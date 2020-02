Les systèmes rafraîchis X11 de Supermicro poussent les performances jusqu'à plus de 36 % avec de nouveaux processeurs modulables Intel Xeon de deuxième génération

Supermicro a optimisé ses systèmes de serveurs et de stockage X11 afin de tirer pleinement profit des tout nouveaux processeurs modulables Intel Xeon de 2 e génération (sous nom de code précédent Cascade Lake-R ou CLX-R), lesquels déploient des capacités uniques, notamment une accélération d'intelligence artificielle (IA) incorporée avec amplification de l'apprentissage profond par Intel Deep Learning Boost et prise en charge de la mémoire persistante Intel Optane. Les conceptions sophistiquées de Supermicro pour la gestion thermique et l'alimentation électrique permettent à ces nouveaux processeurs d'atteindre leur plein potentiel dans les agencements les plus polyvalents de systèmes de serveurs sur le marché.

« Chez Supermicro, nous offrons toujours à nos clients un accès aux technologies les plus récentes dès que possible afin de les aider à réaliser des performances de tout premier plan et un CTP amélioré, avec de meilleures performances de serveurs pour un prix du même ordre », a déclaré Charles Liang, président-directeur général de Supermicro. « Avec une ligne de produits les plus puissants et les plus écologiques de l'industrie, nos concepts tirent pleinement profit des tout nouveaux processeurs modulables Intel Xeon de 2e génération pour assurer 36 % de performance en mieux et au même prix, ou jusqu'à 61 % de coût plus bas des processeurs à performance équivalente par rapport aux offres actuelles.* »

Le portefeuille complet de systèmes comprend Ultra, BigTwin™, SuperBlade® de Supermicro, ses systèmes GPU (unités de traitement graphique), stations de travail et autres avec des offres multiples de nouveaux processeurs qui fournissent plus de fréquence, de décomptes de cœurs et/ou de configurations de caches afin d'amplifier les performances des clients et les options de valeur sur les nombreux points de prix qu'ils préfèrent. Lorsqu'elles sont équipées de ces nouveaux modèles de processeurs, les plateformes existantes Supermicro X11 peuvent apporter des performances plus élevées à des prix identiques, voire inférieurs, par rapport aux modèles existants.

« Les systèmes avec les tout nouveaux processeurs modulables Intel Xeon de 2e génération fournissent les capacités de performance et les innovations qui accélèrent les possibilités des applications, avec des perspectives alimentées par l'IA sur l'ensemble des charges de travail de l'informatique, du stockage et des réseaux, » a ajouté Lisa Spelman, vice-présidente d'entreprise et directrice générale du groupe Xeon and Memory chez Intel. « Les plateformes Supermicro aideront les clients à tirer tous les avantages des performances et de la valeur plus élevées de nos plus récents processeurs modulables Xeon. »

*Sur la base d'essais internes de référence effectués sur les plateformes Supermicro X11.

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro® (Nasdaq : SMCI), l'innovateur en tête de la technologie des serveurs de hautes performances et d'efficacité élevée, est un fournisseur de premier plan qui distribue dans le monde entier ses Server Building Block Solutions® évoluées, destinées aux centres de données, à l'informatique en nuage, aux technologies de l'information pour entreprises, aux infrastructures Hadoop / Mégadonnées, à l'informatique haute performance (HPC) et aux systèmes embarqués. Supermicro a pris des engagements à l'égard de la protection de l'environnement, démontrés par son initiative « We Keep IT Green® » (Nous préservons les TI vertes) et fournit à ses clients les solutions énergétiques et écologiques les plus efficaces disponibles sur le marché.

Supermicro, Server Building Block Solutions, BigTwin, SuperBlade et We Keep IT Green sont des marques déposées et/ou des marques commerciales déposées de Super Micro Computer, Inc.

Intel, le logo Intel, Optane et Xeon sont des marques commerciales d'Intel Corporation ou de ses filiales.

Les autres marques, noms et marques déposées appartiennent en totalité à leurs propriétaires respectifs.

SMCI-F

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1093940/Supermicro.jpg

