Chevy Bolt、Nissan Leaf、Lucid Gravity Touring 與 Cadillac Celestiq 首度開放體驗，超過 50 款試駕車輛將於 11 月 21 日至 30 日這十天内齊聚洛杉磯會議中心。
洛杉磯 2025年11月20日 /美通社/ -- 今年的 Los Angeles Auto Show® 將集結超過 50 款車輛供民眾試駕與試乘，賦予參觀者難得的機會，能在同一場域親身評比跨級距、不同動力系統及性能取向的各式車款。
本屆車展將於 11 月 21 日至 30 日在洛杉磯會議中心 (Los Angeles Convention Center) 盛大登場，打造全美車壇規模最宏大的實車駕馭體驗活動。從硬派越野車、尖端電動車 (EV)，到豪華房車及高性能跑車，本次試駕陣容完整呈現了當今車壇的多元風貌。試駕活動已包含在門票內，且歷來皆是車展中最受歡迎、也最親民的亮點。
無論參觀者是為了探索新品牌、比較性能與舒適度，或是想獲得首次沉浸式的電動車體驗，LA Auto Show 都將在無壓力、輕鬆的氛圍中，提供一站式的購車評比、專家諮詢以及多元駕駛路線。
「沒有什麼比第一次感受到新車在自己掌控下奔馳更令人興奮的了。」Los Angeles Auto Show 總裁 Terri Toennies 表示，「在洛杉磯車展，參觀者不只是『看』新車，更能親自『駕馭』、進行比較，進而發掘出最適合自己的夢想車款。」
戶外試駕
今年將由兩大戶外駕駛體驗區領銜：
清潔能源聯盟電動與油電混合試駕賽道：由 CPA EV SmartCharge 計畫贊助，這條位於南館外的一英里環形賽道，將展示多品牌、超過 20 款的電氣化車型。參與試駕品牌包括：
- Cadillac：Escalade IQ、LYRIQ、OPTIQ 以及 VISTIQ。
- Chevrolet：Blazer EV、Bolt EV 10 週年紀念版、Equinox EV 以及 Silverado EV。
- Faraday Future：FF 91 2.0 Futurist Alliance、FX Super One
- Lucid：Air 以及 Gravity Touring。
- Nissan：首次開放消費者試駕全新 Leaf。
- Volkswagen：Atlas、ID Buzz 以及 Tiguan。
- Volvo：為慶祝在美耕耘 70 週年，這家傳奇瑞典品牌將提供 XC90、XC60 與 EX30 供民眾試駕。
Gilbert Lindsay 廣場街道試駕：路線穿梭於洛杉磯市中心街道，參觀者可從 30 多款汽油、電動及油電混合車型中選擇，其中包括 Polestar 4 純電斜背跑旅的首次公開試駕機會。
參與試駕品牌包括：
- Alfa Romeo：Giulia 與 Tonale PHEV。
- Chrysler：Pacifica PHEV。
- Dodge：Durango SRT 與 Hornet。
- Fiat：500e
- Jeep：Gladiator、Grand Cherokee L、Wrangler 以及 Wrangler 4xe。
- Kia：EV9 GT Line、EV6 GT Line 以及 EV6 GT。
- RAM：RAM 1500 與 RAM 2500
- Rivian：R1-S 與 R1-T。
- Subaru：Ascent Onyx Touring、Crosstrek Sport、Forester Touring、Forester Sport Hybrid、Impreza RS、Outback、Solterra Touring 以及 WRX tS。
- Toyota：bZ、Grand Highlander、RAV4 Hybrid、Prius PHEV 以及 Tacoma TRD Pro
眾多車廠齊聚一堂，為參觀者提供了無與倫比的機會，能在決定購車前，快速且便利地探索不同品牌，找到最符合個人生活風格的座駕。
室內試乘與冒險體驗
備受好評的室內試乘體驗將回歸會議中心主展館。這些強調極致性能的項目，將由專業駕駛員載同參觀者，進行專注於抓地力、懸吊落差表現與底盤動態的受控演示。在南館，「Jeep 營地」將派出 Wrangler 4xe、Wrangler、Gladiator 與 Grand Cherokee L，挑戰驚險的陡坡攀爬與越野障礙。同樣位於南館，Hyundai 將展示全電動 IONIQ 陣容，讓參觀者體驗 IONIQ 5 N、IONIQ 5 Limited 以及 IONIQ 9 Calligraphy 的操控、加速與舒適性。
在西館，參觀者可以扣上安全帶，體驗 Ford 的 Bronco Built Wild 試乘活動，在室內場地征服險惡地形並攀登 Bronco Mountain，見證 Bronco Badlands 的強悍實力。
建議渴望體驗駕馭快感的參觀者，抵達 Los Angeles Auto Show 後優先前往試駕與試乘區。由於熱門時段採現場依序登記制，儘早登記是確保體驗的最佳方式。駕駛人須符合各車廠之年齡規定並持有有效駕照。允許乘客陪同體驗。
關於 LOS ANGELES AUTO SHOW 與 AUTOMOBILITY LA
Los Angeles Auto Show® 創立於 1907 年，是全球最具影響力的年度汽車盛會之一。每年於洛杉磯會展中心舉行，吸引數十萬名觀眾，並為該市帶來數億美元的經濟效益。它同時也是洛杉磯會展中心最大的收入來源。
AutoMobility LA® — 車展的媒體與業界日 — 將於 2025 年 11 月 20 日舉行，內容包括整天的新車發表、品牌發布會，以及匯集汽車與科技界傑出人士的思想領袖論壇。
LA Auto Show 將於 2025 年 11 月 21 日至 30 日（含感恩節）對公眾開放，提供整整十天的時間，讓準車主、車迷、家庭及所有關注未來的粉絲們，能深度體驗汽車設計、文化與創新的精髓。
更多資訊請瀏覽 laautoshow.com 及 automobilityla.com。
票務資訊：
門票現已於 laautoshow.com/tickets 開賣，票價包含所有展覽參觀及試駕體驗權益。票價資訊如下：
- 開幕日週五（11 月 21 日）：成人票 18 美元，敬老票 8 美元，兒童票 8 美元
- 通用入場門票（適用於任何一天）：成人票 25 美元，敬老票 12 美元，兒童票 12 美元
- 週一至週四（11 月 24-27 日）：成人票 22 美元，敬老票 10 美元，兒童票 10 美元
- 週六及週日 VIP 優先入場門票：成人票 45 美元，敬老票 22 美元，兒童票 22 美元
- 週三/週四感恩節家庭四人套票：63 美元
欲了解最新車款發表、特別活動及每日行程，請在 Instagram、X、Facebook 或 LinkedIn 上關注洛杉磯車展。您還可以至 laautoshow.com 註冊以接收最新通知。
媒體聯絡：
媒體洽詢請寄送電子郵件至 [email protected]
Los Angeles Auto Show
