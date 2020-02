A atualização dos sistemas X11 da Supermicro aumentam o desempenho em até 36%* com os novos processadores escaláveis Intel Xeon 2ª geração

A Supermicro otimizou os sistemas X11 de servidores e armazenamento para que tiram total proveito das vantagens de desempenho da mais recente 2ª geração de processadores escaláveis Intel Xeon (anteriormente denominados Cascade Lake-R ou CLX-R) que ampliam as capacidades exclusivas, entre elas aceleração AI integrada com o Intel Deep Learning Boost e compatibilidade com a memória persistente Intel Optane. Os projetos avançados de gestão térmica e fornecimento de energia da Supermicro permitem que esses processadores alcancem todo o potencial na mais abrangente linha de sistemas de servidores do mercado.

"Na Supermicro, sempre oferecemos aos clientes o acesso às mais novas tecnologias no menor tempo possível para que eles possam ter desempenho de ponta e melhor TCO com desempenho superior do servidor ao um mesmo nível de custo", disse Charles Liang, Presidente e CEO da Supermicro. "Com a mais forte e ecológica linha de produtos do setor, nossos projetos aproveitam ao máximo os processadores escaláveis Intel Xeon de 2ª geração para oferecer um desempenho até 36% melhor ao mesmo custo ou um custo de processadores até 61% mais baixo com o mesmo desempenho, se compararmos com o que o mercado oferece atualmente *".

O abrangente portifólio inclui os sistemas Ultra, BigTwin™, SuperBlade®, GPU e estações de trabalho da Supermicro, além de outras com diversas ofertas de novos processadores que proporcionam maior frequência, contagem de núcleos e/ou melhores configurações de cache para alavancar o desempenho dos clientes e oferecer melhores opções de valor em muitos dos níveis mais populares de custo. Quando equipados com esses novos processadores, as plataformas X11 existentes podem oferecer maior desempenho com um custo igual ou inferior ao dos modelos do mercado.

"Os sistemas que usam os processadores escaláveis Intel Xeon de 2ª geração proporcionam o desempenho, as capacidades e as inovações que aceleram o desempenho das aplicações e informações baseadas em AI entre as cargas de trabalho de informática, armazenamento e de rede", comentou Lisa Spelman, vice-presidente corporativa e gerente geral do Xeon e do Memory Group da Intel. "As plataformas da Supermicro ajudarão os clientes a extraírem o máximo de seu desempenho mais alto e a obter maior valor dos mais recentes processadores escaláveis Xeon."

Para mais informações sobre a Supermicro e sobre os produtos da Supermicro, acesse www.supermicro.com/x11.

Siga a Supermicro no Facebook e no Twitter para receber as últimas notícias e anúncios.

*Com base no teste de benchmark da Intel realizado com as plataformas X11 da Supermicro.

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (SMCI), principal inovadora em tecnologia de servidores de alto desempenho e alta eficiência, é uma grande fornecedora de Building Block Solutions® de servidores avançados para centros de dados, computação em nuvem, TI empresarial, Hadoop/Big Data, HPC e sistemas embutidos, em todo o mundo. A Supermicro assumiu o compromisso de proteger o meio ambiente através da iniciativa "We Keep IT Green®" e fornece aos clientes as soluções mais eficientes energeticamente e amigáveis ao meio ambiente, disponíveis no mercado.

Supermicro, Server Building Block Solutions, BigTwin, SuperBlade e We Keep IT Green são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas da Super Micro Computer, Inc.

Intel, o logotipo Intel, Optane e Xeon são marcas comerciais da Intel Corporation ou de subsidiárias.

Todas as outras marcas, nomes e marcas comerciais pertencem a suas respectivas proprietárias.

SMCI-F

Imagem - https://mma.prnewswire.com/media/1093940/Supermicro.jpg

FONTE Super Micro Computer, Inc.

Related Links

http://www.supermicro.com



SOURCE Super Micro Computer, Inc.