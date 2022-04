58 % af kunder ville vælge en virksomhed fra på grund af en dårlig kundeoplevelse

Ejerskab af købsoplevelsen fra start til slut kan øge konverteringsrater markant ifølge nShift

AARHUS, Denmark, 29. april 2022 /PRNewswire/ -- Online detailvirksomheder går glip af en væsentlig indtjening på grund af utilfredse kunder, da 70 % af online indkøbskurve forlades inden betaling.[1] Omkring 58 % af kunder ville stoppe med at handle hos en virksomhed på grund af en dårlig kundeoplevelse.[2]





Ved at sikre en tilfredsstillende oplevelse fra start til slut kan detailvirksomheder øge deres konverteringsrate med op til 35 % ifølge nShift , der er markedsførende inden fordelivery management software.1

I deres nye guide "Strengthening customer relationships at each stage of the delivery journey" kigger nShift nærmere på, hvad der kræves for at levere en god kundeoplevelse. Guiden viser, hvordan en optimeret leveringsoplevelse fra start til slut kan hjælpe detailhandlere med at:

1. Tilbyde en bedre kundeoplevelse: Leveringsprocessen får større og større betydning for kundeoplevelsen. Næsten halvdelen af alle kunder ville vælge en anden forhandler, hvis de mener, at leveringstiden er for lang.[3] Og det handler ikke kun om at være hurtig. 30 % siger, at muligheden for at kunne angive et nøjagtigt tidsrum for levering har indflydelse på deres valg af forhandler.[4]

2. Skabe bedre relationer med kunderne: Forbrugerne vil gerne vide, hvem de handler hos. To ud af fem er mere tilbøjelige til at anbefale et produkt, hvis det leveres i en brandspecifik indpakning.[5] Kommunikation er ligeledes en vigtig del af oplevelsen. Fire ud af fem forbrugere mener, at detailvirksomheder bør kommunikere under hele købs- og leveringsoplevelsen.[6]

3. Lære kunderne bedre at kende: Ved hjælp af kundedata kan detailhandlere få vigtig indsigt i kundernes købshistorik, som kan hjælpe dem med at komme med anbefalinger, undgå at begå gentagne fejl og levere den oplevelse, kunderne forventer.

Lars Pedersen, der er administrerende direktør hos nShift, udtaler: "Fra det øjeblik, de besøger en onlinebutik, til det øjeblik, de modtager ordren, forventer kunderne en gnidningsløs oplevelse, som forløber uden problemer."

"Ved at sikre en fremragende leverings- og returneringsproces fra start til slut kan detailhandlere undgå problemer som utilstrækkelige leveringsmuligheder, der kan medføre, at kunderne vælger dem fra. På den måde kan de vinde forbrugernes tillid og loyalitet og sikre, at de vender tilbage."

Download guiden "Strengthening customer relationships at each stage of the delivery journey" her https://nshift.com/strengthening-customer-relationships-at-each-stage-of-the-delivery-journey

