Professional Fighters League anuncia acuerdo con Mark Burnett y MGM Television

La Professional Fighters League es la primera organización en la historia que presenta las AMM como un verdadero deporte con luchadores individuales que compiten en una temporada regular, con playoffs "gana y avanza", y campeonato de cierre de temporada. La nueva asociación con MGM Television sumará programación sin guion y contenido en formato de cortos a distribución multiplataformas de PFL diseñada para maximizar la conexión con los 300 millones de fanáticos de las AMM en todo el mundo. Las series iniciales sin guion engancharán a los fanáticos con la vida cotidiana de los luchadores y presentará un torneo paralelo cuyo campeón ganará un cupo en los playoffs de la liga PFL.

"Estamos encantados de asociarnos con MGM Television y Mark Burnett", señaló Peter Murray, director general de la Professional Fighters League. "La creativa visión de Mark para brindar contenido en vivo innovador está definitivamente entre lo mejor que la industria tiene para ofrecer, y eso es exactamente lo que llevaremos a los fanáticos de las AMM en esta temporada".

Este año, PFL anunció acuerdos de distribución multiplataforma exclusivos para la temporada 2018 con NBC Sports Group y Facebook. NBC Sports Group establecerá una franquicia de luchas PFL que se transmitirán los jueves por la noche en vivo de forma exclusiva, donde se presentarán siete eventos en vivo regulares por temporada en horario prime exclusivamente en NBCSN a partir del 7 de junio y hasta fines de agosto.

"No es ningún secreto que la audiencia de las AMM está creciendo rápidamente y que la PFL tiene una enorme presencia global. Como un entusiasta de la innovación dentro de la industria televisiva, me apasiona el crecimiento y la visión de la PFL y es hora de que este deporte gire en torno a un formato de liga", comentó Burnett. "Ellos están elevando el deporte de una forma totalmente nueva y espero ser parte de eso".

Además de los eventos en vivo, el acuerdo de desarrollo presentará la programación "What Do you Fight For?" de PFL que lleva a los espectadores contenido social y digital en formato de corto que exhibirá las vidas cotidianas e historias tras las cámaras de los luchadores, diseñada para contribuir a generar comunidades en línea de la base de fanáticos de la PFL y enganchar a fanáticos, luchadores y talento al aire de la PFL. Los espectadores podrán seguir a los atletas de la PFL a través de una gama de contenido original en formato de corto, como "Top 10 of The Week" (Los 10 mejores de la semana), "Path to the Finals" (Camino a la final), "24:7: Life of a Fighter" (24/7, la vida de un luchador), y la cámara "Inside the Gym" (Al interior del gimnasio).

"PFL tiene el placer de asociarse con Mark Burnett, el innovador e ícono que inventó y perfeccionó la TV sin guion", manifestó Donn Davis, cofundador y presidente del directorio de la PFL. "La PFL está reimaginando las AMM y el inicio de la Temporada 2018 el 7 de junio llevará a los fanáticos la misma emoción que ellos tuvieron con la reacción 'Oye, yo nunca había visto eso' que tuvieron cuando debutó Survivor y comenzó la nueva era de la televisión".

ABOUT PROFESSIONAL FIGHTERS LEAGUE

La Professional Fighters League brinda el formato de deporte a las AMM por primera vez con una temporada regular, post-temporada y campeonato. La PFL fue cofundada por Donn Davis, Russ Ramsey y Mark Leschly, y cuenta con el respaldo de titanes de los negocios en deportes, medios y tecnología. La Professional Fighters League adquirió las operaciones de peleas y la infraestructura de eventos de la World Series of Fighting (WSOF) y lanzará su primera temporada en junio de 2018 en NBC Sports Network y Facebook. Para saber más, visite www.PFLmma.com.

ACERCA DE METRO GOLDWYN MAYER

Metro Goldwyn Mayer (MGM) es una compañía de entretenimiento líder dedicada a la producción y distribución global de contenido de cine y televisión a través de todas las plataformas. La compañía es dueña de una de las bibliotecas de contenido premium para cine y televisión más vastas del mundo, así como la red de televisión pagada premium EPIX, que está disponible a través de todo EE. UU. por cable, satélite, telecomunicaciones y distribuidores digitales. Además, MGM tiene inversiones en numerosos otros canales de televisión, plataformas digitales y emprendimientos interactivos, y está produciendo contenido en forma de cortos de calidad premium para distribución. Para más información, visite www.mgm.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/660620/MGM_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/660619/Professional_Fighters_League_Logo.jpg

FUENTE Mark Burnett MGM Television; Professional Fighters League

