À Amsterdam, l'exposition CES Unveiled Europe met en avant l'innovation européenne

ARLINGTON, Virginie, 30 octobre 2025 /PRNewswire/ -- La route vers le salon CES® 2026 se poursuit aujourd'hui avec une étape à Amsterdam pour l'événement CES® Unveiled Europe, une vitrine de plus de 50 startups représentant une dizaine de pays. La Consumer Technology Association (CTA)®, propriétaire et productrice du CES, accueille des centaines de leaders de l'industrie, d'investisseurs, de représentants gouvernementaux et de médias de premier plan pour leur dévoiler en avant-première une partie des innovations technologiques au programme du salon CES 2026, qui se tiendra du 6 au 9 janvier à Las Vegas.

« L'écosystème d'innovation dynamique de l'Europe abrite des jeunes pousses et des marques de premier rang qui font progresser le secteur technologique et améliorent la vie de millions de personnes », a déclaré Kinsey Fabrizio, présidente de la CTA. « L'exposition CES Unveiled Europe met en lumière l'impact de la technologie européenne et prépare le terrain pour les innovations révolutionnaires en provenance de l'ensemble du continent que nous verrons au salon CES 2026. »

La CTA produit l'événement CES Unveiled Europe en partenariat avec le ministère néerlandais des affaires économiques et de la politique climatique, avec la participation du Conseil européen de l'innovation.

Mme Fabrizio a ouvert l'exposition CES Unveiled Europe par un discours sur l'état de l'industrie, suivi d'une présentation sur les tendances technologiques du CES par Brian Comiskey, directeur principal de l'innovation et des tendances à la CTA. M. Comiskey a exploré la manière dont l'innovation façonne un avenir meilleur dans tous les secteurs et a partagé de nouvelles données sur la sensibilisation à l'IA et son adoption dans les pays européens, notamment la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

Faits saillants de l'étude sur la sensibilisation à l'IA :

Les travailleurs du Royaume-Uni sont les plus sensibilisés à l'IA et à son utilisation pratique : ils économisent environ huit heures par semaine grâce à l'automatisation et aux outils génératifs.

: ils économisent environ huit heures par semaine grâce à l'automatisation et aux outils génératifs. 89 % des travailleurs allemands considèrent l'IA générative comme « extrêmement utile » ou « très utile » pour accomplir des tâches professionnelles, ce qui représente le pourcentage le plus élevé parmi les pays européens étudiés. Les répondants ont déclaré utiliser l'IA pour créer de nouveaux contenus ou idées plus que pour automatiser des tâches.

pour accomplir des tâches professionnelles, ce qui représente le pourcentage le plus élevé parmi les pays européens étudiés. Les répondants ont déclaré utiliser l'IA pour créer de nouveaux contenus ou idées plus que pour automatiser des tâches. 66 % des travailleurs âgés de 18 à 28 ans aux Pays-Bas se servent de l'IA générative , un chiffre bien supérieur à celui des autres pays européens étudiés si l'on compare aux utilisateurs de la même tranche d'âge.

, un chiffre bien supérieur à celui des autres pays européens étudiés si l'on compare aux utilisateurs de la même tranche d'âge. La France enregistre le taux le plus élevé de sensibilisation à l'IA générative chez les travailleurs âgés de 61 à 79 ans, qui s'établit à 98 %. Son adoption reste toutefois limitée, avec seulement 37 % de la population concernée qui utilisent cette technologie.

Au programme de l'événement CES Unveiled Amsterdam, on peut encore citer :

Des débats stimulants avec les principaux représentants des secteurs public et privé européens. Les dirigeants du Conseil européen de l'innovation, de Keen Venture Partners, de Mayht (racheté par Sonos), de Microsoft, du groupe Prosus, de Synthesia et d'autres encore ont donné leur point de vue sur l'expansion des entreprises, l'obtention de financements et la conduite d'une transformation technologique rapide.

avec les principaux représentants des secteurs public et privé européens. Les dirigeants du Conseil européen de l'innovation, de Keen Venture Partners, de Mayht (racheté par Sonos), de Microsoft, du groupe Prosus, de Synthesia et d'autres encore ont donné leur point de vue sur l'expansion des entreprises, l'obtention de financements et la conduite d'une transformation technologique rapide. Un programme de jumelage spécifique et des séances de mentorat ont permis de mettre en relation les fondateurs avec des investisseurs, des cadres de l'industrie et des experts afin d'obtenir des financements et des conseils pour développer les entreprises.

ont permis de mettre en relation les fondateurs avec des investisseurs, des cadres de l'industrie et des experts afin d'obtenir des financements et des conseils pour développer les entreprises. Parmi les événements à l'initiative des partenaires le 27 octobre, le tout premier Music Tech Forum (Forum de la technologie musicale) organisé par la Music Business Association autour d'une programmation axée sur l'intersection entre la musique, la technologie et l'innovation ; une réunion d'investisseurs proposée par Global Venture Network ; et un dîner présenté par Wilson Sonsini , assorti d'une discussion sur la manière dont les entreprises de l'UE peuvent se développer et lever des fonds sur le marché des États-Unis. Le 28 octobre, CES Unveiled Europe x Quantum AI a souligné la primauté européenne en matière de technologies quantiques et d'intelligence artificielle.

le 27 octobre, le tout premier Music Tech Forum (Forum de la technologie musicale) organisé par la autour d'une programmation axée sur l'intersection entre la musique, la technologie et l'innovation ; une réunion d'investisseurs proposée par ; et un dîner présenté par , assorti d'une discussion sur la manière dont les entreprises de l'UE peuvent se développer et lever des fonds sur le marché des États-Unis. Le 28 octobre, a souligné la primauté européenne en matière de technologies quantiques et d'intelligence artificielle. Un dynamique match de startups, au cours duquel des entrepreneurs européens ont soumis leurs solutions innovantes à un jury composé d'investisseurs et de chefs d'entreprise. Le gagnant, Perciv AI, obtiendra gratuitement un stand à l'Eureka Park pour le salon CES 2026.

Pour retrouver Perciv AI et d'autres innovateurs européens au salon CES 2026, inscrivez-vous dès maintenant.

