MÁS PRUEBAS DE MANEJO, MÁS MARCAS, MÁS POR DESCUBRIR EN LOS ANGELES AUTO SHOW 2025

Las primeras experiencias con Chevy Bolt, Nissan Leaf, Lucid Gravity Touring y Cadillac Celestiq destacan más de 50 vehículos de prueba de manejo durante 10 días del 21 al 30 de noviembre en el Centro de Convenciones de Los Ángeles.

LOS ÁNGELES, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los Angeles Auto Show® de este año contará con más de 50 vehículos disponibles para conducir o dar un paseo, lo que brindará a los invitados la oportunidad única de experimentar y comparar modelos de diferentes categorías, sistemas de propulsión y tipos de rendimiento, todo en un solo lugar.

Del 21 al 30 de noviembre en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, el salón ofrece una de las experiencias prácticas de conducción más completas de cualquier evento automovilístico del país. Desde todoterrenos resistentes y vehículos eléctricos de vanguardia hasta sedanes de lujo y vehículos de alto rendimiento, la línea de pruebas de manejo refleja todo el espectro del panorama automovilístico actual. Las pruebas de manejo se incluyen con la admisión y siguen siendo una de las características más populares y accesibles del programa.

Ya sea que los asistentes al espectáculo estén probando nuevas marcas, comparando el rendimiento y la comodidad o deseen su primera experiencia inmersiva con vehículos eléctricos, LA Auto Show ofrecerá una comparación única de compras, orientación de expertos y múltiples rutas de conducción, todo en un ambiente sin presión y sin complicaciones.

"No hay nada como sentir que un vehículo nuevo cobra vida bajo los pies por primera vez", señaló Terri Toennies, presidenta de Los Angeles Auto Show. "En LA Auto Show, los visitantes no solo ven los vehículos más nuevos, sino que los conducen, comparan y descubren lo que hace que uno sea la opción correcta para ellos".

PRUEBAS DE MANEJO AL AIRE LIBRE

El programa de este año se basará en dos experiencias de conducción al aire libre:

Pista de pruebas para vehículos eléctricos e híbridos de Clean Power Alliance: patrocinado por el programa CPA EV SmartCharge, este circuito de una milla situado fuera del South Hall exhibirá más de 20 modelos eléctricos de múltiples marcas. Las siguientes marcas ofrecerán pruebas de manejo:

Cadillac : Escalade IQ, LYRIQ, OPTIQ y VISTIQ.

: Escalade IQ, LYRIQ, OPTIQ y VISTIQ. Chevrolet : Blazer EV, Bolt EV 10. o aniversario, Equinox EV y Silverado EV.

: Blazer EV, Bolt EV 10. aniversario, Equinox EV y Silverado EV. Faraday Future : FF 91 2.0 Futurist Alliance, FX Super One

: FF 91 2.0 Futurist Alliance, FX Super One Lucid: Air y Gravity Touring.

Air y Gravity Touring. Nissan: primera oportunidad de prueba de manejo para el consumidor con el nuevo Leaf.

primera oportunidad de prueba de manejo para el consumidor con el nuevo Leaf. Volkswagen: Atlas, ID Buzz y Tiguan.

Atlas, ID Buzz y Tiguan. Volvo: celebrando su 70.o aniversario en los EE. UU., la legendaria marca sueca lo celebrará con los pilotos de prueba de sus XC90, XC60 y EX30.

Gilbert Lindsay Plaza Street Drives: recorriendo las calles del centro de Los Ángeles, los invitados pueden elegir entre más de 30 modelos de gasolina, eléctricos e híbridos, incluida la primera oportunidad de realizar una prueba de manejo pública con el SUV coupé eléctrico Polestar 4.

Las siguientes marcas ofrecerán pruebas de manejo:

Alfa Romeo : Giulia y Tonale PHEV.

: Giulia y Tonale PHEV. Chrysler: Pacifica PHEV.

Pacifica PHEV. Dodge : Durango SRT y Hornet.

: Durango SRT y Hornet. Fiat : 500e

: 500e Jeep : Gladiator, Grand Cherokee L, Wrangler y Wrangler 4xe.

: Gladiator, Grand Cherokee L, Wrangler y Wrangler 4xe. Kia : línea EV9 GT, línea EV6 GT y EV6 GT.

: línea EV9 GT, línea EV6 GT y EV6 GT. RAM : RAM 1500 y RAM 2500

: RAM 1500 y RAM 2500 Rivian : R1-S y R1-T.

: R1-S y R1-T. Subaru : Ascent Onyx Touring, Crosstrek Sport, Forester Touring, Forester Sport Hybrid, Impreza RS, Outback, Solterra Touring y WRX tS.

: Ascent Onyx Touring, Crosstrek Sport, Forester Touring, Forester Sport Hybrid, Impreza RS, Outback, Solterra Touring y WRX tS. Toyota: bZ, Grand Highlander, RAV4 Hybrid, Prius PHEV y Tacoma TRD Pro

Con tantos fabricantes de automóviles en un solo lugar, la experiencia ofrece a los asistentes una oportunidad sin igual para explorar de forma rápida y cómoda diferentes marcas mientras toman la decisión final sobre la compra de un vehículo que se adapte a su estilo de vida personal.

PRUEBA DE MANEJO EN INTERIORES Y AVENTURA

Las populares experiencias de prueba en interiores volverán a las salas principales del Centro de Convenciones. Estos programas basados en capacidades emparejan a los asistentes con conductores profesionales para demostraciones controladas centradas en la tracción, la articulación y la dinámica del chasis. Dentro del South Hall, "Camp Jeep" contará con Wrangler 4xe, Wrangler, Gladiator y Grand Cherokee L que abordarán ascensos emocionantes y obstáculos de estilo todoterreno. También en el South Hall, la línea IONIQ totalmente eléctrica de Hyundai se exhibirá a medida que los asistentes podrán comprobar el manejo, la velocidad y el confort de los modelos IONIQ 5 N e IONIQ 5 Limited, así como de los modelos IONIQ 9 Calligraphy.

En el West Hall, los asistentes pueden subirse al Bronco Built Wild de Ford y disfrutar de una experiencia que muestra las capacidades del Bronco Badlands mientras recorren un circuito interior, suben la Bronco Mountain y atraviesan paisajes desafiantes.

Se anima a los visitantes deseosos de conducir a que hagan de las zonas de pruebas de conducción y de paseos su primera parada al llegar al Los Angeles Auto Show. Las plazas disponibles son muy solicitadas y se asignan por orden de llegada, por lo que lo mejor para asegurarse una plaza es hacer una inscripción temprana en el recinto. Los conductores deben cumplir con los requisitos de edad, que varían según el fabricante, y tener una licencia de conducir válida. Se permiten pasajeros.

ACERCA DE LOS ANGELES AUTO SHOW Y AUTOMOBILITY LA

Fundado en 1907, Los Angeles Auto Show® es uno de los eventos automovilísticos anuales más influyentes del mundo. Celebrado cada año en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, el evento atrae a cientos de miles de asistentes y recauda cientos de millones de dólares que impactan en la economía de la ciudad. Asimismo, sigue siendo el mayor generador de ingresos para el Centro de Convenciones de Los Ángeles.

AutoMobility LA®, el día de la prensa y la industria del salón, se lleva a cabo el 20 de noviembre de 2025 y presenta un día completo de lanzamientos de vehículos, anuncios de marcas y un programa de liderazgo intelectual que destaca algunas de las voces más brillantes del sector automovilístico y tecnológico.

LA AUTO SHOW se abre al público del 21 al 30 de noviembre de 2025, incluido el Día de Acción de Gracias, y ofrece diez días completos para que los compradores de automóviles, entusiastas, familias y aficionados con visión de futuro experimenten lo mejor en diseño, cultura e innovación del sector automovilístico.

Para más información, visite laautoshow.com y automobilityla.com.

INFORMACIÓN SOBRE LAS ENTRADAS:

Las entradas ya están a la venta en laautoshow.com/tickets e incluyen acceso a todas las exposiciones y experiencias de prueba de manejo. A continuación, le informamos sobre los precios:

Jornada inaugural, viernes (21 de noviembre): adultos $18, adultos mayores $8, niños $8

Admisión general para cualquier día: adultos $25, adultos mayores $12, niños $12

De lunes a jueves (del 24 al 27 de noviembre): adultos $22, adultos mayores $10, niños $10

Entrada prioritaria VIP + entrada los sábados y domingos: adultos $45, adultos mayores $22, niños $22

Paquetes familiares de 4 entradas en Acción de Gracias (miércoles y jueves): $63

Para obtener las últimas actualizaciones sobre los debuts de vehículos, programación especial y horarios diarios, siga a LA Auto Show en Instagram, X, Facebook o LinkedIn. También puede registrarse para recibir alertas en laautoshow.com.

