EcoFlow prezentuje cztery nowe serie przenośnych stacji zasilania na targach IFA 2024, szczególną uwagę zwracając na system domowy EcoFlow DELTA Pro 3 Solar Home Battery System

Urządzenie wyposażone jest w wyjątkowy system X-Core 3.0 oraz posiada pierwszy 5-gwiazdkowy certyfikat SGS w zakresie szybkości i bezpieczeństwa ładowania .

. System domowy EcoFlow DELTA Pro 3 Solar Home Battery System: łatwość dostosowania do indywidualnych potrzeb w zakresie niezależności energetycznej.

Seria EcoFlow RIVER 3: akumulatory przeznaczone do użytku zewnętrznego – bardzo duże możliwości zawarte w małej, kompaktowej obudowie.

Powerbank EcoFlow RAPID Magnetic : nowa jakość ładowania w podróży.

: Seria EcoFlow DELTA 3: przeznaczone do różnych sytuacji użytkowych, zapewnia wiodące w branży szybkości ładowania.

DÜSSELDORF, Niemcy, 6 września 2024 r. /PRNewswire/ -- EcoFlow, lider przenośnych rozwiązań w zakresie zasilania i energetyki odnawialnej, wprowadził do swojej oferty nowy produkt: EcoFlow DELTA Pro 3 Solar Home Battery System. Premiera systemu miała miejsce na targach IFA, podczas których zaprezentowano również trzy nowe serie przenośnych stacji zasilania: RIVER 3 Series, RAPID i DELTA 3 Series.

Advanced X-Core 3.0 i pierwszy na świecie 5-gwiazdkowy certyfikat w zakresie ładowania

Każda z czterech przenośnych stacji ładowania wyposażona jest w najnowszą zintegrowaną architekturę EcoFlow – X-Core 3.0 – stanowiąc proste, elastyczne i niezawodne rozwiązania energetyczne dla każdego stylu życia. X-Core 3.0 to ponad tysiąc patentów i nowy standardy w branży, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, szybkość ładowania, moc, redukcję hałasu, inteligentne zarządzanie i inne parametry.

EcoFlow po raz kolejny pobiła własne rekordy branżowe w zakresie szybkości ładowania. Seria DELTA 3 Plus otrzymała pierwszy na świecie 5-gwiazdkowy certyfikat w zakresie szybkości i bezpieczeństwa ładowania, przyznany przez SGS – mieszczącą się w Szwajcarii międzynarodową firmę świadczącą usługi w zakresie testowania, inspekcji i certyfikacji. Osiągnięcie to oznacza możliwość pełnego naładowania (1kWh) w ciągu zaledwie 56 minut przy zachowaniu optymalnej kondycji akumulatora nawet w warunkach intensywnego użytkowania. Tym samym EcoFlow umacnia się w pozycji lidera branży rozwiązań energetycznych.

DELTA Pro 3: łatwość uzyskania niezależności energetycznej domu

Prostota i elastyczność instalacji – zrób to sam

W skład systemu domowego EcoFlow DELTA Pro 3 Solar Home Battery System wchodzą panele słoneczne, przenośna stacja zasilania DELTA Pro 3 oraz opracowany przez EcoFlow mikrofalownik PowerStream. System zaprojektowano tak, by użytkownik mógł go zainstalować samodzielnie, bez potrzeby angażowania monterów lub elektryków. Mikrofalownik i stację DELTA Pro 3 wystarczy połączyć z panelami słonecznymi, następnie przyłączając mikrofalownik do sieci domowej, a na koniec podłączając go do stacji DELTA Pro 3.

Poza pełnieniem funkcji domowego akumulatora energii solarnej DELTA Pro 3 sprawdzi się również jako autonomiczny moduł zasilający domowe biuro, warsztat, urządzenia stosowane w projektach realizowanych na zewnątrz czy urządzenia w kamperze, zapewniając dużą wszechstronność.

Całodobowe zasilanie – prawdziwa niezależność energetyczna

EcoFlow DELTA Pro 3 daje prawdziwą niezależność energetyczną dzięki opracowanym przez EcoFlow technologiom DualCharge i DualPower Technology. Technologia DualCharge pozwala na jednoczesne ładowanie słoneczne zarówno z mikrofalownika, jak i DELTA Pro 3, zapewniając łączną moc wejściową na poziomie 3,400Wi. Dzięki temu system jest w stanie wygenerować nawet 16kWhii energii ze słońca dziennie, a więc ilości wystarczającej do zaspokojenia potrzeb energetycznych przeciętnego gospodarstwa domowego. Z kolei technologia DualPower Technology pozwala uzyskać maksymalną moc wyjściową na poziomie 4,800Wiii – wystarczająco dużo, by zasilić wszystkie urządzenia domowe, w tym najbardziej energochłonne: klimatyzatory, grzejniki czy pompy głębinowe.

Bazowa pojemność stacji EcoFlow DELTA Pro 3 wynosi 4kWh, ale można ją zwiększyć do 12kWh w przypadku eksploatacji jako autonomicznego modułu i 8kWh w przypadku użycia jako domowego akumulatora solarnego. Jeden moduł wystarczy do zasilania lodówki przez 3 dni, zapewniając stały dopływ energii nawet przy braku światła słonecznego.

Sprawniejsze zarządzanie energią przy użyciu urządzeń zewnętrznych producentów

EcoFlow stworzyła wtyczki i aplikacje, które pozwalają użytkownikom monitorować i kontrolować zużycie energii w każdym urządzeniu, a także śledzić ilość wychwytywanej energii ze słońca i obliczać uzyskiwane oszczędności. Co więcej, system domowy EcoFlow DELTA Pro 3 Solar Home Battery System jest kompatybilny z miernikami energii Shelly 3EM, Shelly Pro 3EM oraz Tibber Pulse, umożliwiając automatyczny przydział energii.

System odpowiedni dla rodziny – bezpieczny i cichy

EcoFlow DELTA Pro 3 Solar Home Battery System spełnia najwyższe branżowe normy bezpieczeństwa. Zastosowano w nim ogniwa litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP) klasy motoryzacyjnej, a także akumulator, który jako pierwszy w branży posiada stopień ochrony IP65, gwarantując odporność na wstrząsy, wodę i pył oraz ochronę przeciwpożarową. Pionierska konstrukcja Cell-to-Chassis (ogniwo do obudowy) oraz nowoczesny system zarządzania akumulatorem zapewniają nadzór i ochronę przez całą dobę. Dzięki opracowanej przez EcoFlow technologii X-Quiet poziom natężenia dźwięku generowanego przez DELTA Pro 3 wynosi zaledwie 30 dB, a więc praca systemu jest zupełnie nieuciążliwa dla domowników.

Seria RIVER 3: bardzo duże możliwości zawarte w małe obudowie – rozwiązanie idealnie sprawdzające się w plenerze

Seria EcoFlow RIVER 3 obejmuje modele RIVER 3, RIVER 3 Plus, RIVER 3 Max oraz RIVER 3 Max Plus. Ich pojemność wynosi od 245 Wh do 858 Wh. Są one o 33% mniejsze w porównaniu do przeciętnych rozmiarów tego typu urządzeń, charakteryzując się maksymalną mocą wyjściową na poziomie 600 W, co sytuuje je na najwyższej półce pod względem wydajności znamionowej przenośnych stacji zasilania w tym przedziale mocy. Seria RIVER 3 bazuje na stworzonej przez EcoFlow technologii X-GaNPower i jest pierwszą przenośną stacją zasilania, w której dla wyższej wydajności zastosowano półprzewodniki azotkowe (GaN), dwukrotnie zwiększając czas pracy urządzeń o mocy poniżej 100W.

RAPID: rewolucja w ładowaniu podczas podróży

Powerbank EcoFlow RAPID Magnetic dostępny jest w dwóch wariantach: 5000mAh i 10000mAh. Urządzenie działa w standardzie Qi2, co oznacza dwukrotnie szybsze ładowanie bezprzewodowe w porównaniu do Qi1. Naładowanie iPhona 15 powerbankiem EcoFlow RAPID Magnetic z poziomu 0% do 50% zajmuje 44 minuty. Dla tych, którzy potrzebują jeszcze większej szybkości ładowania, urządzenie wyposażono w kabel USB-C, który pozwala uzyskać maksymalną moc wyjściową rzędu 65 W, ładując iPhona 15 Pro Max z poziomu 0% do 50% w ciągu 30 minut. RAPID obsługuje różne protokoły ładowania, będąc kompatybilnym z większością urządzeń przenośnych, w tym Macbookami, iPadami, Kindle czy opaskami sportowymi.

Seria DELTA 3: 30 minut na pełne naładowanie w każdej sytuacji użytkowej

W skład serii EcoFlow DELTA 3 wchodzą modele DETAL 3 i DELTA 3 Plus. DELTA 3 Plus posiada przyznany przez SGS 5-gwiazdkowy certyfikat w zakresie szybkości i bezpieczeństwa ładowania, co czyni ją najszybszą na świecie przenośną stacją ładowania. Dzięki opracowanej przez EcoFlow technologii X-Stream DELTA 3 Plus ładuje się z poziomu 0% do 100% (1024Wh) w ciągu zaledwie 56 minut. DELTA 3 Plus to elastyczne rozwiązanie do zasilania, które sprawdzi się w każdej sytuacji. Zawdzięcza to pięciu najpopularniejszym w branży metodom ładowania, w tym AC, z panelami solarnymi, agregatami, akumulatorami samochodowymi i Multi-Charging (AC + panele), oraz mocy wyjściowej 1800W i kompaktowej konstrukcji.

Dostępność

EcoFlow DELTA Pro 3 trafi do sprzedaży w UE dnia 6 września i będzie dostępny w cenie 3299 EUR. Na rynek brytyjski trafi nieco później, w IV kw. Modele z serii RIVER 3, RAPID i DELTA 3 trafią do sprzedaży w UE i Wielkiej Brytanii w IV kw. 2024 r. Ich ceny zostaną ogłoszone w dniach premiery.

Więcej informacji można znaleźć na stronie EcoFlow lub na Amazonie.

Ecoflow

EcoFlow to czołowy producent ekologicznych rozwiązań energetycznych tworzonych z myślą o wyzwaniach współczesności. Od czasu powstania w 2017 r. firma EcoFlow wypracowuje renomę godnego zaufania producenta rozwiązań do zastosowań indywidualnych i rodzinnych na całym świecie, dostarczając przystępne i bazujące na odnawialnych źródłach rozwiązania energetyczne do zastosowań domowych, zewnętrznych i mobilnych. Obecnie EcoFlow posiada siedziby w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Japonii, dostarczając produkty dla przeszło 3 mln użytkowników na ponad 100 rynkach całego świata.

i 800W z mikrofalownikiem i 2600W z DELTA Pro 3

ii Przy 6 godzinach światła słonecznego dziennie i współczynniku łącznej straty energii na poziomie 20%: 3400W × 6h × 0.8 = 16 320Wh

iii Moc wyjściowa mikrofalownika: 800W; moc wyjściowa EcoFlow DELTA Pro 3: 4000W

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2493968/EcoFlow_IFA2024_Portable_Power.jpg