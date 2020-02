Новые процессоры 2nd Gen Intel Xeon Scalable повышают производительность систем Х11 от Supermicro на 36%*

«Компания Supermicro стремится максимально оперативно предоставлять клиентам доступ к новейшим технологиям, помогающим стимулировать производительность и сокращать ТСО, благодаря высоким эксплуатационным характеристикам серверов по сравнимой цене, - отметил президент и генеральный директор Supermicro Чарльз Лян (Charles Liang). - В конструкции продуктов из нашего комплексного и экологичного ассортимента учтены все преимущества новейших процессоров 2nd Generation Intel Xeon Scalable, что обеспечивает повышение производительности систем на 36% без изменения ценовой политики или же снижение стоимости процессоров на 61% в сравнение с другими продуктами, обладающими аналогичными параметрами производительности*».

В обширный портфель оптимизированных продуктов Supermicro входят линейки Ultra, BigTwin™, SuperBlade®, ГП-системы, рабочие станции и прочие устройства в разнообразных процессорных вариациях с повышенной частотой, увеличенным количеством ядер и/или объемом кэша, что гарантирует клиентам оптимальное соотношение цены и качества. В сочетании с новыми моделями процессоров существующие платформы Х11 от Supermicro способны обеспечивает повышенную производительность при более низкой цене по сравнению с уже имеющимися на рынке аналогами.

«Системы с новейшими процессорами 2nd Gen Intel Xeon предоставляют высокую производительность, обширные функциональные возможности и инновации, ускоряющие работу приложений и позволяющие внедрять возможности ИИ во все рабочие процессы вычислений, хранения данных и сетевого взаимодействия, - прокомментировала корпоративный вице-президент и генеральный директор Xeon and Memory Group компании Intel. - Платформы Supermicro помогут клиентам воспользоваться всеми преимуществами повышенной производительности и функционального потенциала новейших процессоров Intel Xeon Scalable».

Для получения дополнительной информации о Supermicro и продукции компании посетите веб-сайт www.supermicro.com/x11 .

Следите за новостями Supermicro в Facebook и Twitter .

*на основании результатов внутренних эталонных испытаний с использованием платформ Supermicro X11.

О компании Super Micro Computer, Inc.

Supermicro® (кодNASDAQ: SMCI), лидер в сфере высокопроизводительных и высокоэффективных серверных технологий, является ведущим поставщиком передовых серверных решений Server Building Block Solutions® для информационных центров, облачных вычислений, высокопроизводительных вычислительных центров, корпоративных ИТ, Hadoop/Больших данных и встроенных систем. Supermicro ответственно подходит к защите окружающей среды; инициатива «We Keep IT Green®» позволяет предоставлять клиентам самые энергоэффективные и экологически чистые решения из всех доступных на рынке.

Supermicro, Server Building Block Solutions, SuperBlade и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками Super Micro Computer, Inc.

Intel, логотип Intel logo, Optane и Xeon являются торговыми марками Intel Corporation или ее дочерних предприятий.

Все остальные марки, названия и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

SMCI-F

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1093940/Supermicro.jpg

Related Links

http://www.supermicro.com



SOURCE Super Micro Computer, Inc.