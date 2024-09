IFA 2024: EcoFlow dévoile quatre nouvelles séries de stations électriques portables, dont le système de batterie solaire domestique EcoFlow DELTA Pro 3

Ces nouvelles stations sont équipées du système unique X-Core 3.0 et dotées de la première certification de charge rapide et sûre classée 5 étoiles par SGS.

Le système de batterie solaire domestique EcoFlow DELTA Pro 3 offre une personnalisation transparente pour l'indépendance énergétique.

La série EcoFlow RIVER 3 comprend des batteries compactes mais puissantes conçues pour une utilisation en extérieur.

L'EcoFlow RAPID Magnetic Power Bank transforme les expériences de charge en déplacement.

La série EcoFlow DELTA 3 est adaptée à divers scénarios du quotidien avec des vitesses de charge inégalées dans l'industrie.

DÜSSELDORF, Allemagne, 6 septembre 2024 /PRNewswire/ -- EcoFlow, leader en matière de solutions d'alimentation portable et d'énergie renouvelable, lance le système de batterie solaire domestique EcoFlow DELTA Pro 3 à l'IFA, ainsi que trois nouvelles séries de stations d'alimentation portables : les séries RIVER 3, RAPID et DELTA 3.

Technologie X-Core 3.0 avancée et première certification de charge 5 étoiles au monde

Ces quatre séries de stations d'alimentation portables, équipées du dernier système d'architecture intégrée X-Core 3.0 d'EcoFlow, offrent des solutions d'alimentation simples, flexibles et fiables pour tous les styles de vie. Avec plus de 1 000 brevets, X-Core 3.0 établit de nouvelles références industrielles en matière de sécurité, de vitesse de charge, de puissance, de réduction du bruit, de gestion intelligente, etc.

EcoFlow dépasse une fois de plus ses propres capacités de charge rapide, qui sont les meilleures du secteur. La DELTA 3 Plus a obtenu la première certification 5 étoiles au monde pour une charge rapide et sûre de la part de SGS, la première société de test, d'inspection et de certification basée en Suisse. Ce résultat permet une charge complète de 1 kWh en seulement 56 minutes, tout en préservant la santé optimale de la batterie, même en cas d'utilisation intensive, ce qui renforce la position d'EcoFlow en tant que leader de l'industrie des solutions énergétiques.

DELTA Pro 3 : L'indépendance énergétique de votre maison en toute simplicité

Installation facile et flexible

Le système de batterie solaire domestique EcoFlow DELTA Pro 3 comprend des panneaux solaires, la station électrique portable DELTA Pro 3 et le micro-onduleur PowerStream d'EcoFlow. Ce système facile à bricoler ne nécessite ni installateur ni électricien. Il suffit de connecter le micro-onduleur et DELTA Pro 3 aux panneaux solaires, de relier le micro-onduleur au réseau.

Au-delà de son rôle de système de batterie solaire domestique, la DELTA Pro 3 peut fonctionner comme une unité autonome pour alimenter les bureaux à domicile, les ateliers, les projets en plein air et est également idéale pour la vanlife, offrant ainsi des options d'utilisation polyvalentes.

Une autonomie de 24 heures pour une véritable indépendance énergétique

La DELTA Pro 3 d'EcoFlow permet une véritable indépendance énergétique grâce aux technologies DualCharge et DualPower d'EcoFlow. La technologie DualCharge prend en charge l'apport solaire simultané du micro-onduleur et de la DELTA Pro 3, ce qui permet d'obtenir un apport solaire total de 3 400W1. Le système peut ainsi générer jusqu'à 16 kWh2 d'énergie solaire par jour, ce qui correspond aux besoins énergétiques d'un ménage moyen. La technologie DualPower permet d'atteindre une puissance maximale de 4 800 W3, ce qui permet d'alimenter presque tous les appareils domestiques, y compris les appareils lourds tels que les climatiseurs, les chauffages et les pompes de puits.

Avec une capacité de base de 4 kWh, l'EcoFlow DELTA Pro 3 est extensible à 12 kWh en tant qu'unité autonome et à 8 kWh lorsqu'elle est utilisée en tant que système de batterie solaire domestique. Elle peut alimenter un réfrigérateur pendant trois jours avec une seule unité, assurant ainsi une alimentation électrique continue même sans soleil.

Une gestion de l'énergie améliorée avec des appareils tiers

Grâce aux prises intelligentes et à l'application EcoFlow, les utilisateurs peuvent surveiller et contrôler la consommation d'énergie de chaque appareil, suivre l'énergie solaire captée et calculer les économies réalisées. En outre, le système de batterie solaire domestique EcoFlow DELTA Pro 3 est compatible avec Shelly 3EM, Shelly Pro 3EM et Tibber Pulse, ce qui permet une allocation automatique de l'énergie.

Un système adapté à la famille, sûr et silencieux

Le système de batterie solaire domestique EcoFlow DELTA Pro 3 répond aux normes de sécurité les plus strictes de l'industrie. Fabriqué avec des cellules LFP de qualité automobile, il est doté du premier bloc-batterie IP65 du marché, garantissant une résistance aux chocs, à l'eau, à la poussière et aux risques d'incendie. Sa construction pionnière Cell-to-Chassis et son système avancé de gestion de la batterie assurent une surveillance et une protection 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avec un niveau de bruit aussi bas que 30 db, grâce à la technologie X-Quiet d'EcoFlow, la DELTA Pro 3 offre la tranquillité d'esprit à toutes les familles.

La série RIVER 3 : Des solutions compactes et puissantes pour les aventures en plein air

La série EcoFlow RIVER 3 comprend les modèles RIVER 3, RIVER 3 Plus, RIVER 3 Max et RIVER 3 Max Plus, avec des capacités allant de 245Wh à 858Wh. Ces modèles sont 33% plus petits que la moyenne de l'industrie et offrent une puissance maximale de 600W, ce qui en fait les centrales électriques portables les mieux notées dans leur gamme de capacité.

Dotée de la technologie X-GaNPower d'EcoFlow, la série RIVER 3 est la première centrale électrique portable à utiliser des matériaux semi-conducteurs GaN pour un meilleur rendement, permettant de doubler l'autonomie des appareils de moins de 100W.

RAPID : la révolution de la charge en déplacement

La banque d'énergie magnétique EcoFlow RAPID est disponible en deux versions : 5000mAh et 10000mAh. Grâce à la recharge sans fil certifiée Qi2, deux fois plus rapide que la Qi1, le RAPID Magnetic Power Bank peut recharger un iPhone 15 de 0 à 50 % en 44 minutes. Pour une charge encore plus rapide, le câble USB-C à charge rapide intégré fournit une puissance maximale de 65 W, permettant de charger un iPhone 15 Pro Max de 0 à 50 % en 30 minutes. RAPID prend en charge plusieurs protocoles de charge, ce qui le rend compatible avec la plupart des appareils portables, notamment les Macbooks, les iPads, les Kindles et les bracelets de fitness.

La série DELTA 3 : Pour tous les cas de figure, prêt à fonctionner en 30 minutes

La série DELTA 3 d'EcoFlow comprend les DELTA 3 et DELTA 3 Plus. Avec une certification de charge rapide et sûre de 5 étoiles par SGS, DELTA 3 Plus est la station d'alimentation portable la plus rapide au monde. Grâce à la technologie X-Stream d'EcoFlow, la DELTA 3 Plus peut charger sa capacité de 1 024 Wh de 0 à 100 % en seulement 56 minutes. Avec cinq méthodes de charge de pointe, dont le courant alternatif, le courant solaire, le générateur, la charge de voiture et la charge multiple (courant alternatif + courant solaire), une puissance de 1 800 W et un design compact, la DELTA 3 Plus offre une solution d'alimentation flexible pour tout type d'environnement.

Disponibilité

L'EcoFlow DELTA Pro 3 sera disponible en Europe à partir du 6 septembre au prix de 3 299 euros sur le site officiel d'EcoFlow et Amazon.

à partir du 6 septembre au prix de 3 sur le site officiel d'EcoFlow et Amazon. La série RIVER 3, la série RAPID et la série DELTA 3 seront disponibles en Europe au 4ème trimestre 2024, leurs prix seront révélés le jour de leur disponibilité.

À propos d'EcoFlow

EcoFlow est une entreprise leader dans le domaine des solutions énergétiques écologiques avec la vision d'alimenter un nouveau monde. Depuis sa fondation en 2017, EcoFlow vise à devenir un compagnon énergétique fiable et de confiance pour les individus et les familles à travers le monde, en fournissant des solutions d'énergie accessibles et renouvelables à la maison, à l'extérieur et dans les espaces mobiles. Aujourd'hui, avec des sièges opérationnels situés aux États-Unis, en Allemagne et au Japon, EcoFlow a autonomisé plus de 3 millions d'utilisateurs dans plus de 100 marchés à travers le monde.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site officiel d'EcoFlow : www.ecoflow.com/fr

1 800 W par le micro-onduleur et 2 600 W par la DELTA Pro 3

2 Sur la base de 6 heures d'ensoleillement quotidien, avec une perte d'énergie de 20 % : 3400W × 6h × 0,8 = 16 320Wh

3 Puissance du micro-onduleur : 800W ; puissance de l'EcoFlow DELTA Pro 3 : 4000W

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2493968/EcoFlow_IFA2024_Portable_Power.jpg