58 % asiakkaista tulee hylkäämään yrityksen huonon asiakaskokemuksen vuoksi

Ostokokemuksen kaikkien vaiheiden omaksuminen voi nostaa merkittävästi konversioprosentteja nShiftin mukaan

Verkkokauppiaat menettävät merkittävän määrän tuloja asiakkailta, jotka ovat tyytymättömiä heidän tarjoamaansa kokemukseen; peräti 70 prosenttia kaikista verkkokaupan ostoskoreista hylätään ennen kassalle siirtymistä.[1] Noin 58 % asiakkaista lopettaa kaupankäynnin yrityksen kanssa huonon asiakaskokemuksen vuoksi.[2]





nShiftin , maailman johtavan toimitushallinnan ohjelmistoratkaisujen toimittajan, mukaan tyytyväisyyden varmistaminen kaikissa kokemusvaiheissa voisi nostaa konversioprosentteja jopa 35 prosentilla.1

Viimeisimmässä "Strengthening customer relationships at each stage of the delivery journey" -oppaassaan nShift tarkastelee sellaisen kokemuksen tarjoamiseen tarvittavia elementtejä. Se näyttää, miten toimituskokemuksen kaikkien vaiheiden kehittäminen voi auttaa kauppiaita:

1. Paranna asiakastoimituksia – toimitusprosessilla on yhä suurempi merkitys asiakaskokemuksen kannalta. Lähes puolet asiakkaista ostavat muualta, jos he kokevat toimitusaikojen olevan liian pitkiä.[3] Eikä kyse ole pelkästään nopeudesta. 30 % heistä on sitä mieltä, että kyky tarkan toimitusaikavälin määrittämiseen edistäisi heidän halukkuuttaan ostaa tietyltä kauppiaalta.[4]

2. Rakenna vahvempia asiakassuhteita – ostoksilla kävijät haluavat tietää, kenen kanssa he asioivat. Kaksi viidestä suosittelisi tuotetta todennäköisemmin, jos se olisi pakattu brändättyyn pakkaukseen.[5] Viestintä on myös tärkeää. Neljä viidestä kuluttajasta uskoo, että kauppiaiden tulisi viestiä kussakin tilauksen täyttämisen ja toimituksen vaiheessa.[6]

3. Tutustu asiakkaisiin paremmin – asiakasdatan omaksuminen tulee antamaan kauppiaille tarvittua näkemystä asiakkaiden ostohistoriasta; he voivat sen avulla tehdä suositteluja, välttää aikaisempia virheitä ja tarjota odotuksia vastaavan asiakaskokemuksen.

nShiftin toimitusjohtaja Lars Pedersen kertoi asiasta seuraavasti: "Nykypäivän asiakkaat odottavat tasaisen sujuvaa ostokokemusta aina verkkokauppavierailun ensihetkestä tilauksen vastaanottamiseen asti.

Erinomaisen toimitus- ja palautuskokemuksen varmistaminen kaikissa kokemusvaiheissa voi auttaa kauppiaita ratkaisemaan tekijöitä, kuten häiritseväksi osoittautuvan toimitusvaihtoehtojen riittämättömyyden. Näin toimiessaan he voivat voittaa asiakkaidensa luottamuksen ja uskollisuuden ja varmistaa kaupankäynnin jatkumisen heidän kanssaan."

Lataa "Strengthening customer relationships at each stage of the delivery journey" -opas täältä https://nshift.com/strengthening-customer-relationships-at-each-stage-of-the-delivery-journey.

