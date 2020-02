Aktualisierte Supermicro X11 Systeme steigern die Leistung um bis zu 36%* mit neuen skalierbaren Intel Xeon Prozessoren der 2. Generation

„Supermicro bietet seinen Kunden immer so früh wie möglich Zugang zu den neuesten Technologien, damit sie bestmögliche Leistung und verbesserte TCO mit besserer Server-Performance zum gleichen Preis erzielen können", erklärt Charles Liang, President und CEO von Supermicro. „Mit der stärksten und umweltfreundlichsten Produktlinie der Branche nutzen unsere Designs die Vorteile der neuesten skalierbaren Intel Xeon Prozessoren der 2. Generation voll aus, um bis zu 36% mehr Leistung bei gleichem Preisniveau oder bis zu 61% niedrigere Kosten bei gleicher Leistung im Vergleich zu aktuellen Angeboten zu liefern*".

Das umfangreiche Systemportfolio umfasst Supermicros Ultra, BigTwin™, SuperBlade®, GPU Systeme, Workstations und weitere mit mehreren neuen Prozessorangeboten, die eine höhere Frequenz, Kernanzahl und/oder Cache-Konfigurationen bieten, um die Optionen für Kunden in Hinblick auf Leistung und Wert in zahlreichen der beliebtesten Preislagen zu erweitern. Bestehende, mit diesen neuen Prozessormodellen ausgestattete Supermicro X11-Plattformen können eine höhere Leistung zum gleichen oder günstigeren Preis als bestehende Modelle liefern.

„Systeme mit den neuesten skalierbaren Intel Xeon Prozessoren der 2. Generation bieten die Performance, die Fähigkeiten und die Innovationen, die die Anwendungsleistung und die KI-gestützten Erkenntnisse bei allen Rechen-, Speicher- und Netzwerk-Workloads beschleunigen", sagt Lisa Spelman, Corporate Vice President und General Manager der Xeon and Memory Group bei Intel. „Supermicros Plattformen werden den Kunden helfen, die höhere Leistung und den Wert unserer jüngsten Xeon Scalable Prozessoren voll auszuschöpfen".

Weitere Informationen zu Supermicro und den Produkten von Supermicro finden Sie unter www.supermicro.com/x11.

*Basierend auf internen Benchmark-Tests, die mit Supermicro X11 Plattformen durchgeführt wurden.

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq: SMCI), das führende Innovationsunternehmen im Bereich hochleistungsfähiger, hocheffizienter Servertechnologien, ist ein weltweit agierender Anbieter von fortschrittlichen Server Building Block Solutions® für Rechenzentren, Cloud Computing, Enterprise-IT, Hadoop/Big Data, HPC und eingebetteten Systemen. Mit der Initiative „We Keep IT Green®" setzt sich Supermicro für den Schutz der Umwelt ein und bietet seinen Kunden die energieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen auf dem Markt.

