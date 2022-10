Am Welttag für psychische Gesundheit kündigt NCCN ein kostenloses, aktualisiertes Notfall-Screening-Tool an, das in mehr als 70 Sprachen verfügbar ist.

Das Distress-Thermometer des National Comprehensive Cancer Network hilft Menschen mit Krebs weltweit eine bessere Versorgung zu erhalten, indem es Diskussionen und bewährte Methoden zur Förderung des psychischen Wohlbefindens unterstützt.

PLYMOUTH MEETING, Pennsylvania, 10. Oktober 2022 /PRNewswire/ – Das National Comprehensive Cancer Network® (NCCN ®) kündigte heute ein überarbeitetes NCCN Distress-Thermometer an, das in mehr als 70 Sprachen verfügbar ist, um Menschen auf der ganzen Welt dabei zu helfen, psychosoziale Belastungfaktoren zu identifizieren und zu behandeln, die Herausforderungen beim Umgang mit Krebs, seinen Symptomen oder Behandlungen mit sich bringen können. Die Bekanntgabe erfolgt am Welttag für psychische Gesundheit, einem internationalen Tag zur Sensibilisierung für globale Bedürfnisse und Ressourcen im Bereich der geistigen Gesundheit.