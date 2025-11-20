更多试驾、更多品牌，尽在2025年Los Angeles Auto Show

News provided byLos Angeles Auto Show
Nov 20, 2025, 13:14 ET
11月21日至30日于洛杉矶会议中心，为期十天的车展将推出50余款试驾车型，亮点包括Chevy Bolt、Nissan Leaf、Lucid Gravity Touring和Cadillac Celestiq的首次体验机会。
洛杉矶 2025年11月20日 /美通社/ -- 本届Los Angeles Auto Show®将提供超过50款可试驾或试乘的车型，为观众创造难得的机遇，在同一地点跨类别、跨动力系统、跨性能类型地体验并对比不同车型。
展会将于11月21日至30日在洛杉矶会议中心举办，提供全美汽车活动中最全面的亲身试驾体验之一。 从硬派越野车、前沿电动车型到豪华轿车与高性能车型，试驾阵容呈现了当今汽车版图的全方位面貌。 试驾活动已包含在门票内，始终是车展最受欢迎且最容易参与的特色项目之一。
无论参观者是探索新品牌、对比性能与舒适度，还是首次沉浸式体验电动汽车，LA Auto Show都将提供一站式对比选车、专业指导及多条试驾路线，并营造零压力、无负担的体验氛围。
Los Angeles Auto Show总裁Terri Toennies表示：“第一次驾驶一辆新车、感受到它在你掌控下焕发活力的那种感觉，是无可比拟的。 在LA Auto Show，参观者不仅能看到最新车型，更能亲自试驾、对比，发掘哪款车型才最适合自己。”
户外试驾
两项户外试驾体验将成为今年活动的核心环节：
Clean Power Alliance电动及混动测试赛道：由CPA EV SmartCharge计划赞助，位于South Hall外的一英里环形赛道将集中展示超过20款来自不同品牌的电动车型。 以下品牌将提供试驾服务：
- Cadillac：Escalade IQ、LYRIQ、OPTIQ与VISTIQ。
- Chevrolet：Blazer EV、Bolt EV 10周年纪念版、Equinox EV与Silverado EV。
- Faraday Future：FF 91 2.0 Futurist Alliance、FX Super One。
- Lucid：Air与Gravity Touring。
- Nissan：全新Leaf车型将首次向消费者开放试驾机会。
- Volkswagen：Atlas、ID Buzz与Tiguan。
- Volvo：为庆祝其在美国的70周年纪念，这一传奇瑞典品牌将与XC90、XC60和EX30的试驾者共同庆祝。
Gilbert Lindsay Plaza街道试驾：在洛杉矶市中心的街道路线中，观众可从30余款燃油车、电动车及混动车型中选择试驾，其中包括Polestar 4电动SUV轿跑首次向公众开放的试驾机会。
以下品牌将提供试驾服务：
- Alfa Romeo：Giulia和Tonale PHEV。
- Chrysler：Pacifica PHEV。
- Dodge：Durango SRT和Hornet。
- Fiat：500e。
- Jeep：Gladiator、Grand Cherokee L、Wrangler和Wrangler 4xe。
- Kia：EV9 GT Line、EV6 GT Line和EV6 GT。
- RAM：RAM 1500和RAM 2500。
- Rivian：R1-S和R1-T。
- Subaru：Ascent Onyx Touring、Crosstrek Sport、Forester Touring、Forester Sport Hybrid、Impreza RS、Outback、Solterra Touring和WRX tS。
- Toyota：bZ、Grand Highlander、RAV4 Hybrid、Prius PHEV和Tacoma TRD Pro。
众多汽车制造商齐聚一堂，为观众提供了无与伦比的机会，让他们在敲定购车决定前，能够快速便捷地体验不同品牌车型，找到最契合个人生活方式的选择。
室内试乘和探险
备受欢迎的室内试乘体验将重返会议中心的主馆区域。 这些以性能为核心的体验项目将由专业车手陪同观众进行受控演示，重点展示车辆的牵引力、悬挂行程表现及底盘动态性能。 在South Hall内，Camp Jeep体验区将展出Wrangler 4xe、Wrangler、Gladiator和Grand Cherokee L车型，并进行惊险爬坡及越野障碍演示。 同样在South Hall，Hyundai将展示纯电动IONIQ系列，观众可亲身感受IONIQ 5 N、IONIQ 5 Limited以及IONIQ 9 Calligraphy车型的操控、速度与舒适表现。
West Hall则设有Ford的Bronco Built Wild驾乘体验区，参与者将乘坐Bronco Badlands车型征服室内赛道、攀越Bronco Mountain，穿越充满挑战的地形。
建议希望亲自上阵体验驾乘的观众，在抵达Los Angeles Auto Show后将试驾和试乘区域作为第一站。 由于热门体验时段严格遵循先到先得原则，尽早完成现场登记是确保获得体验机会的最佳方式。 试驾者须满足各制造商设定的不同年龄要求，并持有有效驾驶证。 允许搭载乘客。
关于LOS ANGELES AUTO SHOW和AUTOMOBILITY LA
Los Angeles Auto Show®（洛杉矶车展）创办于1907年，是世界上最具影响力的年度汽车盛会之一。 该展会每年在洛杉矶会议中心举行，吸引数十万人参加，为该市创造数亿美元经济效益， 也一直是洛杉矶会议中心最大的收入来源。
AutoMobility LA®是本届车展的媒体和行业活动日，将于 2025年11月20日举行。当天活动包括多场新车首发、品牌发布，以及一场聚焦汽车和科技领域顶尖专家的思想领导力论坛。
洛杉矶车展将于2025年11月21日至30日（包括感恩节）向公众开放，为购车者、汽车爱好者、家庭及关注未来出行的观众提供为期十天的沉浸式体验，让他们感受汽车设计、文化与创新的精彩亮点。
如需了解更多信息，请访问laautoshow.com和automobilityla.com。
门票信息：
门票现已在laautoshow.com/tickets上发售，持票可进入所有展区并参与试驾体验。 票价详情：
- 周五开幕日（11月21日）：成人18美元、老年人8美元、儿童8美元
- 通用票（任意日入场）：成人25美元、老年人12美元、儿童12美元
- 周一至周四（11月24日至27日）：成人22美元、老年人10美元、儿童10美元
- 周六及周日VIP优先入场票：成人45美元、老年人22美元、儿童22美元
- 感恩节期间周三/周四家庭四人套票：63美元
如需获取有关新车首发、特殊活动和每日日程安排的最新信息，请在Instagram、X、Facebook或LinkedIn上关注洛杉矶车展。 您还可以在laautoshow.com上注册，订阅提醒。
媒体联系人：
媒体垂询，请发送电子邮件至[email protected]
Los Angeles Auto Show
