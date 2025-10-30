CES Unveiled Europe en Ámsterdam eleva la innovación europea

Marcas y empresas emergentes de toda Europa presentan sus tecnologías; CTA anticipa las tendencias para el CES 2026 y destaca cómo se utiliza la IA en las distintas generaciones.

ARLINGTON, Virginia, 30 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El camino hacia CES® 2026 continúa hoy en Ámsterdam con CES® Unveiled Europe , una muestra de más de 50 empresas emergentes de más de una docena de países. La Consumer Technology Association (CTA)® , propietaria y productora de CES, da la bienvenida a cientos de líderes de la industria, inversores, funcionarios gubernamentales y medios de comunicación de primer nivel para conocer de cerca algunas de las tecnologías y la programación de CES 2026, que se celebrará del 6 al 9 de enero en Las Vegas.

"El dinámico ecosistema de innovación europeo alberga emergentes y marcas líderes que impulsan el sector tecnológico y mejoran la vida de millones de personas", afirmó Kinsey Fabrizio, presidenta de la CTA. "CES Unveiled Europe destaca el impacto de la tecnología europea y sienta las bases para la innovación revolucionaria que veremos en todo el continente en CES 2026".

CTA produce CES Unveiled Europe en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Política Climática de los Países Bajos y con la participación del Consejo Europeo de Innovación (EIC).

Fabrizio inauguró CES Unveiled Europe con un discurso sobre el estado de la industria, seguido de una presentación sobre las tendencias tecnológicas de CES a cargo de Brian Comiskey, director sénior de innovación y tendencias de la CTA. Comiskey analizó cómo la innovación está forjando un futuro mejor en todos los sectores y compartió nuevos datos sobre el conocimiento y la adopción de la IA en países europeos como Francia, Alemania, los Países Bajos y el Reino Unido.

Aspectos destacados de la encuesta sobre concienciación sobre la IA:

Los trabajadores del Reino Unido lideran tanto en conocimiento como en uso práctico de la IA, ahorrando aproximadamente ocho horas semanales gracias a la automatización y las herramientas generativas.

ahorrando aproximadamente ocho horas semanales gracias a la automatización y las herramientas generativas. El 89 % de los trabajadores alemanes considera la IA generativa "extremadamente útil" o "muy útil" para realizar sus tareas laborales, el porcentaje más alto de los países europeos encuestados. Los participantes indicaron que utilizan la IA para crear contenido o ideas nuevas con mayor frecuencia que para automatizar tareas.

para realizar sus tareas laborales, el porcentaje más alto de los países europeos encuestados. Los participantes indicaron que utilizan la IA para crear contenido o ideas nuevas con mayor frecuencia que para automatizar tareas. El 66 % de los trabajadores de entre 18 y 28 años en los Países Bajos utiliza la IA generativa, superando a otros países europeos encuestados al comparar usuarios de la misma edad.

superando a otros países europeos encuestados al comparar usuarios de la misma edad. Francia registró el mayor índice de conocimiento sobre la IA generativa entre los trabajadores de 61 a 79 años, con un 98 %. Sin embargo, su adopción sigue siendo limitada, ya que solo el 37 % de este grupo demográfico utiliza la tecnología.

Otros programas de CES Unveiled Amsterdam incluyeron:

Paneles dinámicos con destacadas voces de los sectores público y privado de Europa. Ejecutivos de EIC, Keen Venture Partners, Mayht (adquirida por Sonos), Microsoft, Prosus Group, Synthesia y otras empresas compartieron sus perspectivas sobre el escalamiento de empresas, la obtención de financiación y el liderazgo en tiempos de rápida transformación tecnológica.

Ejecutivos de EIC, Keen Venture Partners, Mayht (adquirida por Sonos), Microsoft, Prosus Group, Synthesia y otras empresas compartieron sus perspectivas sobre el escalamiento de empresas, la obtención de financiación y el liderazgo en tiempos de rápida transformación tecnológica. Un programa de emparejamiento y sesiones de mentoría conectaron a fundadores con inversores, ejecutivos del sector y expertos para obtener financiación y asesoramiento para el crecimiento de sus negocios.

conectaron a fundadores con inversores, ejecutivos del sector y expertos para obtener financiación y asesoramiento para el crecimiento de sus negocios. Entre los eventos de los socios, celebrados el 27 de octubre, se incluyó el primer Foro de Tecnología Musical de la Music Business Association, con una programación centrada en la intersección de la música, la tecnología y la innovación; una reunión de inversores organizada por Global Venture Network ; y una presentación a cargo de Wilson Sonsini durante una cena, en la que se analizó cómo las empresas de la UE pueden expandirse y obtener financiación en el mercado estadounidense. El 28 de octubre, CES Unveiled Europe x Quantum AI destacó el liderazgo europeo en tecnologías cuánticas e inteligencia artificial.

con una programación centrada en la intersección de la música, la tecnología y la innovación; una reunión de inversores organizada por ; y una presentación a cargo de durante una cena, en la que se analizó cómo las empresas de la UE pueden expandirse y obtener financiación en el mercado estadounidense. El 28 de octubre, destacó el liderazgo europeo en tecnologías cuánticas e inteligencia artificial. Una dinámica batalla de presentación de empresas emergentes donde emprendedores europeos mostraron soluciones innovadoras a un panel de inversores y líderes empresariales. El ganador, Perciv AI, recibirá un stand gratuito en Eureka Park en CES 2026.

