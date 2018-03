Professional Fighters League заключает партнёрское соглашение с Марком Бёрнеттом и MGM Television

Professional Fighters League является первой организацией, представляющей смешанные единоборства в качестве настоящего вида спорта - отдельные борцы соревнуются в ходе сезона, матчей плей-офф «на выбывание» и завершающем сезон чемпионате. В результате нового партнёрства с MGM Television прямые репортажи с соревнований и короткие тематические программы появятся на многочисленных платформах PFL, ориентированных на максимальное вовлечение 300 млн. поклонников смешанных единоборств. Серия репортажей непосредственно с места событий позволит фанатам заглянуть за кулисы повседневной жизни борцов, а также понаблюдать за параллельным турниром, чемпион которого получит пропуск в плей-офф лиги PFL.

«Мы очень рады партнёрству с MGM Television и Марком Бёрнеттом, - отметил Питер Мюррей (Peter Murray), главный исполнительный директор лиги. - Креативный подход Марка к созданию инновационного живого контента - это лучшее, что может предложить данная отрасль. И именно такой продукт мы представим поклонникам смешанных единоборств в этом сезоне».

Ранее в этом году PFL сообщила о заключении эксклюзивных соглашений о мультиплатформенной дистрибуции контента сезона 2018 года по каналам NBC Sports Group и Facebook. В частности, NBC Sports Group обеспечит эксклюзивные прямые трансляции боёв PFL по вечерам четверга. В период с 7 июня и до конца августа этого года в прайм-тайм на канале NBCSN состоятся семь прямых трансляций состязаний регулярного сезона лиги.

«Ни для кого не секрет, что аудитория поклонников смешанных единоборств быстро увеличивается, и PFL на сегодняшний день располагает колоссальным мировым присутствием. Меня, как страстного поборника инноваций в телевизионной отрасли, очень вдохновляет развитие и концепция PFL. Пришло время этому виду спорта принять формат полноценной лиги, - отметил Бёрнетт. - PFL выводит смешанные единоборства на принципиально новый уровень, и я с нетерпением жду возможности стать частью этого процесса».

В дополнение к прямым трансляциям матчей, контракт на разработку дополнительных продуктов предполагает создание серии программ под названием «What Do you Fight For?» (За что вы боретесь?), в рамках которых зрителям будет представлен короткометражный цифровой и социальный контент, рассказывающий о повседневной жизни и историях становления знаменитых борцов. Цель этих программ - содействовать развитию онлайн-сообществ поклонников PFL, а также привлечь к диалогу фанатов, борцов и телевизионных креативщиков лиги. Зрители смогут следить за развитием карьеры спортсменов PFL посредством широкого спектра оригинальных коротких программ, включая Top 10 of The Week (Лучшая десятка недели), Path to the Finals (Путь к финалу), 24:7: Life of a Fighter (24:7: Жизнь борца) и "Inside the Gym" Cam (Репортажи из зала).

«Лига PFL очень рада стать партнёром Марка Бёрнетта - новатора, настоящей легенды и основоположника сегмента телевизионного контента без сценария, - заявил Донн Дэвис (Donn Davis), соучредитель и глава правления PFL. - Наша лига работает над изменением имиджа смешанных единоборств, и запланированное на 7 июня начало сезона-2018 непременно вызовет волную удивления у наших поклонников - такого они не видели со времен дебюта реалити-шоу Survivor, ознаменовавшего наступление новой эпохи телевидения».

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ PROFESSIONAL FIGHTERS LEAGUE

Professional Fighters League впервые трансформирует смешанные единоборства в спортивный формат с регулярным сезоном, матчами плей-офф и чемпионатом. Соучредителями PFL являются Донн Дэвис, Расс Рамси и Марк Лешли. Поддержку организации оказывают весьма заметные бизнес-фигуры из мира спорта, масс-медиа и технологий. Professional Fighters League приобрела борцовскую и турнирную инфраструктуру World Series of Fighting (WSOF), и в июне 2018 года представит свой первый сезон на каналах NBC Sports Network и Facebook. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.PFLmma.com .

О КОМПАНИИ METRO GOLDWYN MAYER

Metro Goldwyn Mayer (MGM) - ведущая компания развлекательной отрасли, специализирующаяся на производстве и международной дистрибуции кинематографического и телевизионного контента для всех медиа-платформ. Компания владеет самыми обширными в мире коллекциями премиального кино- и телеконтента, а также высококлассной сетью предоплаченного ТВ EPIX, доступной американским абонентам по кабельным, спутниковым, телекоммуникационным и цифровым каналам. Кроме того, MGM является инвестором ряда других телевизионных каналов, цифровых платформ и интерактивных проектов, а также создаёт премиальный короткометражный контент для последующей дистрибуции. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.mgm.com .

