EcoFlow svela quattro nuove serie di power station portatili a IFA 2024, con focus sul sistema a batteria solare per la casa EcoFlow DELTA Pro 3

DÜSSELDORF, Germania, 6 settembre 2024 /PRNewswire/ -- EcoFlow, leader nel campo delle soluzioni per l'alimentazione portatile e dell'energia rinnovabile, ha lanciato a IFA il sistema a batteria solare per la casa EcoFlow DELTA Pro 3, insieme ad altre tre nuove serie di power station portatili: le serie RIVER 3, RAPID e DELTA 3.

Sistema avanzato X-CORE 3.0 e primissima certificazione a 5 stelle al mondo per la ricarica

Queste quattro serie di power station portatili, dotate del nuovo sistema integrato X-Core 3.0, offrono soluzioni energetiche semplici, flessibili e adatte a ogni stile di vita. Con oltre 1.000 brevetti, X-Core 3.0 ridefinisce gli standard del settore nel campo della sicurezza, della velocità di ricarica, della potenza, della riduzione del rumore, della gestione intelligente e molto altro ancora.

In particolare, EcoFlow ha superato ancora una volta se stessa in quanto a velocità di ricarica. DELTA 3 Plus ha ottenuto la prima certificazione di ricarica rapida e sicura a 5 stelle da parte di SGS, la principale azienda che si occupa di eseguire test, ispezioni e certificazioni, con sede in Svizzera. Ciò significa che è possibile effettuare una ricarica completa di 1 kWh in soli 56 minuti, preservando al contempo lo stato della batteria, anche in caso di uso frequente, e consolidando ulteriormente EcoFlow come azienda leader nel settore delle soluzioni energetiche.

DELTA Pro 3: Rendi la tua casa indipendente dal punto di vista energetico con facilità

Facile e flessibile

Il sistema a batteria solare per la casa EcoFlow DELTA Pro 3 comprende pannelli solari, la power station portatile DELTA Pro 3 e il microinverter EcoFlow PowerStream. Basta solo connettere il microinverter e DELTA Pro 3 ai pannelli solari, collegare il microinverter alla rete di casa e infine connetterlo a DELTA Pro 3.

Oltre alla sua funzione di sistema domestico a batteria solare, DELTA Pro 3, grazie alle sue versatili opzioni d'uso, può essere adottato come unità indipendente per l'alimentazione di uffici casalinghi, laboratori, progetti outdoor e vanlife.

Fornitura di energia 24 ore su 24, per una vera indipendenza energetica

Grazie alle tecnologie di Doppia ricarica e DualPower, EcoFlow DELTA Pro 3 consente di raggiungere la vera indipendenza energetica. La tecnologia di Doppia ricarica supporta contemporaneamente l'ingresso solare proveniente dal microinverter e da DELTA Pro 3, raggiungendo così un ingresso solare totale di 3.400 W(i). Ciò consente al sistema di generare fino a 16 kWh(ii) di energia solare al giorno, ossia una quantità sufficiente a soddisfare le esigenze di approvvigionamento di un nucleo familiare medio. La tecnologia DualPower consente un'uscita massima di 4.800 W(iii) e riesce quindi ad alimentare quasi tutti gli elettrodomestici di casa, inclusi i dispositivi ad alto consumo come condizionatori, stufe e pompe per pozzi.

La capacità di base di 4 kWh di EcoFlow DELTA Pro 3 può essere estesa a 12 kWh, se viene usato come unità indipendente, e a 8 kWh, se viene usato come sistema domestico a batteria solare. Può alimentare un frigorifero per tre giorni con una singola unità, garantendo un'alimentazione senza interruzioni anche in mancanza di luce solare.

Gestione dell'energia potenziata con dispositivi di terzi

Usando le prese intelligenti e l'app EcoFlow, è possibile monitorare il consumo energetico di ogni apparecchiatura, tenere traccia della quantità di energia solare immagazzinata e calcolare i risparmi. Inoltre, il sistema a batteria solare per la casa EcoFlow DELTA Pro 3 è compatibile con Shelly 3EM, Shelly Pro 3EM e Tibber Pulse, consentendo una distribuzione automatica dell'energia.

Un sistema sicuro e silenzioso adatto alle famiglie

Il sistema a batteria solare per la casa EcoFlow DELTA Pro 3 soddisfa i più alti standard del settore in materia di sicurezza. Realizzato con celle LFP di classe automobilistica, costituisce il primo pacco batteria del settore con grado di protezione IP65, che garantisce resistenza contro i rischi legati a urti, acqua, polvere e incendi. La sua innovativa tecnologia CTC (Cell-To-Chassis) e il sistema di gestione della batteria avanzato assicurano monitoraggio e protezione 24 ore su 24. Con un livello di rumorosità di soli 30 dB, grazie alla tecnologia EcoFlow X-Quiet, DELTA Pro 3 garantisce tranquillità a qualsiasi famiglia.

Serie RIVER 3: Soluzioni potenti ma compatte per le avventure all'aperto

La serie EcoFlow RIVER 3 comprende RIVER 3, RIVER 3 Plus, RIVER 3 Max e RIVER 3 Max Plus, con una fornitura di energia che spazia dai 245 Wh agli 858 Wh. Le dimensioni di questi modelli sono più contenute del 33% rispetto alla media del settore e offrono un'uscita massima di 600 W; sono perciò le power station portatili più apprezzate nel loro range di potenza. La serie RIVER 3 si avvale della tecnologia EcoFlow X-GaNPower ed è la prima power station portatile a utilizzare materiali semiconduttori con nitruro di gallio per una maggiore efficienza, offrendo così il doppio di autonomia per le apparecchiature sotto i 100 W.

RAPID: Una rivoluzione per la ricarica in viaggio

La power bank magnetica EcoFlow RAPID è disponibile in due varianti: 5.000 mAh e 10.000 mAh. Con una ricarica wireless certificata Qi2, due volte più veloce rispetto a Qi1, la power bank magnetica RAPID può caricare un iPhone 15 da 0 a 50% in 44 minuti. Per ricaricare in maniera ancora più rapida, si può usare il cavo integrato USB-C, che offre un'uscita massima di 65 W e può caricare un iPhone 15 Pro Max da 0 a 50% in 30 minuti. RAPID supporta diversi protocolli di ricarica ed è dunque compatibile con la maggior parte dei dispositivi portatili, inclusi Macbook, iPad, Kindle e smartband.

Serie DELTA 3: La ricarica più veloce del settore adatta a svariate situazioni

La serie EcoFlow DELTA 3 comprende DELTA 3 e DELTA 3 Plus. DELTA 3 ha ottenuto la prima certificazione di ricarica rapida e sicura a 5 stelle da parte di SGS ed è la power station portatile con la ricarica più veloce al mondo. DELTA 3 Plus si avvale della tecnologia EcoFlow X-Stream e può ricaricare la propria capacità di 1.024 Wh da 0 a 100% in soli 56 minuti. Grazie ai suoi cinque metodi di ricarica all'avanguardia nel settore, tra cui CA, solare, generatore, ricarica da auto e multicarica (CA + solare), con un'uscita di 1.800 W e un design compatto, DELTA 3 Plus offre una soluzione energetica flessibile in qualsiasi situazione.

Disponibilità

EcoFlow DELTA Pro 3 sarà disponibile nell'UE a partire dal 6 settembre 2023, al prezzo di 3.299 €. Il lancio delle serie EcoFlow RIVER 3, RAPID e DELTA 3 nell'UE è previsto per il quarto trimestre del 2024. I prezzi di queste serie verranno annunciati nelle rispettive date di lancio.

(i) 800 W tramite il microinverter e 2.600 W tramite DELTA Pro 3

(ii) Valore basato su 6 ore di irraggiamento solare giornaliero, con una dispersione del 20%: 3.400 W ×6 h × 0,8 = 16.320 Wh

(iii) Uscita del microinverter: 800 W; uscita di EcoFlow DELTA Pro 3: 4.000 W

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2493968/EcoFlow_IFA2024_Portable_Power.jpg