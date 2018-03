La Professional Fighters League annonce un accord avec Mark Burnett et MGM Television

La Professional Fighters League est la toute première organisation à présenter le MMA comme un véritable sport dans lequel des combattants individuels sont en compétition lors de la saison régulière, de la série éliminatoire et du championnat de fin de saison. Le nouveau partenariat avec MGM Television apportera une programmation non scénarisée et du contenu au format court à la distribution multiplateforme de la PFL, conçus pour maximiser l'engagement des quelque 300 millions de fans de la MMA à travers le monde. La série initiale non scénarisée impliquera les fans dans le quotidien des combattants et proposera un tournoi parallèle dont le champion remportera une place dans la série éliminatoire de la ligue de la PFL.

« Nous sommes ravis de nous associer à MGM Television et Mark Burnett », a déclaré Peter Murray, président-directeur général de la Professional Fighters League. « La vision créative de Mark en matière de fourniture de contenu en direct innovant est résolument ce que le secteur a de mieux à offrir et c'est exactement ce que nous apporterons aux fans de la MMA cette saison. »

Plus tôt cette année, la PFL a annoncé des accords exclusifs de distribution multiplateforme pour la saison 2018 avec NBC Sports Group et Facebook. NBC Sports Group créera une franchise exclusive pour diffuser les combats de la PFL le jeudi soir, présentant, en exclusivité sur NBCSN, sept événements de la saison régulière en direct et en prime time à compter du 7 juin, et ce jusqu'à la fin du mois d'août.

« Ce n'est un secret pour personne que l'audience de la MMA connaît une croissance rapide et la PFL dispose d'une énorme présence mondiale. Passionné par l'innovation dans l'industrie de la télévision, je suis enthousiasmé par la croissance et la vision de la PFL et il est temps que ce sport s'articule autour d'une ligue », a affirmé Burnett. « La ligue élève ce sport d'une façon entièrement nouvelle et j'ai hâte d'y prendre part. »

Outre les événements en direct, l'accord de développement présentera la programmation « What Do you Fight For? » de la PFL qui proposera aux spectateurs du contenu numérique au format court et du contenu social qui présenteront le quotidien et l'histoire des combattants, conçus pour contribuer à bâtir des communautés en ligne composées des fans de la PFL et pour les impliquer au même titre que les combattants et autres talents de la PFL à l'antenne. Les spectateurs peuvent suivre les athlètes de la PFL à travers une série de contenu original au format court comme « Top 10 of The Week », « Path to the Finals », « 24:7: Life of a Fighter », et la caméra « Inside the Gym ».

« La PFL est ravie de s'associer à Mark Burnett, l'innovateur et l'icône qui a inventé et perfectionné la télévision non scénarisée », a déclaré Donn Davis, cofondateur et président du conseil de la PFL. « La PFL est en train de réinventer la MMA et le début de la saison 2018 le 7 juin apportera le même enthousiasme et la même réaction de "jamais-vu auparavant" qu'ils ont éprouvés lors du lancement de Survivor, programme qui a marqué l'entrée dans une nouvelle ère de la télévision. »

À PROPOS DE LA PROFESSIONAL FIGHTERS LEAGUE

La Professional Fighters League apporte le format sportif à la MMA pour la première fois avec une saison régulière, une après-saison et un championnat. La PFL est cofondée par Donn Davis, Russ Ramsey et Mark Leschly et est soutenue par des géants du monde des affaires dans le domaine du sport, des médias et de la technologie. La Professional Fighters League a acheté les activités de combat et l'infrastructure événementielle de la World Series of Fighting (WSOF) et lancera sa première saison en juin 2018 sur NBC Sports Network et Facebook. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.PFLmma.com.

À PROPOS DE METRO GOLDWYN MAYER

Metro Goldwyn Mayer (MGM) est une société de divertissement leader axée sur la production et la distribution mondiale de contenu cinématographique et télévisé sur toutes les plateformes. La société possède l'un des catalogues de contenus cinématographiques et télévisés de première qualité les plus vastes au monde ainsi que le réseau de chaînes de télévision payantes premium EPIX, qui est disponible aux États-Unis par le biais de distributeurs par câble, par satellite, par téléphone et numérique. En outre, MGM a investi dans de nombreuses autres chaînes de télévision, plateformes numériques et entreprises interactives et produit du contenu au format court pour la distribution. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site www.mgm.com.

