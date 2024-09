Společnost EcoFlow představila na veletrhu IFA 2024 čtyři nové řady přenosných napájecích stanic, zlatým hřebem byl solární bateriový systém pro domácnosti EcoFlow DELTA Pro 3

S unikátním systémem X-Core 3.0 a první pětihvězdičkovou certifikací rychlého a bezpečného nabíjení od společnosti SGS

Solární bateriový systém pro domácnosti EcoFlow DELTA Pro 3 : Dokonalá flexibilita pro energetickou nezávislost.

Řada EcoFlow RIVER 3 : Kompaktní a výkonné baterie pro venkovní použití.

Magnetická powerbanka EcoFlow RAPID : Revoluce v dobíjení na cestách.

Řada EcoFlow DELTA 3: Nejlepší rychlost nabíjení v oboru připravená na jakoukoli situaci.

DÜSSELDORF, Německo, 6. září 2024 /PRNewswire/ -- Společnost EcoFlow, jednička v oblasti přenosných zdrojů energie a řešení pro obnovitelnou energii, představila na veletrhu IFA solární bateriový systém pro domácnosti EcoFlow DELTA Pro 3 a tři nové řady přenosných napájecích stanic RIVER 3, RAPID a DELTA 3.

Zdokonalené jádro X-Core 3.0 a první pětihvězdičková certifikace nabíjení na světě

Tyto čtyři řady přenosných napájecích stanic, vybavené nejnovějším integrovaným systémem architektury X-Core 3.0 od společnosti EcoFlow, nabízejí jednoduché, flexibilní a spolehlivé napájení pro každý životní styl. Se svými více než 1000 patenty přináší systém X-Core 3.0 novou úroveň bezpečnosti, rychlosti nabíjení, výkonu, redukce hluku, inteligentní správy a dalších parametrů pro celé odvětví.

Za zmínku stojí, že společnost EcoFlow opět překonala své vlastní špičkové výkony v oblasti rychlého nabíjení. Zařízení DELTA 3 Plus získalo jako první na světě pětihvězdičkovou certifikaci rychlého a bezpečného nabíjení od společnosti SGS, přední testovací, kontrolní a certifikační společnosti se sídlem ve Švýcarsku. Díky tomu umožňuje plné nabití 1 kWh za pouhých 56 minut se zachováním optimálního stavu baterie i při intenzivním používání a znovu tak potvrzuje pozici společnosti EcoFlow jako lídra v oblasti energetických řešení.

DELTA Pro 3: Energeticky nezávislá domácnost snadno a rychle

Jednoduchá a flexibilní sestava bez odborné montáže

Solární bateriový systém pro domácnosti EcoFlow DELTA Pro 3 (EcoFlow DELTA Pro 3 Solar Home Battery System ) se skládá ze solárních panelů, přenosné napájecí stanice DELTA Pro 3 a mikroinvertoru EcoFlow PowerStream. Systém je vhodný pro vlastní instalaci uživatelem, bez nutnosti asistence odborných montérů či elektrikářů. Uživatelé jednoduše propojí mikroinvertor a stanici DELTA Pro 3 se solárními panely, zapojí mikroinvertor do domácí sítě a nakonec jej připojí ke stanici DELTA Pro 3.

Kromě solárního bateriového systému pro domácnosti zastane DELTA Pro 3 i funkci samostatné jednotky pro napájení domácích kanceláří, dílen, venkovních projektů či obytných aut a slibuje tak skutečně všestranné možnosti využití.

24hodinový zdroj energie pro skutečnou energetickou nezávislost

EcoFlow DELTA Pro 3 přináší skutečnou energetickou nezávislost díky technologii EcoFlow DualCharge a DualPower. Technologie DualCharge podporuje současný příkon solární energie z mikroinvertoru i stanice DELTA Pro 3 a dosahuje celkového příkonu 3400 Wi solární energie. Díky tomu dokáže systém denně vyprodukovat až 16 kWhii solární energie, což odpovídá energetickým potřebám průměrné domácnosti. Technologie DualPower umožňuje maximální výkon 4800 Wiii, dostačující pro napájení téměř všech domácích spotřebičů, včetně náročných zařízení, jako jsou klimatizace, topná tělesa a studniční čerpadla.

EcoFlow DELTA Pro 3 má základní kapacitu 4 kWh, kterou lze rozšířit na 12 kWh při samostatném použití a na 8 kWh v rámci solárního bateriového systému pro domácnost. Jediná jednotka dokáže např. napájet chladničku po dobu tří dnů a zajistit tak nepřetržité napájení i bez slunečního záření.

Vylepšené hospodaření s energií pro zařízení třetích stran

Pomocí chytrých zásuvek a aplikace EcoFlow mohou uživatelé sledovat a řídit spotřebu energie u každého spotřebiče, monitorovat zachycenou solární energii a vypočítávat úspory. Solární bateriový systém EcoFlow DELTA Pro 3 Home je navíc kompatibilní se zařízeními Shelly 3EM, Shelly Pro 3EM a Tibber Pulse, což umožňuje automatické přidělování energie.

Tichý a bezpečný rodinný systém

Solární bateriový systém pro domácnost EcoFlow DELTA Pro 3 splňuje nejpřísnější bezpečnostní normy v oboru. Je vyroben z lithium-železo-fosfátových (LFP) článků určených pro automobilový průmysl a vybaven prvním bateriovým blokem na trhu se stupněm krytí IP65, který zajišťuje odolnost proti nárazům, vodě, prachu a riziku požáru. Jeho novátorská konstrukce Cell-to-Chassis a pokročilý systém správy baterií zajišťují nepřetržité monitorování a zabezpečení. Díky technologii EcoFlow X-Quiet dosahuje hlučnost stanice DELTA Pro 3 pouhých 30 db a zaručuje tak nerušený klid vaší rodiny.

Řada RIVER 3: Kompaktní výkonné řešení pro venkovní dobrodružství

Řada EcoFlow RIVER 3 zahrnuje modely RIVER 3, RIVER 3 Plus, RIVER 3 Max a RIVER 3 Max Plus s kapacitou od 245Wh do 858Wh. Tyto modely jsou o 33 % menší oproti oborovému průměru a nabízejí maximální výkon 600 W, což z nich činí přenosné elektrocentrály s nejvyšším hodnocením ve své kapacitní řadě. Řada River 3 s technologií X-GaNPower od společnosti EcoFlow přináší první přenosnou nabíjecí stanici, která využívá ke zvýšení výkonu polovodičové materiály galium-nitrid (GaN) a slibuje tak dvojnásobnou dobu provozu pro spotřebiče s výkonem pod 100 W.

RAPID: revoluce v nabíjení na cestách

Magnetická powerbanka EcoFlow RAPID (EcoFlow RAPID Magnetic Power Bank) je k dispozici ve dvou variantách – 5000mAh a 10000mAh. Díky bezdrátovému nabíjení s certifikací Qi2, které je dvakrát rychlejší než Qi1, dokáže powerbanka RAPID Magnetic Power Bank nabít iPhone 15 z 0 na 50 % již za 44 minut. A pokud chcete nabíjet ještě rychleji, vestavěný rychlonabíjecí kabel USB-C poskytuje maximální výkon 65 W a nabije iPhone 15 Pro Max z 0 na 50 % za 30 minut. RAPID podporuje více nabíjecích protokolů, takže je kompatibilní s většinou přenosných zařízení včetně Macbooků, iPadů, Kindlů a fitness náramků.

Řada DELTA 3: Výkonná v každé situaci, připravená nabíjet za 30 minut

Řada EcoFlow DELTA 3 zahrnuje modely DELTA 3 a DELTA 3 Plus. DELTA 3 Plus se může pochlubit pětihvězdičkovou certifikací rychlého a bezpečného nabíjení od společnosti SGS a je nejrychleji nabíjející přenosnou napájecí stanicí na světě. Díky technologii X-Stream od společnosti EcoFlow dokáže DELTA 3 Plus nabít svou kapacitu 1024 Wh z 0 na 100 % za pouhých 56 minut. Díky pěti špičkovým způsobům nabíjení, včetně nabíjení střídavým proudem (AC), solárního nabíjení, generátoru, nabíjení v autě a vícenásobného nabíjení (AC + solární), výkonu 1800 W a kompaktnímu designu přináší DELTA 3 Plus flexibilní řešení napájení pro jakoukoli situaci.

Dostupnost

EcoFlow DELTA Pro 3 bude v EU k dispozici od 6. září za cenu 3299 EUR. Ve Spojeném království bude k dispozici později během 4. čtvrtletí. Řady EcoFlow RIVER 3, RAPID a DELTA 3 budou uvedeny na trh v EU a ve Spojeném království během 4. čtvrtletí 2024. Jejich ceny budou oznámeny při uvedení na trh.

Další informace naleznete na webu EcoFlow nebo portálu Amazon.

O společnosti EcoFlow

EcoFlow je přední dodavatel ekologických energetických řešení s vizí přinášet energii novému světu. Od svého založení v roce 2017 si společnost EcoFlow klade za cíl stát se spolehlivým a důvěryhodným energetickým společníkem pro jednotlivce a rodiny po celém světě a poskytovat dostupná a obnovitelná energetická řešení doma, venku i v mobilních prostorách. Dnes má společnost EcoFlow provozní ústředí v USA, Německu a Japonsku a poskytuje služby více než 3 milionům uživatelů na více než 100 trzích po celém světě.

i 800 W prostřednictvím mikroinvertoru a 2600 W prostřednictvím DELTA Pro 3

ii Za předpokladu 6 hodin slunečního svitu denně, při 20% ztrátě energie: 3400W × 6h × 0.8 = 16,320 Wh

iii Výkon mikroinvertoru: 800 W; výkon EcoFlow DELTA Pro 3: 4000 W

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2493968/EcoFlow_IFA2024_Portable_Power.jpg