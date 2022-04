58 % av alle kunder vil slutte å handle hos et selskap på grunn av en dårlig kundeopplevelse

Ved å forbedre handleopplevelsen fra begynnelse til slutt kan man markant øke omsetningen, ifølge nShift .

OSLO, Norway, 29. april 2022 /PRNewswire/ -- Nettforhandlere går glipp av betydelige inntekter på grunn av kunder som er misfornøyde med handleopplevelsen, og hele 70 % av alle nettbaserte handlekurver blir forlatt før kunden kommer til kassen.[1] Over 58 % av kundene vil slutte helt å handle med et selskap på grunn av en dårlig kundeopplevelse.[2]





Ifølge nShift , den globale lederen innen programvareløsninger for leveringsadministrasjon, kan imidlertid en tilfredsstillende handleopplevelse øke konverteringsraten med opptil 35 %.1

I sin nyeste veiledning, «Strengthening customer relationships at each stage of the delivery journey», ser nShift nærmere på elementene som kreves for å tilby en slik opplevelse. Den viser hvordan perfeksjonering av leveringsopplevelsen fra begynnelse til slutt kan hjelpe forhandlerne med å

1. gi kundene bedre levering: Leveringsprosessen blir stadig viktigere for kundeopplevelsen. Nesten halvparten av forbrukerne vil handle andre steder hvis de føler leveringstiden er for lang.[3] Og det handler ikke bare om hurtighet. 30 % sier at det å kunne spesifisere et eksakt leveringssted vil gjøre det mer sannsynlig at de handler hos en bestemt forhandler.[4]

2. bygge sterkere relasjoner med kundene: Kundene liker å vite hvem de har med å gjøre. To av fem vil mer sannsynlig anbefale et produkt hvis det kommer i merkevareemballasje.[5] Kommunikasjon er også viktig. Fire av fem forbrukere mener at forhandlere bør kommunisere med dem gjennom hele leveringsprosessen.[6]

3. bli bedre kjent med kundene: Ved å ta eierskap til kundenes data vil forhandlere få innsikten de trenger i kundenes handlehistorikk, slik at de kan komme med anbefalinger, unngå tidligere feil og levere tjenestene kundene forventer.

«Fra det øyeblikket de besøker en nettbutikk til de mottar varen, forventer kundene i dag en jevn, friksjonsfri handleprosess», sier Lars Pedersen, CEO i nShift.

«Ved å sikre en utmerket leverings- og returopplevelse fra begynnelse til slutt, kan forhandlere løse problemer som utilstrekkelige leveringsalternativer, noe som ofte har en negativ effekt. Slik kan de oppnå kundenes tillit, lojalitet og gjentatte besøk.»

Last ned veiledningen «Strengthening customer relationships at each stage of the delivery journey» her https://nshift.com/strengthening-customer-relationships-at-each-stage-of-the-delivery-journey.

