4 новые серии портативных электростанций и EcoFlow DELTA Pro 3 от EcoFlow на IFA 2024 | EcoFlow представляет на IFA 2024 четыре новые серии портативных электростанций, особо отмечая солнечную энергосистему с аккумулятором для дома EcoFlow DELTA Pro 3

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EcoFlow Technology Inc.

Sep 06, 2024, 03:00 ET

  • Оснащены уникальной системой X-Core 3.0 и получили первый сертификат SGS «5 звезд» за быструю и безопасную зарядку
  • Солнечная энергосистема с аккумулятором для дома EcoFlow DELTA Pro 3 : беспрепятственное индивидуальное конфигурирование для энергонезависимости.
  • Серия EcoFlow RIVER 3 : компактные, но мощные аккумуляторы, предназначенные для использования вне помещений.
  • Магнитный портативный аккумулятор EcoFlow RAPID : трансформирует опыт зарядки на ходу.
  • Серия EcoFlow DELTA 3 : возможность приспособить под различные сценарии с лучшей в отрасли скоростью зарядки.

ДЮССЕЛЬДОРФ, Германия, 6 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания EcoFlow, лидер в области портативных и возобновляемых источников энергии, представила на выставке IFA солнечную энергосистему с аккумулятором для дома EcoFlow DELTA Pro 3, а также три новые серии портативных электростанций: RIVER 3, RAPID и DELTA 3.

Advanced X-Core 3.0 и впервые в мире сертификация зарядки с рейтингом «5 звезд»

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EcoFlow_IFA2024_Portable_Power
EcoFlow_IFA2024_Portable_Power

Эти четыре серии портативных электростанций, оснащенные новейшей системой интегрированной архитектуры X-Core 3.0 от EcoFlow, позволяют получить простые, гибкие и надежные решения для любого образа жизни. Благодаря более 1000 патентов система X-Core 3.0 устанавливает новые отраслевые стандарты в области безопасности, скорости зарядки, мощности, снижения уровня шума, интеллектуального управления и многого другого.

Примечательно, что EcoFlow в очередной раз превзошла собственные ведущие в отрасли возможности быстрой зарядки. DELTA 3 Plus впервые в мире получила сертификат «5 звезд» за быструю и безопасную зарядку от SGS, ведущей швейцарской компании, специализирующейся на тестировании, проверке и сертификации. Это достижение обеспечивает полный заряд емкости 1 кВт•ч всего за 56 минут при сохранении оптимальной работоспособности батареи даже при интенсивном использовании, что дополнительно укрепило позиции EcoFlow как лидера отрасли энергетических решений.

DELTA Pro 3: с легкостью достигайте энергетической независимости дома

Простая и гибкая самостоятельная установка и настройка 
Солнечная энергосистема с аккумулятором для дома EcoFlow DELTA Pro 3 состоит из солнечных панелей, портативной электростанции DELTA Pro 3 и микроинвертора PowerStream от EcoFlow. Для этой системы, рассчитанной на самостоятельную сборку, не требуются монтажники или электрики. Пользователи просто подключают микроинвертор и DELTA Pro 3 к солнечным панелям, затем подключают микроинвертор к домашней электросети и, наконец, подключают его к DELTA Pro 3.

Помимо роли солнечной энергосистемы с аккумулятором для дома, DELTA Pro 3 может функционировать как автономный источник питания для домашних офисов, мастерских, проектов на природе и автофургонов, охватывая все возможные варианты использования.

Круглосуточный источник питания для обеспечения полной энергетической независимости 
EcoFlow DELTA Pro 3 обеспечивает полную энергетическую независимость благодаря технологиям DualCharge и DualPower от EcoFlow. Технология DualCharge поддерживает одновременную подачу солнечной энергии от микроинвертора и от DELTA Pro 3, обеспечивая в общей сложности входную мощность солнечной энергии 3400 Втi. Это позволяет системе генерировать до 16 кВт•чii солнечной энергии в день, удовлетворяя энергетические потребности среднего домохозяйства. Технология DualPower обеспечивает максимальную выходную мощность 4800 Втiii для питания почти любого бытового прибора, включая устройства с высоким энергопотреблением, например кондиционеры воздуха, обогреватели и скважинные насосы.

EcoFlow DELTA Pro 3 имеет базовую емкость 4 кВт•ч с возможностью наращивания до 12 кВт•ч в качестве автономного устройства и 8 кВт•ч при использовании в составе солнечной энергосистемы с аккумуляторном для дома. Один такой блок позволяет питать холодильник в течение трех дней, обеспечивая непрерывное электроснабжение даже без солнечного света.

Улучшенное управление энергопотреблением с помощью сторонних устройств 
Используя интеллектуальные вилки и приложение EcoFlow, пользователи могут вести наблюдение и управлять потреблением энергии каждым устройством, отслеживать получаемую солнечную энергию и рассчитывать экономию. Кроме того, солнечная энергосистема с аккумулятором для дома EcoFlow DELTA Pro 3 совместима со счетчиками электроэнергии Shelly 3EM, Shelly Pro 3EM и Tibber Pulse, что позволяет автоматически распределять энергию.

Семейная система с безопасным и тихим режимом работы 
Солнечная энергосистема с аккумулятором для дома EcoFlow DELTA Pro 3 соответствует самым высоким стандартам безопасности в отрасли. Изготовленная из литий-железо-фосфатных (LFP) элементов автомобильного класса система оснащена первым в отрасли аккумуляторным блоком со степенью защиты IP65, обладающим устойчивостью к ударам, воде, пыли и рискам возгорания. Его новаторское конструктивное решение «элементы на шасси» и передовая система управления батареями обеспечивают круглосуточный мониторинг и защиту. Благодаря технологии EcoFlow X-Quiet с уровнем шума всего 30 дБ DELTA Pro 3 создает спокойную атмосферу для каждой семьи.

Серия RIVER 3: компактные, но мощные решения для приключений на природе

Серия EcoFlow RIVER 3 состоит из устройств RIVER 3, RIVER 3 Plus, RIVER 3 Max и RIVER 3 Max Plus емкостью от 245 до 858 Вт•ч. Эти модели на 33 % меньше, чем в среднем по отрасли, и имеют максимальную мощность 600 Вт, что делает их портативными электростанциями с самой высокой номинальной мощностью в своем диапазоне емкости. Благодаря технологии X-GaNPower от EcoFlow серия RIVER 3 является первой портативной электростанцией, использующей полупроводниковые материалы из нитрида галлия (GaN) для повышения эффективности, и работает с приборами мощностью до 100 Вт вдвое дольше.

RAPID: революция зарядки на ходу

Магнитный портативный аккумулятор EcoFlow RAPID предлагается в двух вариантах: 5000 и 10000 мА0•ч. Благодаря соответствующей стандарту Qi2 беспроводной зарядке, т. е. вдвое быстрее Qi1, магнитный портативный аккумулятор RAPID может зарядить iPhone 15 от 0 до 50 % за 44 минуты. Для еще более быстрой зарядки встроенный кабель USB-C обеспечивает максимальную мощность 65 Вт, заряжая iPhone 15 Pro Max от 0 до 50 % за 30 минут. Устройство RAPID поддерживает несколько протоколов зарядки, что делает его совместимым с большинством портативных устройств, включая Macbook, iPad, Kindles и фитнес-браслеты.

Серия DELTA 3: при любом сценарии питание обеспечивается за 30 минут

Серия EcoFlow DELTA 3 состоит из устройств DELTA 3 и DELTA 3 Plus. Благодаря сертификации SGS быстрой и безопасной зарядки DELTA 3 Plus «5 звезд» это устройство является самой быстрой зарядной портативной электростанцией в мире. Используя технологию EcoFlow X-Stream, DELTA 3 Plus может зарядится при емкости 1024 Вт•ч от 0 до 100 % всего за 56 минут. Благодаря пяти ведущим в отрасли методам зарядки, в том числе от сети переменного тока, солнечных панелей, генератора, электросистемы автомобиля и в режиме мультизарядки (сеть переменного тока + солнечные панели) выходная мощность 1800 Вт и компактность конструкции делают DELTA 3 Plus гибким решением электропитания в любых условиях.

В продаже

EcoFlow DELTA Pro 3 появится в продаже в ЕС с 6 сентября по цене 3299 евро. Система станет доступна в Соединенном Королевстве позже, в четвертом квартале. Начало продаж устройств серий EcoFlow RIVER 3, RAPID и DELTA 3 в ЕС и Соединенном Королевстве запланировано на 4-й квартал 2024 года. Цена устройств этих серий будет объявлена в соответствующие даты начала продаж.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт EcoFlow или Amazon.

О компании EcoFlow
EcoFlow — ведущий поставщик экологичных энергетических решений, стремящийся обеспечить энергией новый мир. С момента своего основания в 2017 году компания EcoFlow стремится стать надежным и проверенным энергетическим партнером для индивидуальных пользователей и семей во всем мире, предлагая удобные энергетические решения на основе возобновляемых источников энергии для использования дома, на природе и в мобильных пространствах. Имея оперативные центры в США, Германии и Японии, компания EcoFlow сегодня обеспечивает энергией более 3 миллионов пользователей на более чем 100 рынках во всем мире.

i 800 Вт через микроинвертор и 2600 Вт через DELTA Pro 3
ii Из расчета 6 часов солнечного света в сутки и уровне потерь энергии 20 %: 3400 Вт × 6 ч × 0,8 = 16 320 Вт•ч
iii Выходная мощность микроинвертора: 800 Вт; выходная мощность EcoFlow DELTA Pro 3: 4000 Вт

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2493968/EcoFlow_IFA2024_Portable_Power.jpg

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