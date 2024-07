À vos marques : cet été, TCL inspire l'excellence avec un spectacle sportif à domicile

PARIS, 26 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Alors que le monde se prépare à s'unir pour célébrer un été sportif, TCL annonce ses efforts pour apporter la joie et la performance sportive de ces événements directement dans les salons du monde entier. Grâce à la technologie avancée de divertissement à domicile QD-Mini LED de TCL, les téléspectateurs peuvent vivre chaque moment dans le confort de leur maison.

Vivez l'esprit du sport avec TCL

À vos marques, prêts, partez ! En juillet, TCL invite tout le monde à suivre plus grands moments grâce à la technologie de pointe et aux systèmes audio immersifs de TCL. Ne manquez rien grâce aux produits innovants de TCL. Qu'il s'agisse des applaudissements et des larmes ou des espoirs et des rêves que les deux mois à venir nous réservent, les systèmes de divertissement à domicile de TCL offrent l'expérience visuelle ultime. Au mois d'août, les téléspectateurs pourront voir les sportifs devenir des héros nationaux et assister à chaque record et à chaque célébration sur le podium grâce à une technologie offrant une clarté étonnante et un son immersif.

Nous soutenons nos partenaires et leur souhaitons bonne chance

TCL est fier de soutenir le décathlonien Kevin Mayer, détenteur du record du monde, et lui souhaite d'accomplir son ambition de continuer à inspirer la grandeur à travers son sport.

TCL se félicite également de ses nombreux parrainages sportifs, soutenant les équipes nationales de football d'Espagne, d'Italie, d'Allemagne, de Pologne, de République tchèque et de Slovaquie, ainsi que des équipes de clubs comme Arsenal et Djurgården IF.

En France, TCL s'associe aux athlètes emblématiques Thomas Ramos et Kingsley Coman, soulignant ainsi son engagement à soutenir les athlètes de haut niveau et à inspirer la grandeur à travers le sport.

Stefan Streit, CMO, TCL Europe, déclare : « Le sport a le pouvoir d'inspirer et d'unir les gens. Chez TCL, nous nous efforçons de faire entrer ces moments de grandeur dans les foyers du monde entier grâce à notre technologie innovante. Nous souhaitons bonne chance à nos athlètes et équipes partenaires et sommes fiers de les accompagner sur la voie de l'excellence ».

TCL fait entrer le spectacle dans votre maison

Les fans peuvent regarder leurs moments sportifs préférés en repoussant les limites sur le téléviseur LED QD-Mini de 115 pouces, qui établit une nouvelle norme pour le divertissement à domicile. Cette télé offre une expérience immersive, digne d'un stade, sur le plus grand écran du monde, avec une clarté étonnante et des couleurs éclatantes, parfaites pour le cinéma, les jeux et le sport, garantissant que chaque moment est capturé avec un niveau de détail exceptionnel.

Le dévouement de TCL à l'innovation est évident dans sa vaste gamme de smartphones, de tablettes et d'appareils connectés riches en fonctionnalités. En tirant parti de la technologie TCL NXTPAPER et de la puissance de la 5G, ces appareils s'intègrent parfaitement dans le vaste écosystème d'appareils intelligents de TCL, ce qui permet aux utilisateurs de rester connectés et engagés tout au long de l'été du sport. En outre, les climatiseurs avancés de TCL, tels que le FreshIN 2.0, créent un environnement frais pour les entraînements en intérieur, tandis que les appareils de cuisine modernes, tels que le Free Built-In Refrigerator, aident à maintenir un régime alimentaire sain en conservant la fraîcheur des aliments plus longtemps, ce qui favorise un mode de vie actif.

Découvrez d'autres produits pour améliorer votre expérience sportive cet été : https://www.tcl.com/eu/en

À propos de TCL

TCL est une entreprise d'électronique grand public à croissance rapide et un leader de l'industrie mondiale de la télévision. Fondée en 1981, elle est aujourd'hui présente sur plus de 160 marchés dans le monde. TCL est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, tels que les téléviseurs, les appareils audio et les appareils ménagers intelligents. Concultez le site web de TCL à l'adresse suivante : https://www.tcl.com.