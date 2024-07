Auf die Plätze fertig los: TCL inspiriert diesen Sommer mit sportlichem Spektakel zu Hause zu großen Erfolgen

PARIS, 27. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Die Welt bereitet sich darauf vor, einen sportlichen Sommer zu feiern und TCL kündigt an, die aufregenden und rekordverdächtigen Momente dieser Ereignisse in die Wohnzimmer zu bringen. Mit der fortschrittlichen QD-Mini-LED-Home-Entertainment-Technologie von TCL können Zuschauer jeden atemberaubenden Moment bequem von zu Hause aus erleben.

Erleben Sie Sportgeist mit TCL

Auf die Plätze, fertig, los! Diesen Juli lädt TCL dazu ein, die größten Momente hautnah mit der hochmodernen Display-Technologie und den immersiven Audiosystemen von TCL zu erleben. Die innovativen Produkte von TCL sorgen dafür, dass niemand auch nur einen einzigen Moment verpasst. Vom Jubel und den Tränen bis hin zu den Hoffnungen und Träumen, die die nächsten Monate mit sich bringen, liefern die Home Entertainment-Systeme von TCL das ultimative Fernseherlebnis. Im August können die Zuschauer miterleben, wie Sportler zu Nationalhelden werden und jeden Rekord und jede Siegesfeier mit atemberaubender Klarheit und beeindruckendem Sound miterleben.

Unterstützung unserer Partner und Glückwünsche an sie

TCL ist stolz darauf, den Weltrekordhalter im Zehnkampf, Kevin Mayer, zu unterstützen, und wünscht ihm alles Gute für sein weiteres Bestreben, durch seinen Sport Großes zu leisten.

TCL genießt auch sein umfangreiches Sportsponsoring und unterstützt Fußballnationalmannschaften aus Spanien, Italien, Deutschland, Polen, der Tschechischen Republik und der Slowakei sowie Vereinsmannschaften wie Arsenal und Djurgården IF.

In Frankreich arbeitet TCL mit den legendären Athleten Thomas Ramos und Kingsley Coman zusammen und unterstreicht damit sein Engagement für die Unterstützung von Spitzensportlern und die Förderung von Größe durch Sport.

Stefan Streit, Marketingleiter bei TCL Europe, sagte: „Sport hat die Kraft, Menschen zu inspirieren und zu vereinen. Bei TCL haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, diese großartigen Momente mit unserer innovativen Technologie in jedes Haus zu bringen. Wir wünschen unseren Partnersportlern und -teams viel Glück und sind stolz darauf, sie auf ihrem Weg zu Spitzenleistungen zu unterstützen."

TCL holt das Spektakel zu Ihnen nach Hause

Auf dem 115"-QD-Mini LED-Fernseher können Fans ihre sportlichen Lieblingsmomente bis an die Grenzen verfolgen und einen neuen Standard für Home Entertainment setzen. Dieser Fernseher bietet ein beeindruckendes, stadionähnliches Erlebnis auf dem weltgrößten Bildschirm zu Hause, mit atemberaubender Klarheit und leuchtenden Farben – perfekt für Kinofilme, Spiele und Sport, damit jeder Moment mit außergewöhnlichen Details eingefangen wird.

Das Engagement von TCL für Innovationen zeigt sich in der großen Auswahl an funktionsreichen Smartphones, Tablets und vernetzten Geräten. Durch die Nutzung der TCL NXTPAPER-Technologie und der Leistung von 5G lassen sich diese Geräte vollständig in das umfangreiche Ökosystem der intelligenten Geräte von TCL integrieren, sodass die Nutzer während des Sportsommers immer in Verbindung bleiben. Darüber hinaus schaffen die fortschrittlichen Klimaanlagen von TCL, wie z. B. FreshIN 2.0, eine kühle und frische Umgebung für Indoor-Workouts, während die modernen Küchengeräte, wie z. B. der Free Built-In Refrigerator, eine gesunde Ernährung unterstützen, indem sie Ihre Lebensmittel länger frisch halten und so einen aktiven Lebensstil fördern.

Entdecken Sie weitere Produkte, die Ihr Sporterlebnis in diesem Sommer bereichern: https://www.tcl.com/eu/en

Informationen zu TCL

TCL Electronics ist ein schnell wachsendes Unternehmen für Unterhaltungselektronik und ein führender Akteur in der weltweiten Fernsehindustrie. Das im Jahr 1981 gegründete Unternehmen ist heute weltweit in mehr als 160 Märkten tätig. TCL ist auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, die von Fernsehern über Audio- bis hin zu intelligenten Haushaltsgeräten reichen. Besuchen Sie die TCL-Website unter https://www.tcl.com.