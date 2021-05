5. kongres WIC: Na čele inovácií

Konferencia WIC, ktorá sa uskutoční už piaty krát, sa neustále aktualizuje. Tento rok bude okrem tradičných sérií konferencií, výstav, súťaží a skúseností s inteligentnými technológiami - podľa požiadaviek riadenia pandémie - zriadený špeciálny výstavný priestor pre hosťujúce mestá a čestné krajiny a na návštevu budú pozvaní medzinárodní hostia, ktorí môžu navštíviť výstavu a zdieľať svoju múdrosť. Okrem toho sa tento rok Medzinárodný kongres inteligentných športov, každoročné podujatie, ktoré sa koná počas WIC, prvýkrát pripojí k svetoznámej regionálnej súťaži Tencent Esports Honor of Kings v severnej Číne, s cieľom preskúmať nové oblasti a prilákať mladšiu generáciu. Všetky tieto zmeny zodpovedajú téme WIC „Nová éra inteligencie: Posilnenie nového rozvoja, podpora nového vzoru".

Pôvodným cieľom WIC bol rozvoj čínskeho spravodajského priemyslu. Keď organizátori získali skúsenosti a boli priekopníkmi nových spôsobov usporiadania podujatia, Kongres sa postupne stal platformou, kde sa stretávajú špičkové technológie a inovatívne nápady, pričom dôležitú úlohu zohrávajú spoločnosti z celého sveta. Platforma ruka v ruke s inováciami skutočne podporovala výmenu v globálnom inteligenčnom priemysle a podporovala väčšiu a hlbšiu spoluprácu.

Hostiteľské mesto Tianjin odráža organizačné princípy WIC. Ako jedno z prvých miest zameraných na industrializáciu v Číne sa môže pochváliť dlhou históriou a neustálym hľadaním inovácií. Superpočítač Tianhe a čip pre rozhranie mozog-počítač Brain Talker sú iba dva z úspechov, ktoré vychádzajú z inovatívneho Tianjinu. Okrem inteligenčného priemyslu priťahuje „Tianjinské národné inovačné údolie IT", postavené za mestom v posledných rokoch, takmer tisíc spoločností. V súčasnosti prebiehajú snahy o vytvorenie klastra IT v oblasti aplikácií a inovácií v rozsahu 100 miliárd juanov s modelom „zhromažďovania spoločností, ktoré sú posilňované platformou, poháňané aplikáciami, a prielomami podľa skupín". S cieľom dosiahnuť udržateľnú inováciu mesto Tianjin tiež podporuje budovanie vedeckých parkov na univerzitách. Tianjin si kladie za cieľ vybudovať do roku 2023 päť univerzitných vedeckých parkov na komunálnej úrovni s cieľom integrovať zdroje univerzít a iných sociálnych sektorov a poskytnúť tak impulz pre inovácie a priemyselný rozvoj.

WIC je mikrokozmos, ktorý predstavuje víziu Tchien-ťinu a Číny pri podpore výmeny na celoštátnej a svetovej úrovni, pri spoločnej podpore inovácií, zdieľaní výsledkov a dosahovaní pokroku prospešného pre obe strany. S cieľom vybudovať spoločenstvo so spoločnou budúcnosťou pre ľudstvo sú Tianjin a Čína ako celok ochotné spolupracovať s ostatnými krajinami.

SOURCE China.org.cn