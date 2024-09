EcoFlow predstavuje štyri nové série prenosných elektrární na IFA 2024, pričom vyzdvihuje systém solárnych domácich batérií EcoFlow DELTA Pro 3

Vybavený jedinečným systémom X-Core 3.0 a prvou 5-hviezdičkovou certifikáciou rýchleho a bezpečného nabíjania od SGS

Systém solárnych domácich batérií EcoFlow DELTA Pro 3 : ponúka bezproblémové prispôsobenie pre energetickú nezávislosť.

Séria EcoFlow RIVER 3 : kompaktné, ale výkonné batérie určené pre vonkajšie použitie.

Magnetická energetická banka EcoFlow RAPID : transformuje zážitok z nabíjania na cestách.

Séria EcoFlow DELTA 3 : prispôsobená rôznym scenárom so špičkovými rýchlosťami nabíjania v odvetví.

DÜSSELDORF, Nemecko, 6. septembra 2024 /PRNewswire/ -- EcoFlow, líder v oblasti prenosných riešení na napájanie a obnoviteľnú energiu, uviedol na IFA systém solárnych domácich batérií EcoFlow DELTA Pro 3 spolu s tromi novými sériami prenosných elektrární: série RIVER 3, RAPID a série DELTA 3.

Pokročilý X-Core 3.0 a prvá certifikácia nabíjania s 5 hviezdičkami na svete

Tieto štyri série prenosných elektrární, vybavené najnovším systémom integrovanej architektúry X-Core 3.0 od spoločnosti EcoFlow, ponúkajú jednoduché, flexibilné a spoľahlivé riešenia napájania pre každý životný štýl. S viac ako 1 000 patentmi zavádza X-Core 3.0 nové priemyselné štandardy v oblasti bezpečnosti, rýchlosti nabíjania, výkonu, redukcie hluku, inteligentného hospodárenia s energiou a ďalších.

Je pozoruhodné, že spoločnosť EcoFlow opäť prekonala svoje vlastné špičkové schopnosti rýchleho nabíjania v odvetví. Technológia DELTA 3 Plus získala ako prvá na svete 5-hviezdičkovú certifikáciu za rýchle a bezpečné nabíjanie od SGS, poprednej testovacej, kontrolnej a certifikačnej spoločnosti so sídlom vo Švajčiarsku. Tento úspech umožňuje plné nabitie na 1 kWh len za 56 minút pri zachovaní optimálneho stavu batérie aj pri rozsiahlom používaní, čo ďalej upevňuje pozíciu spoločnosti EcoFlow ako lídra v odvetví energetických riešení.

DELTA Pro 3: dosiahnite energetickú nezávislosť domova s ľahkosťou

Jednoduché a flexibilné nastavenie vlastnými rukami

Systém solárnych domácich batérií EcoFlow DELTA Pro 3 obsahuje solárne panely, prenosnú elektráreň DELTA Pro 3 a mikroinvertor PowerStream od EcoFlow. Tento systém, vhodný pre domácich majstrov, nevyžaduje žiadnych inštalatérov ani elektrikárov. Používatelia jednoducho prepoja mikroinvertor a DELTA Pro 3 so solárnymi panelmi, zapoja mikroinvertor do domácej siete a nakoniec ho pripoja k DELTA Pro 3.

Okrem svojej úlohy ako systému solárnej domácej batérie môže DELTA Pro 3 fungovať aj ako samostatná jednotka na napájanie domácich kancelárií, dielní, vonkajších projektov a keď bývate v aute, pričom ponúka všestranné možnosti využitia.

24-hodinové napájanie pre skutočnú energetickú nezávislosť

EcoFlow DELTA Pro 3 dosahuje skutočnú energetickú nezávislosť vďaka technológii EcoFlow DualCharge a DualPower. Technológia DualCharge podporuje súbežný solárny príkon z mikroinvertora aj DELTA Pro 3, čím sa dosahuje celkový solárny príkon 3 400 Wi. To umožňuje systému generovať až 16 kWhii slnečnej energie denne, čím pokryje energetické potreby priemernej domácnosti. Technológia DualPower umožňuje maximálny výkon 4 800 Wiii, čím dokáže napájať takmer každý domáci spotrebič vrátane vysokovýkonných zariadení, ako sú klimatizácie, ohrievače a čerpadlá studní.

So základnou kapacitou 4 kWh je možné EcoFlow DELTA Pro 3 rozšíriť na 12 kWh ako samostatnú jednotku a 8 kWh pri použití ako systém solárnych domácich batérií. Dokáže napájať chladničku tri dni s jedinou jednotkou, čím zaistí nepretržité napájanie aj bez slnečného žiarenia.

Vylepšené hospodárenie s energiou u zariadení tretích strán

Pomocou inteligentných zásuviek a aplikácie EcoFlow môžu používatelia monitorovať a kontrolovať spotrebu energie každého zariadenia, sledovať zachytenú slnečnú energiu a vypočítať úspory. Systém solárnej domácej batérie EcoFlow DELTA Pro 3 je navyše kompatibilný so zariadením Shelly 3EM, Shelly Pro 3EM a Tibber Pulse, čo umožňuje automatické rozdeľovanie energie.

Systém vhodný pre rodinu, ktorý je bezpečný a tichý

Systém solárnej domácej batérie EcoFlow DELTA Pro 3 spĺňa najvyššie bezpečnostné štandardy v tomto odvetví. Je vyrobený s článkami LFP automobilovej triedy a je vybavený prvou batériou s krytím IP65 v odvetví, ktorá zaisťuje odolnosť voči rizikám spojeným s nárazom, vodou, prachom a požiarom. Jeho priekopnícka konštrukcia Cell-to-Chassis a pokročilý systém hospodárenia s batériou poskytujú nepretržité monitorovanie a ochranu. S hlučnosťou len 30 db, vďaka technológii X-Quiet od EcoFlow, prináša DELTA Pro 3 pokoj do každej rodiny.

Séria RIVER 3: kompaktné, ale výkonné riešenia pre outdoorové dobrodružstvá

Séria EcoFlow RIVER 3 zahŕňa RIVER 3, RIVER 3 Plus, RIVER 3 Max a RIVER 3 Max Plus s kapacitou od 245 Wh do 858 Wh. Tieto modely sú o 33 % menšie ako priemer v odvetví a ponúkajú maximálny výkon 600 W, čo z nich robí prenosné elektrárne s najvyšším hodnotením v ich kapacitnom rozsahu. Vďaka technológii X-GaNPower EcoFlow je séria RIVER 3 prvou prenosnou elektrárňou, ktorá využíva polovodičové materiály GaN pre vyššiu účinnosť a poskytuje dvojnásobnú dobu chodu pre zariadenia do 100 W.

RAPID: revolúcia nabíjania na cestách

Magnetická energetická banka EcoFlow RAPID je dostupná v dvoch variantoch: 5 000 mAh a 10 000 mAh. Vďaka bezdrôtovému nabíjaniu s certifikáciou Qi2, ktoré je dvakrát rýchlejšie ako Qi1, dokáže magnetická energetická banka RAPID nabiť iPhone 15 z 0 na 50 % za 44 minút. Pre ešte rýchlejšie nabíjanie poskytuje vstavaný rýchlonabíjací kábel USB-C maximálny výkon 65 W, čím sa iPhone 15 Pro Max nabije z 0 na 50 % za 30 minút. Energetická banka RAPID podporuje viacero protokolov nabíjania, vďaka čomu je kompatibilná s väčšinou prenosných zariadení vrátane zariadení ako Macbook, iPad, Kindle a fitness náramky.

Séria DELTA 3: pre akýkoľvek scenár, napájanie pripravené za 30 minút

Séria EcoFlow DELTA 3 zahŕňa DELTA 3 a DELTA 3 Plus. Vďaka 5-hviezdičkovej certifikácii rýchleho a bezpečného nabíjania od SGS je DELTA 3 Plus najrýchlejšie nabíjanou prenosnou elektrárňou na svete. Využitím technológie X-Stream od EcoFlow dokáže DELTA 3 Plus nabiť svoju kapacitu 1 024 Wh z 0 na 100 % len za 56 minút. S piatimi poprednými metódami nabíjania, vrátane striedavého prúdu, solárneho nabíjania, generátora, nabíjania auta a multi nabíjania (striedavý prúd + solárne), výkonom 1 800 W a kompaktným dizajnom ponúka DELTA 3 Plus flexibilné riešenie napájania pre akékoľvek nastavenie.

Dostupnosť

EcoFlow DELTA Pro 3 bude v EÚ k dispozícii od 6. septembra za cenu 3 299 EUR. Vo Veľkej Británii bude k dispozícii neskôr vo 4. štvrťroku. Série EcoFlow RIVER 3, RAPID a DELTA 3 sú naplánované na uvedenie na trh v EÚ a Spojenom kráľovstve v priebehu 4. štvrťroka 2024. Ceny týchto sérií budú oznámené v príslušných dátumoch uvedenia.

Viac informácií nájdete na webovej lokalite EcoFlow alebo na Amazone.

O spoločnosti EcoFlow

EcoFlow je popredná spoločnosť zaoberajúca sa ekologickými energetickými riešeniami s víziou poháňať nový svet. Od svojho založenia v roku 2017 si EcoFlow kladie za cieľ stať sa spoľahlivým a dôveryhodným energetickým spoločníkom pre jednotlivcov a rodiny na celom svete a poskytovať prístupné a obnoviteľné riešenia energie doma, vonku a v mobilných priestoroch. Dnes má spoločnosť EcoFlow prevádzkové ústredie v USA, Nemecku a Japonsku a poskytla energiu už pre viac ako 3 milióny používateľov na viac ako 100 trhoch po celom svete.

i 800 W cez mikroinvertor a 2 600 W cez DELTA Pro 3

ii Na základe 6-hodinového denného slnečného svitu s 20 % stratou energie: 3 400 W × 6 h × 0,8 = 16 320 Wh

iii Výkon mikroinvertora: 800 W; výkon EcoFlow DELTA Pro 3: 4 000 W

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2493968/EcoFlow_IFA2024_Portable_Power.jpg