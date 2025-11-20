更多试驾、更多品牌，尽在2025年Los Angeles Auto Show

11月21日至30日于洛杉矶会议中心，为期十天的车展将推出50余款试驾车型，亮点包括Chevy Bolt、Nissan Leaf、Lucid Gravity Touring和Cadillac Celestiq的首次体验机会。

洛杉矶 2025年11月20日 /美通社/ -- 本届Los Angeles Auto Show®将提供超过50款可试驾或试乘的车型，为观众创造难得的机遇，在同一地点跨类别、跨动力系统、跨性能类型地体验并对比不同车型。

展会将于11月21日至30日在洛杉矶会议中心举办，提供全美汽车活动中最全面的亲身试驾体验之一。 从硬派越野车、前沿电动车型到豪华轿车与高性能车型，试驾阵容呈现了当今汽车版图的全方位面貌。 试驾活动已包含在门票内，始终是车展最受欢迎且最容易参与的特色项目之一。

Lucid Gravity亮相2025年Los Angeles Auto Show Kia ev9 GT亮相2025年Los Angeles Auto Show Nissan Leaf亮相2025年Los Angeles Auto Show

无论参观者是探索新品牌、对比性能与舒适度，还是首次沉浸式体验电动汽车，LA Auto Show都将提供一站式对比选车、专业指导及多条试驾路线，并营造零压力、无负担的体验氛围。

Los Angeles Auto Show总裁Terri Toennies表示：“第一次驾驶一辆新车、感受到它在你掌控下焕发活力的那种感觉，是无可比拟的。 在LA Auto Show，参观者不仅能看到最新车型，更能亲自试驾、对比，发掘哪款车型才最适合自己。”

户外试驾

两项户外试驾体验将成为今年活动的核心环节：

Clean Power Alliance电动及混动测试赛道：由CPA EV SmartCharge计划赞助，位于South Hall外的一英里环形赛道将集中展示超过20款来自不同品牌的电动车型。 以下品牌将提供试驾服务：

Cadillac ：Escalade IQ、LYRIQ、OPTIQ与VISTIQ。

：Escalade IQ、LYRIQ、OPTIQ与VISTIQ。 Chevrolet ：Blazer EV、Bolt EV 10周年纪念版、Equinox EV与Silverado EV。

：Blazer EV、Bolt EV 10周年纪念版、Equinox EV与Silverado EV。 Faraday Future ：FF 91 2.0 Futurist Alliance、FX Super One。

：FF 91 2.0 Futurist Alliance、FX Super One。 Lucid ：Air与Gravity Touring。

：Air与Gravity Touring。 Nissan ：全新Leaf车型将首次向消费者开放试驾机会。

：全新Leaf车型将首次向消费者开放试驾机会。 Volkswagen ：Atlas、ID Buzz与Tiguan。

：Atlas、ID Buzz与Tiguan。 Volvo：为庆祝其在美国的70周年纪念，这一传奇瑞典品牌将与XC90、XC60和EX30的试驾者共同庆祝。

Gilbert Lindsay Plaza街道试驾：在洛杉矶市中心的街道路线中，观众可从30余款燃油车、电动车及混动车型中选择试驾，其中包括Polestar 4电动SUV轿跑首次向公众开放的试驾机会。

以下品牌将提供试驾服务：

Alfa Romeo ：Giulia和Tonale PHEV。

：Giulia和Tonale PHEV。 Chrysler： Pacifica PHEV。

Pacifica PHEV。 Dodge ：Durango SRT和Hornet。

：Durango SRT和Hornet。 Fiat ：500e。

：500e。 Jeep ：Gladiator、Grand Cherokee L、Wrangler和Wrangler 4xe。

：Gladiator、Grand Cherokee L、Wrangler和Wrangler 4xe。 Kia ：EV9 GT Line、EV6 GT Line和EV6 GT。

：EV9 GT Line、EV6 GT Line和EV6 GT。 RAM ：RAM 1500和RAM 2500。

：RAM 1500和RAM 2500。 Rivian ：R1-S和R1-T。

：R1-S和R1-T。 Subaru ：Ascent Onyx Touring、Crosstrek Sport、Forester Touring、Forester Sport Hybrid、Impreza RS、Outback、Solterra Touring和WRX tS。

：Ascent Onyx Touring、Crosstrek Sport、Forester Touring、Forester Sport Hybrid、Impreza RS、Outback、Solterra Touring和WRX tS。 Toyota：bZ、Grand Highlander、RAV4 Hybrid、Prius PHEV和Tacoma TRD Pro。

众多汽车制造商齐聚一堂，为观众提供了无与伦比的机会，让他们在敲定购车决定前，能够快速便捷地体验不同品牌车型，找到最契合个人生活方式的选择。

室内试乘和探险

备受欢迎的室内试乘体验将重返会议中心的主馆区域。 这些以性能为核心的体验项目将由专业车手陪同观众进行受控演示，重点展示车辆的牵引力、悬挂行程表现及底盘动态性能。 在South Hall内，Camp Jeep体验区将展出Wrangler 4xe、Wrangler、Gladiator和Grand Cherokee L车型，并进行惊险爬坡及越野障碍演示。 同样在South Hall，Hyundai将展示纯电动IONIQ系列，观众可亲身感受IONIQ 5 N、IONIQ 5 Limited以及IONIQ 9 Calligraphy车型的操控、速度与舒适表现。

West Hall则设有Ford的Bronco Built Wild驾乘体验区，参与者将乘坐Bronco Badlands车型征服室内赛道、攀越Bronco Mountain，穿越充满挑战的地形。

建议希望亲自上阵体验驾乘的观众，在抵达Los Angeles Auto Show后将试驾和试乘区域作为第一站。 由于热门体验时段严格遵循先到先得原则，尽早完成现场登记是确保获得体验机会的最佳方式。 试驾者须满足各制造商设定的不同年龄要求，并持有有效驾驶证。 允许搭载乘客。

关于LOS ANGELES AUTO SHOW和AUTOMOBILITY LA

Los Angeles Auto Show®（洛杉矶车展）创办于1907年，是世界上最具影响力的年度汽车盛会之一。 该展会每年在洛杉矶会议中心举行，吸引数十万人参加，为该市创造数亿美元经济效益， 也一直是洛杉矶会议中心最大的收入来源。

AutoMobility LA®是本届车展的媒体和行业活动日，将于 2025年11月20日举行。当天活动包括多场新车首发、品牌发布，以及一场聚焦汽车和科技领域顶尖专家的思想领导力论坛。

洛杉矶车展将于2025年11月21日至30日（包括感恩节）向公众开放，为购车者、汽车爱好者、家庭及关注未来出行的观众提供为期十天的沉浸式体验，让他们感受汽车设计、文化与创新的精彩亮点。

如需了解更多信息，请访问laautoshow.com和automobilityla.com。

门票信息：

门票现已在laautoshow.com/tickets上发售，持票可进入所有展区并参与试驾体验。 票价详情：

周五开幕日（11月21日）：成人18美元、老年人8美元、儿童8美元

通用票（任意日入场）：成人25美元、老年人12美元、儿童12美元

周一至周四（11月24日至27日）：成人22美元、老年人10美元、儿童10美元

周六及周日VIP优先入场票：成人45美元、老年人22美元、儿童22美元

感恩节期间周三/周四家庭四人套票：63美元

如需获取有关新车首发、特殊活动和每日日程安排的最新信息，请在Instagram、X、Facebook或LinkedIn上关注洛杉矶车展。 您还可以在laautoshow.com上注册，订阅提醒。

