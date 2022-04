En utmärkt shoppingupplevelse från första sökning till leverans kan kraftigt öka antalet kunder enligt nShift

STOCKHOLM, 29 april, 2022 /PRNewswire/ -- Många nätbutiker går miste om stora intäkter på grund av kunder som är missnöjda med upplevelsen butikerna tillhandahåller – upp till 70 procent av alla kundkorgar online överges innan kunden går vidare till betalningssidan.[1] Ungefär 58 procent av alla kunder väljer att sluta handla med företag som tillhandahåller en dålig kundupplevelse.[2]

Enligt nShift , en global ledare i programvarubranschen för leveranshantering, kan en tillfredsställande shoppingupplevelse öka mängden kunder med upp till 35 procent.1

I företagets senaste guide, "Strengthening customer relationships at each stage of the delivery journey" utforskar nShift de olika komponenter som krävs för att tillhandahålla en sådan upplevelse. Guiden förklarar hur en utmärkt leveransupplevelse kan hjälpa återförsäljare att:

1. Tillhandahålla bättre tjänster – Leveransprocessen blir allt viktigare för den övergripande kundupplevelsen. Nästan hälften av alla kunder väljer att handla hos ett annat företag om de anser att leveranstiderna är för långa.[3] Det handlar inte heller bara om hur snabba leveranserna är. 30 procent säger att möjligheten att välja en ungefärlig leveranstid är en fördel som ökar sannolikheten att de handlar hos en viss återförsäljare.[4]

2. Bygga närmare relationer med kunderna – Konsumenter tycker om att veta vem de har att göra med. Två av fem är mer benägna att rekommendera en produkt om den levereras i märkta förpackningar.[5] Även kommunikation är viktigt. Fyra av fem konsumenter anser att återförsäljaren bör informera om varje steg i leveransprocessen.[6]

3. Lära känna kunderna bättre – Genom att samla in kunddata kan återförsäljare erhålla de insikter om kundernas shoppinghistorik de behöver för att kunna tillhandahålla rekommendationer, undvika tidigare misstag och ge kunden den upplevelse de förväntar sig.

NShifts vd Lars Pedersen säger: "Dagens kunder förväntar sig en smidig och problemfri shoppingupplevelse, från den stund de besöker en onlinebutik till dess att paketet landar i deras brevlåda.

Genom att skapa en utmärkt shopping- och returupplevelse från det första besöket på webbplatsen till dess att paketet når fram till kunden, kan återförsäljarna hantera faktorer som många kunder kanske anser vara negativa, såsom en brist på olika leveransalternativ. Detta kan i sin tur leda till att kundlojaliteten ökar, att kunderna litar mer på företaget och att de kommer tillbaka för att handla igen."

Ladda ner guiden "Strengthening customer relationships at each stage of the delivery journey" här https://nshift.com/strengthening-customer-relationships-at-each-stage-of-the-delivery-journey.

