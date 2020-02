Supermicro potenzia le performance dei sistemi X11 del 36%* grazie ai nuovi processori scalabili Intel Xeon di seconda generazione

Supermicro ha ottimizzato i server e i sistemi di storage X11 per sfruttare appieno i vantaggi performativi dei nuovissimi processori scalabili Intel Xeon di seconda generazione (nome in codice Cascade Lake-R o CLX-R), capaci di funzionalità eccezionali tra cui accelerazione della AI integrata con Intel Deep Learning Boost e supporto della memoria persistente di Intel Optane. La gestione termica avanzata e il design dell'alimentazione di Supermicro consentono ai nuovi processori di realizzare tutto l'effettivo potenziale della batteria di sistemi server più completa presente sul mercato.

"Da sempre Supermicro offre ai clienti accesso alle novità tecnologiche in tempi record per aiutarli a incrementare il rendimento e a migliorare il TCO grazie a prestazioni superiori ottenute allo stesso prezzo," ha dichiarato Charles Liang, Presidente e CEO di Supermicro. "La nostra linea di prodotti è la più ecologica e potente del settore e sfrutta fino in fondo i processori scalabili di seconda generazione Intel Xeon per fornire il 36% in più di potenza allo stesso prezzo ossia il 61% in meno di costi per le stesse performance rispetto all'offerta corrente*."

Il portafoglio completo dei sistemi include le soluzioni Ultra, BigTwin™, SuperBlade®, sistemi GPU, workstation, oltre a svariate offerte per i nuovi processori che prevedono ampliamento di frequenza, più nuclei e/o configurazioni della cache per ottimizzare performance e qualità, per buona parte ai prezzi di vendita più quotati. Una volta installati i nuovi processori, le piattaforme Supermicro X11 esistenti offriranno prestazioni superiori a prezzi pari, se non inferiori, rispetto ai modelli esistenti.

"I sistemi dotati di processori scalabili Intel Xeon di seconda generazione offrono le performance, le funzionalità e l'innovazione in grado di velocizzare applicativi e informazioni di AI su carichi di lavoro di calcolo, storage e network" ha dichiarato Lisa Spelman, Vicepresidente e General Manager di Xeon e Memory Group di Intel. "Le piattaforme di Supermicro aiuteranno i clienti a sfruttare tutti i vantaggi a livello di rendimento e qualità garantiti dai nuovissimi processori scalabili Xeon."

*Dati basati su test di benchmarking interni eseguiti su piattaforme Supermicro X11.

