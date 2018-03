A Professional Fighters League anuncia acordo com Mark Burnett e a MGM Television

A Professional Fighters League é a primeira organização do mundo a apresentar o MMA como um verdadeiro esporte, com lutadores individuais competindo na temporada regular, eliminatórias de "vitória e avanço" e campeonato de fim de temporada. A nova parceria com a MGM Television terá programação improvisada e conteúdo resumido para a distribuição em múltiplas plataformas da PFL, criadas para maximizar o envolvimento com os 300 milhões de fãs do MMA em todo o mundo. A série inicial sem roteiro envolverá os fãs no dia a dia dos lutadores e terá um torneio paralelo, cujo campeão ganhará uma vaga nas eliminatórias da PFL.

"Estamos entusiasmados em fazer parceria com a MGM Television e Mark Burnett", disse Peter Murray, diretor executivo da Professional Fighters League. "A visão criativa de Mark de fornecer conteúdo inovador ao vivo está entre as melhores que o setor tem a oferecer, e é exatamente isso que levaremos aos fãs de MMA nesta temporada".

No início deste ano, a PFL anunciou acordos exclusivos de distribuição em múltiplas plataformas da temporada de 2018 com a NBC Sports Group e o Facebook. O NBC Sports Group estabelecerá uma franquia exclusiva de luta da PFL ao vivo às quintas-feiras à noite, apresentando sete eventos ao vivo de temporada regular, em horário nobre, exclusivamente na NBCSN, de 7 de junho até o final de agosto.

"Não é segredo que o público do MMA está crescendo rapidamente, e a PFL tem enorme presença global. Como entusiasta da inovação no setor televisivo, sou apaixonado pelo crescimento e pela visão da PFL, e chegou a hora de este esporte funcionar no modelo de liga", disse Burnett. "Eles estão elevando o esporte de forma completamente nova, e estou ansioso para fazer parte disso".

Além dos eventos ao vivo, o acordo de desenvolvimento contará com a programação "What Do You Fight For?" (Pelo que você luta?) da PFL, que oferece aos telespectadores conteúdo digital e social resumido, que mostrará a rotina e as histórias dos lutadores, com o objetivo de ajudar a construir comunidades on-line de fãs da PFL e envolver fãs, lutadores e talentos da PFL no ar. Os espectadores podem seguir os atletas da PFL através de uma série de conteúdos originais resumidos, como o Top 10 of The Week (Top 10 da semana), Path to the Finals (Caminho para as finais), 24:7: Life of a Fighter (24:7: vida de lutador) e câmera Inside the Gym (Na academia).

"A PFL está animada com essa parceria com Mark Burnett, o ícone inovador que inventou e aperfeiçoou a TV sem roteiro", disse Donn Davis, cofundador e presidente da diretoria da PFL. "A PFL está recriando o MMA, e o início da temporada 2018, no dia 7 de junho, trará aos fãs a mesma empolgação e a reação de 'cara, nunca vi isso!' que eles sentiram quando o Survivor estreou e inaugurou a nova era da televisão".

SOBRE A PROFESSIONAL FIGHTERS LEAGUE

A Professional Fighters League traz o formato esportivo para o MMA pela primeira vez, com temporada regular, pós-temporada e campeonato. A PFL foi cofundada por Donn Davis, Russ Ramsey e Mark Leschly e apoiada pelos gigantes dos esportes, da mídia e da tecnologia. A Professional Fighters League adquiriu as operações de luta e a infraestrutura de eventos da World Series of Fighting (WSOF) e lançará sua primeira temporada em junho de 2018 na NBC Sports Network e no Facebook. Para obter mais informações, visite www.PFLmma.com.

SOBRE A METRO GOLDWYN MAYER

A Metro Goldwyn Mayer (MGM) é uma empresa líder em entretenimento, voltada para a produção e distribuição global de conteúdo cinematográfico e televisivo em todas as plataformas. Tem uma das bibliotecas mais profundas do mundo em conteúdo premium cinematográfico e televisivo, bem como a rede de televisão paga premium EPIX, que está disponível nos EUA por meio de distribuidores via cabo, satélite, telecomunicações e digitais. Além disso, a MGM tem investimentos em inúmeros outros canais de televisão, plataformas digitais e empreendimentos interativos e está produzindo conteúdo premium resumido para distribuição. Para obter mais informações visite www.mgm.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/660620/MGM_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/660619/Professional_Fighters_League_Logo.jpg

FONTE Mark Burnett MGM Television; Professional Fighters League

SOURCE Mark Burnett MGM Television; Professional Fighters League

Related Links

http://www.pflmma.com