Le 5e CCI-FS s'est ouvert à Chongqing et Singapour pour faire progresser la finance verte et durable

Le 5e sommet financier de l'initiative de connectivité (CCI-FS) entre la Chine et Singapour (Chongqing) a débuté le 20 avril à Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, et à Singapour, avec des dirigeants des gouvernements singapouriens et chinois, des départements financiers et des dirigeants de dix banques centrales des pays de l'ANASE présentés lors de la cérémonie d'ouverture.

The opening ceremony of the 5th CCI-FS was held in Southwest China’s Chongqing Municipality on April 20.

« La collaboration entre Singapour et Chongqing dans le domaine des services financiers a évolué parallèlement à l'élargissement de notre coopération dans le cadre de la CCI, consistant en des financements transfrontaliers traditionnels aux entreprises de Chongqing et de Chine, a déclaré Josephine Teo, ministre des Communications et de l'Information et deuxième ministre de l'Intérieur de Singapour, lors de la cérémonie d'ouverture par liaison vidéo. Notre collaboration s'est étendue à des domaines comme la finance verte et durable. »

Parmi les autres invités, mentionnons les consuls généraux des pays membres du RCEP à Chongqing, Chengdu et Kunming, les dirigeants des régions situées le long du nouveau corridor commercial international terre-mer (ILSTC), ainsi que des cadres de grandes institutions financières, de multinationales, et des experts financiers mondiaux.

Lors de la cérémonie d'ouverture, 90 projets liés à la coopération financière Chine-Singapour et à la construction de l'ILSTC et du Western Financial Center ont été signés, pour un montant de 111 milliards de yuans (16 milliards de dollars).

Centré sur les thèmes de la cofondation financière de l'Initiative ceinture et route, de la mise en œuvre du RCEP, de la construction du cercle économique de Chengdu-Chongqing, et de l'ILSTC, le sommet de deux jours verra 12 événements principaux et 9 événements spéciaux. Les manifestations se concentreront sur la coopération et le mécanisme de co-construction des services financiers dans l'ILSTC, en explorant l'innovation numérique des modèles financiers, en proposant des stratégies pour construire des plateformes de services financiers numériques, et en promouvant la connectivité financière et l'innovation en matière de finance verte.

Depuis 2018, le CCI-FS a été organisé consécutivement à quatre reprises. Au cours des sept dernières années, Chongqing et Singapour ont approfondi leur coopération financière dans le cadre du CCI. Les entreprises de Chongqing ont investi plus de 60 millions de dollars à Singapour, et les institutions singapouriennes ont investi directement 3,4 milliards de dollars à Chongqing.

Le 5e CCI-FS est détenu conjointement par le ministère chinois du Commerce, la Banque populaire de Chine, la Commission chinoise de réglementation du secteur bancaire et de l'assurance, la Commission chinoise de réglementation des opérations sur titres, l'Administration nationale du contrôle des changes, ministère du Commerce et de l'Industrie de Singapour, l'Autorité monétaire de Singapour et le gouvernement municipal de Chongqing.

