À l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, le NCCN annonce la mise à jour gratuite de l'outil de dépistage de la détresse, disponible dans plus de 70 langues

L'outil comprend une échelle simple permettant d'indiquer le degré de détresse d'un patient. Il comporte également une liste de contrôle simple des préoccupations couvrant différents domaines, notamment :

Physique ;

Émotionnel ;

Pratique ;

Social ;

Spirituel ou religieux.

En plus du thermomètre de détresse et de la liste de problèmes du NCCN , il existe des lignes directrices complètes NCCN Guidelines® pour la gestion de la détresse contenant des recommandations consensuelles fondées sur des données probantes et destinées aux prestataires de soins. Il y a aussi des directives pour les patients NCCN Guidelines for Patients® : Distress During Cancer Care (Détresse pendant les soins liés au cancer), avec les mêmes informations dans un format accessible pour permettre aux patients et aux soignants de participer à la prise de décision partagée.

Les traductions mises à jour du thermomètre de détresse du NCCN font partie des efforts continus du NCCN pour rendre les directives NCCN Guidelines et les ressources cliniques associées plus accessibles aux non-anglophones. Il est maintenant disponible dans les langues suivantes, en plus de l'anglais original :

Afrikaans Hindi Portugais* Albanais Hmong Punjabi Amharique Hongrois Roumain Arabe Islandais Russe Arménien Igbo Serbe Bengali/Bangla Indonésien Slovaque Bulgare Italien Slovène Birman Japonais Somali Catalan Javanais Espagnol * Chinois * Khmer Swahili Croate Coréen Suédois Tchèque Kurde Tagalog Danois Letton/Lette Tamil Néerlandais Lituanien Telugu Estonien Macédonien Thaïlandais Finnois Malais Turc Français* Malayalam Ukrainien Galicien Marathi Urdu Géorgien Népalais Vietnamien Allemand Norvégien Yoruba Grec Oromo Zulu Haoussa Perse

Hébreux Polonais



* Indique que le thermomètre de détresse a été publié dans plusieurs versions de la langue

« Lors de la Journée mondiale de la santé mentale et chaque jour, nous voulons soutenir le fait que la prise en charge de la détresse émotionnelle est une partie essentielle des soins prodigués aux patients », a déclaré Robert W. Carlson, MD, directeur général du NCCN. « Nous espérons que notre travail contribue à réduire toute stigmatisation ou tout fardeau, permettant ces discussions importantes autour du bien-être émotionnel. »

Des chercheurs indépendants ont récemment publié une étude dans Psycho-Oncology examinant 39 articles évalués par des pairs validant l'utilisation du thermomètre de détresse du NCCN dans 25 pays, affirment : « Cet outil s'est avéré être un moyen efficace pour démarrer l'échange. »

La traduction du thermomètre de détresse du NCCN est disponible sur NCCN.org/distress-thermometer-translations .

Consultez le site NCCN.org/global pour en savoir plus sur les ressources gratuites en matière de soins contre le cancer pour différentes régions et langues, et participez à la conversation en ligne avec le hashtag #NCCNGlobal .

À propos du National Comprehensive Cancer Network

Le National Comprehensive Cancer Network® ( NCCN ®) est une alliance à but non lucratif de centres anticancéreux de premier plan dédiée aux soins pour les patients, à la recherche et à l'éducation. Le NCCN se consacre à améliorer et à faciliter la qualité, l'efficacité, l'équité et l'accessibilité des soins contre le cancer afin que tous les patients puissent vivre mieux. Visitez le site NCCN.org pour plus d'informations sur les directives de pratique clinique en oncologie du NCCN ( NCCN Guidelines ®) et d'autres initiatives. Suivez NCCN sur Facebook @NCCNorg , Instagram @NCCNorg et Twitter @NCCN .

